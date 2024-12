PUMA x SQUID GAME. Nieoczywiste połączenie, świetny efekt!

Fani serialu, który można oglądać za pośrednictwem platformy Netflix będą zachwyceni. PUMA x SQUID GAME to nowa współpraca, której efektem jest świetna kolekcja nawiązująca zarówno do bardzo długo wyczekiwanego drugiego sezonu, a także do ikonicznych w pewnym sensie momentów koreańskiej produkcji. Muszę przyznać – zaprezentowane elementy wyglądają rewelacyjnie.

Nowa kolekcja PUMA x SQUID GAME nie tylko dla fanów koreańskiego serialu dostępnego na platformie Netflix.

Ponad 265 milionów razy został odtworzony pierwszy sezon serialu Squid Game. Widać, że jest to faktycznie hit platformy Netflix. Długo jednak musieliśmy czekać na kontynuację, bowiem nie wiem czy niektórzy z was pamiętają, zadebiutował we wrześniu 2021 roku. Nie chcę tu „spojlerować” fabuły zarówno pierwszego, jak i nadchodzącego, drugiego sezonu koreańskiego serialu. Dodam tylko, że fani powinni znaleźć sobie trochę czasu w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Mało tego, podobno w przyszłym roku zostanie opublikowany trzeci – ostatni sezon. Wróćmy jednak do najnowszej kolekcji PUMA x SQUID GAME, gdyż zdecydowanie, warto się nią zainteresować. Nawet, jeśli nie jesteś fanem serialu!

PUMA x SQUID GAME – idealna kolekcja, dla fanów zieleni

Wśród elementów kolekcji znalazły się zarówno ubrania, jak i obuwie czy akcesoria marki PUMA. Oczywiście, z racji współpracy ze Squid Game, możemy w pewnym sensie wcielić się w rolę jednego z aktorów, gdyż w pewnym sensie mamy do dyspozycji ożywione kultowe uniformy. „Pierwsze skrzypce” gra tutaj oczywiście odświeżona wersja dresu T7. Tak, dokładnie tego samego, który zobaczycie… niebawem, podczas seansu drugiego sezonu Squid Game. Oczywiście, na każdym kroku widać inspiracje z kluczowych scen, a także postaci czy momentów z serialu. Dlatego też idealnym uzupełnieniem outfitu będą limitowane edycje sneakersów takich jak Suede czy Easy Rider. Wystarczy przyjrzeć się im bliżej, by dostrzec detale, będące hołdem dla wspomnianego koreańskiego serialu, który można zobaczyć na platformie Netflix.

Morsko-zielona kolorystyka nowej kolekcji

Sprawdźmy, jak wygląda efekt współpracy marki PUMA ze Squid Game. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na T7 Track Jacket oraz T7 Track Pants. Oczywiście, to znaki rozpoznawcze kultowej, sportowej marki. Zostały jednak odświeżone i przykuwają wzrok za sprawą unikalnego wzoru, który jest inspirowany schodami z serialu. Nie wiem czy to widzicie, ale ukryto w nim logotypy PUMA. Nie sposób nie zauważyć efektownego morsko-zielonego koloru, który został podkreślony aksamitną fakturą materiału, a także niestandardowymi metkami oraz wydzielonymi logotypami na piersi. Oczywiście, jest to nawiązanie do uniformów uczestników gry, którą znamy z serialu.

Jeśli chodzi o akcesoria, takie jak plecak czy czapka, tam również możemy dostrzec charakterystyczny wzór. Dodatkowo ozdobiono je wizerunkiem Young-hee, a więc… serialowej lalki, która potrafi przerazić niejednego widza serialu. Ciekawie wyglądają bluzy z efektem postarzenia, a także koszulki z grafikami przedstawiającymi motywy i gry zarówno z pierwszego, jak i drugiego sezonu. Nie sposób nie wspomnieć o dwóch modelach obuwia.

Mam na myśli Easy Rider, którego inspiracją był kultowy (w pewnym sensie, rzecz jasna) moment serialu, gdzie grano w śmiertelną grę: „czerwone światło, zielone światło”. Uwaga: kiedy zdrapiemy zielone panele, pojawi się czerwony kolor, natomiast na pięcie hologram zmieni barwę z zielonej, na czerwoną. Oczywiście, nie zapomniano o zawieszce w kształcie przerażającej lalki, o której już pisałem. Mam na myśli Young-hee. Z kolei kolejny model obuwia, Squid Game Suede ma odwoływać się do tajemniczego pomieszczenia ze schodami. Cechują go jaskrawe akcenty i zygzakowate detale mające przywołać mroczny klimat gry.

Gdzie kupić PUMA x Netflix Squad Game?

Oczywiście, sugeruję by odwiedzić sklep PUMA.com, bowiem tam znajdziemy wszystkie produkty opisywane w tym artykule. Rzecz jasna, możecie również wybrać się do sklepów marki. Kolekcja pojawi się także u wybranych partnerów. Kiedy? W sumie, jest dostępna już od dziś. Przy okazji sprawdź bardzo ciekawą kolekcję PUMA Speedcat.