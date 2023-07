Oto Casio Vintage Stranger Things. Millenialsi się zakochają

Wydaje mi się, że Casio Vintage Stranger Things czyli A120WEST-1AER będzie tym zegarkiem, w którym Millenialsi się zauroczą. Dlaczego? Pokolenie ludzi urodzonych w latach 80. i 90. XX wieku wie co to gumy turbo, karteczki, granie w piłkę przez cały dzień. Co by nie mówić – to ostatnie pokolenie, które dzieciństwo przeżyło raczej “analogicznie”, ewentualnie poznając dopiero świat cyfrowy.

Sam jeszcze nie oglądałem kultowego serialu, który dostępny jest na platformie Netflix. Czytałem wiele pozytywnych opinii – może faktycznie warto się nim zainteresować? Tak czy inaczej, japońska marka zegarków wypuściła na rynek limitowany model Casio Vintage Stranger Things. Nic dziwnego, że powstał taki zegarek. Serial przenosi nas w lata 80-te, a konkretnie “udajemy się” do Ameryki. To właśnie w tych czasach i w tym miejscu “królowały” zegarki cyfrowe marki Casio. Dlatego też fani serialu, ale też ogólnie osoby, które lubią ciekawe projekty zegarków zainteresuje model A120WEST-1AER (kosztuje około 500 złotych na Ceneo.pl).

Wizualnie zegarek cechuje klasyczna, wręcz odlschoolowa budowa. Mamy kwadratową czarną tarczę oraz czerwone i niebieskie akcenty. Znalazło się miejsce na kolorowe przyciski. Oczywiście, producent ulokował również grafikę Demogorgona, czyli potwora znanego z serialu Stranger Things. Co jeszcze? Koperta została przygotowana z odpornej żywicy, ale zewnętrzny pierścień, który otacza tarczę został dodatkowo pochromowany, co sprawia wrażenie, jakby był wykonany z metalu. Co ważne, koperta oraz pasek są odporne na wodę i zachlapania.

Casio Vintage Stranger Things – powrót do amerykańskich lat 80-tych

Wiemy już, że wizualnie A120WEST-1AER nawiązuje do serialu Stranger Things. Ale warto również sprawdzić, jakie funkcje oferuje. Oczywiście, najważniejsza i oczywista rzecz – mechanizm kwarcowy, który napędza bateria o żywotności trzech lat. Do tego mamy podświetlenie aktualnej godziny (wyświetlana w formie cyfrowej). Jakby tego było mało, otrzymujemy iluminator oraz podświetlenie LED, dzięki czemu w nocy może pojawić się logo Stranger Things. Zrobimy wrażenie na kolegach, aczkolwiek nie wiem jak to niby ma działać.

Funkcje Casio Vintage Stranger Things

Oczywiście oprócz tych oczywistych i mniej oczywistych funkcji, producent zastosował alarm dzienny, który może być wykorzystywany jako budzik bądź przypominajkę. Jest także stoper oraz funkcja Auto-Calendar, która będzie nam przypominać np. o danym spotkaniu czy urodzinach za sprawą wbudowanego kalendarza.

Warto na koniec dodać, że Casio Vintage Stranger Things “otwiera” premierową linię A120, która wyróżnia się nową kopertą.

