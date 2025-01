Nowy strój Ronaldo. Ubiorą go także portugalskie kobiety!

Jeśli zaciekawiłem cię tym, jaki jest nowy strój Ronaldo i dlaczego kobiety z Portugalii także będą go nosić, wyjaśniam. Chodzi oczywiście o reprezentację tego kraju w piłce nożnej, a marka PUMA zaprezentowała pierwsze domowe oraz wyjazdowe stroje zarówno dla damskiej, jak i męskiej drużyny.

Przyjrzyjmy się im bliżej. Nowy strój Ronaldo i innych piłkarzy oraz piłkarek reprezentacji Portugalii wygląda bardzo dobrze. Mam na myśli zarówno ten domowy, jak i wyjazdowy. Co ciekawe, pomimo sporych różnic wizualnych (mam tu na myśli wzór na tkaninie), stroje te łączy reinterpretacja emblematu Quinas z herbu narodowego. Co autor miał na myśli? Między innymi chodzi o celebrację portugalskiego dziedzictwa piłki nożnej, ale przy okazji o przygotowanie „gruntu” pod to, by następne, nowe pokolenia mogły zabłysnąć jeszcze jaśniej.

Nowy strój Ronaldo i pozostałych zawodników reprezentacji Portugalii

Wszyscy to doskonale wiemy. Portugalczycy żyją piłką nożną. Niezależnie, czy mówimy o kobietach, czy też o mężczyznach. Każdy tam jest zafascynowany tym sportem, a przy okazji dobrze wiemy, że kraj ten może pochwalić się wieloma wybitnymi gwiazdami. Oczywiście, mam na myśli Cristiano Ronaldo, ale również Pepe. Rzecz jasna, nie sposób nie wspomnieć o takich gwiazdach jak Luis Figo, Pauleta, Deco, Nuno Gomes, Nani, Bruno Alves czy Ricardo Varvalho. Oczywiście, wspaniałych piłkarzy w dziejach reprezentacji Portugalii w piłce nożnej było znacznie więcej. I zapewne o wielu jeszcze usłyszymy. Wróćmy jednak do nowych strojów.

„Por amor à camisola” mówią Portugalczycy, co oznacza „z miłości do koszulki”. Jak mamy to rozumieć? Chodzi o robienie rzeczy z pasji, zaangażowania i miłości do ukochanej drużyny. Marka PUMA, która jest autorem nowych strojów dla piłkarzy i piłkarek reprezentacji Portugalii w piłkę nożną chciała oddać wszystkie emocje, które otaczają cały piłkarski świat. Przyjrzyjmy się im bliżej. Przede wszystkim kolorem dominującym w koszulkach domowych jest oczywiście czerwień. Warto zauważyć różnice pomiędzy wariantem damskim, a męskim. Mężczyźni mają złote i zielone dodatki, natomiast kobiety zielone, miętowe oraz czarne. W obu przypadkach mamy okrągły kołnierz, a także powtarzającą się grafikę emblematu Quinas, który pochodzi z narodowego herbu.

Przejdźmy teraz do strojów wyjazdowych. W ich przypadku widać dużą „odwagę”, której nie brakuje przecież zawodnikom podczas spotkań z rywalami. Nic dziwnego więc, że stroje te są w pewnym sensie celebracją sztuki, ale i technologii oraz piłki nożnej, którą „znajdziemy” w dzisiejszej Portugalii. Według autora, jasny strój wyjazdowy ma oznaczać świetlaną, jaśniejszą przyszłość reprezentacji. Wersja męska ma białą podstawę z czerwonymi i zielonymi dodatkami, natomiast damska jest miętowa, a do wykończeń wykorzystano zieleń, czerń oraz czerwień.

Jesteśmy bardzo dumni, że możemy zaprezentować pierwsze w historii stroje domowe i wyjazdowe PUMA Portugal zarówno dla męskiej, jak i żeńskiej drużyny. Jesteśmy podekscytowani współpracą z jedną z najbardziej kultowych drużyn narodowych na świecie i jednocześnie wprowadzeniem nowej ery w portugalskiej piłce nożnej, dzięki niestandardowym produktom zarówno dla męskiej, jak i żeńskiej drużyny oraz stworzeniem setów, które odzwierciedlają niesamowitą pasję, kulturę i historię Portugalii. Ta kolekcja oznacza początek ekscytującej nowej ery dla FPF i naszego partnerstwa z PUMA. Te koszulki celebrują bogate dziedzictwo piłkarskie Portugalii a także podkreślają ukochane symbole, jednocześnie ucieleśniając pasję, kreatywność i doskonałość, które definiują nas jako jedną z najbardziej kultowych sił w światowej piłce nożnej. Zostały zaprojektowane, aby inspirować i jednoczyć. Są hołdem dla naszej przeszłości i obietnicą naszej przyszłości, rozpalając serca fanów w Portugalii i na całym świecie, gdy nadal wspólnie tworzymy historię. Marco Mueller, starszy dyrektor ds. zarządzania linią produktów w PUMA Performance Apparel.

Gdzie kupić koszulki reprezentacji Portugalii w piłce nożnej?

Oczywiście, nie sposób domyślić się, że skoro producentem nowych strojów jest PUMA, to właśnie w sklepach tej marki (zarówno stacjonarnych, jak i online) będziemy mogli kupić zarówno wersje męskie i damskie z podziałem na domowe oraz wyjazdowe.

Różnice pomiędzy Authentic a Replica

Wybierając się do sklepów marki PUMA będziemy mogli znaleźć dwie wersje koszulek domowych i wyjazdowych. Mam na myśli Authentic oraz Replica. Ta pierwsza jest noszona podczas meczów przez zawodników. Wykonano ją z materiału ULTRAWEAVE, który został zaprojektowany w taki sposób, by zmniejszyć zarówno wagę, jak i tarcie, co jest oczywiście ważne podczas spotkań reprezentacji Portugalii w piłce nożnej. Z kolei Replica jest wizualnie taka sama, jednak cechuje się luźniejszym dopasowaniem. Dzięki temu sprawdzi się nie tylko podczas dni meczowych, ale i w codziennym użytkowaniu. W obu wersjach mamy technologię odprowadzania potu dryCELL. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że Replica jest produkowana przy użyciu technologii RE:FIBRE, która korzysta z recyklingowanych odpadów tekstylnych.

Przy okazji zachęcam do sprawdzenia kolekcji PUMA x SQUID GAME. Wygląda świetnie!