W marcu sprawdzałem flagowy model tego producenta GEL-NIMBUS 25. Czas na test kolejnych butów do biegania po asfalcie, czyli ASICS GEL-KAYANO 30. Jest to “starszy brat”, nastawiony pod względem konstrukcji na mocną stabilizację. Sprawdźmy, czy faktycznie obuwie da nam wysoki komfort podczas biegania.

Producent w najnowszej edycji testowanego obuwia zmienił podeszwę środkową oraz wprowadził nowy system stabilizacji. Ma to oznaczać poprawę komfortu podczas pokonywania długich dystansów. Podobno, im dłużej biegniecie, tym buty mają być wygodniejsze. Rzecz jasna, wszystko zależy od indywidualnych odczuć biegacza. Co ciekawe, GEL-KAYANO 30 są… cięższe od poprzednika o 4 gramy w przypadku obuwia męskiego i, uwaga, lżejsze o 7 g jeśli mówimy o wersji kobiecej. Drop pozostał ten sam – 10 mm. Jeśli chodzi o wysokość podeszwy, jest ona zauważalnie wyższa. 40/30 mm dla mężczyzn, 39/29 dla kobiet.

Buty do biegania po asfalcie ASICS GEL-KAYANO 30.

Najważniejsze cechy ASICS GEL-KAYANO 30

Technologia 4D GUIDANCE SYSTEM

PureGEL

Pianka FF BLAST PLUS ECO

Wkładka OrthoLite X-55

Elementy odblaskowe

Zapietek

Gumowa podeszwa AHARPLUS

Cholewka z elastycznej dzianiny

Buty do biegania po asfalcie ASICS GEL-KAYANO 30.

Co nowego oferują biegaczom ASICS GEL-KAYANO 30?

Obuwie cechuje się kilkoma rozwiązaniami, które mają pomóc biegaczom w “zyskaniu” jak największego komfortu podczas biegu po asfalcie. Między innymi chodzi o technologię 4D GUIDANCE SYSTEM, która zamiast usztywniania naszej stopy, by ograniczyć ruch, ma tak jakby “dostosować się” do naszego ciała, by nie tylko optymalizować stabilność, ale również zwiększyć komfort.

Buty do biegania po asfalcie ASICS GEL-KAYANO 30.

Kolejną (i chyba najważniejszą) nowością jest wprowadzenie do obuwia technologii PureGEL, która zastąpiła GEL wykorzystywany w poprzednim modelu. Ma ona zapewnić biegaczowi lepszą amortyzację oraz, tak zwane, płynniejsze przejście. Nowy materiał, który zastosowała marka ASICS jest aż 65% bardziej miękki, a także zwraca o 4% więcej energii niż poprzednik. Warto wspomnieć pewną prezentację, gdzie przedstawiciel ASICS zrzucił z wysokości 150 cm jajko – właśnie na materiał PureGEL. Co było dalej? Totalne zaskoczenie! Jajko się nie rozbiło!

Nie sposób nie wspomnieć o technologii FF BLAST PLUS ECO. Podeszwa jest 4 mm wyższa, a to ma zagwarantować większą wygodę biegaczowi. Mamy również zwiększony ukos w przypadku obcasa, który ma odpowiadać za kontrolę nad uderzeniem stopy o podłoże. Wspominałem już o tym – chodzi o płynniejsze przejścia. Warto również oddać, że szersze powierzchnie podeszwy w podstawie mają zagwarantować większą stabilność.

Buty do biegania po asfalcie ASICS GEL-KAYANO 30.

Buty do biegania po asfalcie ASICS GEL-KAYANO 30 w praktyce

Testowane w marcu tego roku GEL-Nimbus 25 spisały się bardzo dobrze. A jak wypadną buty do biegania GEL-KAYANO 30? Przede wszystkim pamiętajcie, że jest to but uniwersalny dla biegaczy, którzy lubią długie dystanse. Model ten został zaprojektowany na asfalt, dlatego właśnie na chodnikach i drogach z taką nawierzchnią testowałem buty. I wiecie co? W sumie to robi się już trochę nudne ale nic nie poradzę. O ile Nimbus 25 to Mercedes, o tyle dla mnie Kayano 30 to Rolls Royce wśród obuwia.

Buty do biegania po asfalcie ASICS GEL-KAYANO 30.

Faktycznie sprawdzają się wyśmienicie na długich odcinkach, a do tego oferują biegaczowi niezwykły komfort. Jeśli więc potrzebujesz dużej stabilizacji, a przy okazji chciałbyś biegać daleko, GEL-KAYANO 30 to obuwie dla Ciebie. Jedyne do czego mogłem się przyczepić to ich waga.

Szczegóły na temat tego obuwia znajdziesz na stronie ASICS.com.