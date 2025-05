Columbia Boundless Explorer 2025 trafiła do sklepów. Sprawdź

Przygotuj się na wciągającą historię o tym, jak Columbia postanowiła połączyć miejską elegancję z przygodami na łonie natury. Tak powstała kolekcja Boundless Explorer na sezon wiosna/lato 2025, która właśnie wchodzi do sklepów. Ale spokojnie, nie zamierzam tu robić reklamówki – zamiast tego podrzucę Ci trochę konkretów o tym, co w niej znajdziesz, ile to kosztuje i czy warto mieć to na oku.

Columbia Boundless Explorer wiosna/lato 2025.

Miejska wygoda, górski luz

Boundless Explorer to propozycja dla tych, którzy lubią wyglądać dobrze, ale jednocześnie nie chcą rezygnować z wygody i ochrony przed kapryśną pogodą. Columbia wpakowała tu swoje sprawdzone technologie, takie jak Omni-Tech™, Omni-WICK™ czy Omni-Shield™, które pomogą przetrwać deszcz, słońce i brud. Do tego dochodzą neutralne kolory i nowoczesny krój – czyli coś, co spokojnie można założyć zarówno na górski szlak, jak i na kawę w mieście.

Hity kolekcji – co i za ile?

Na pierwszy ogień idzie Weekend Adventure™ II Long Shell – długa, przeciwdeszczowa kurtka, która nie tylko chroni przed deszczem, ale i oddycha dzięki membranie Omni-Tech™. Całość wykonano z materiałów z recyklingu i – co ważne dla planety – bez użycia PFC. Idealna na nagłą ulewę w górach albo miejski spacer pod parasolem. Cena? 789,99 PLN.

Nieco mniej wymagający (ale wciąż funkcjonalny) jest Sequoia Grove™ Full Zip, czyli polar z recyklingowanego poliestru. Ma elastyczne mankiety i dół, a do tego kieszenie na zamek – idealne na klucze czy telefon. No i przyjazny dla środowiska! Kosztuje 299,99 PLN.

A jeśli lubisz luźny, streetwearowy vibe, to pewnie spodoba Ci się Elevated View Utility – koszula z krótkim rękawem, która nie tylko wygląda fajnie, ale i działa. Technologia Omni-WICK™ odprowadza pot, a siateczka z tyłu daje wentylację, więc nie grozi Ci przegrzanie. Do tego ochrona przeciwsłoneczna Omni-Shade™ i duże kieszenie z przodu. Cena? 259,99 PLN.

Columbia Boundless Explorer wiosna/lato 2025.

Kobiece must-have’y

Nie zapomniano też o fankach spódniczek. Elevated View™ Cargo Skort to sprytny miks spódnicy i szortów, który nie tylko wygląda dziewczęco, ale i daje swobodę ruchów. Technologia Omni-Shield™ chroni przed plamami, a kieszenie cargo i D-ring dodają praktyczności. Za całość zapłacisz 259,99 PLN.

A jak już mowa o wygodzie – na nogach możesz mieć Peakfreak Rush™ Sandal Lea. To sandały z wysokiej jakości skóry nubukowej, z trzema rzepami i świetną przyczepnością dzięki podeszwie ADAPT TRAX™. Sprawdzą się zarówno na lekkich szlakach, jak i w codziennym biegu. Koszt: 369,99 PLN.

Detale robią różnicę

Na deser mamy Pine Mountain™ II Bucket Hat, czyli kapelusz bucket hat z szerokim rondem, który ochroni przed słońcem i deszczem. Dzięki technologii Omni-Shield™ nie przemoknie i nie ubrudzi się tak łatwo. Cena? 129,99 PLN.

Columbia Boundless Explorer wiosna/lato 2025.

Gdzie to dorwać Columbia Boundless Explorer 2025?

Kolekcja Boundless Explorer od Columbia trafiła już na sklepowe półki i do internetu, więc jeśli któryś z tych elementów Cię zainteresował, to nie musisz długo szukać. Znajdziesz je w sklepach sportowych i na oficjalnej stronie Columbia.

Podsumowując…

Boundless Explorer to kolekcja, która sprytnie łączy funkcjonalność z modą. Możesz w niej wyglądać dobrze zarówno na szlaku, jak i w centrum miasta. Ceny? Od 129,99 PLN za kapelusz, przez średni pułap 259-369,99 PLN za polary, koszule czy spódniczki, aż po topowy poziom 789,99 PLN za przeciwdeszczową kurtkę. Czy warto? To już zależy od Ciebie – ja tylko mówię, co jest w ofercie. Szczegóły na temat tej kolekcji znajdziesz między innymi tutaj: https://sklep-columbia.pl/.

