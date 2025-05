ASICS wypuścił nową wersję jednego ze swoich najważniejszych modeli – GEL-KAYANO 32. To but, który od lat cenią biegacze szukający stabilizacji, ale też wygody na dłuższych dystansach. Producent nie poszedł na łatwiznę i faktycznie wprowadził kilka konkretnych zmian.

ASICS GEL-KAYANO 32 – buty do biegania na długich dystansach.

Stabilizacja na nowym poziomie – system 4D GUIDANCE

Największy upgrade to 4D GUIDANCE SYSTEM – brzmi futurystycznie, ale w praktyce chodzi o to, że but dostosowuje się do naturalnego ruchu stopy. Nie sztywniakuje, nie narzuca rytmu – raczej towarzyszy, wspiera, pomaga utrzymać efektywne przetaczanie, szczególnie kiedy zmęczenie daje się we znaki.

Lżejszy, miększy, sprytniejszy

Do środka „wpakowano” nową wersję pianki FF BLAST PLUS – teraz lżejszą, bardziej responsywną i dodatkowo powiększoną o 2 mm z przodu. Efekt? Miększe lądowanie i lepszy zwrot energii. Do tego dochodzi znana już technologia PureGEL, która wygładza przejścia i tłumi wstrząsy bez uczucia “galarety pod stopą”.

Dopasowanie: mniej ciasno, więcej komfortu

Cholewka też „dostała” upgrade. Nowa, bardziej elastyczna siateczka, lepsze dopasowanie w okolicach języka, stabilniejsze trzymanie śródstopia – to wszystko przekłada się na większy komfort podczas biegu, bez zbędnych punktów nacisku czy irytującego luzu.

Przyczepność i wytrzymałość – bez kombinowania

Nowa podeszwa HYBRID ASICSGRIP to lepsza przyczepność i trwałość, czyli to, co liczy się najbardziej, kiedy warunki na trasie przestają być książkowe. Nie ma tu rewolucji, ale w takich detalach właśnie kryje się sensowna ewolucja.

Dla kogo to wszystko?

GEL-KAYANO 32 to but dla tych, którzy potrzebują stabilizacji i wsparcia, ale też cenią sobie lekkość i komfort. Nie jest to model dla każdego, ale jeśli biegasz regularnie i szukasz sprzętu, który nie będzie przeszkadzał, tylko pomagał – warto się mu przyjrzeć.

Gdzie i kiedy kupisz GEL-KAYANO 32?

Premiera? 1 czerwca 2025 roku. Dostępny będzie m.in. na ASICS.pl, Sklepbiegacza.pl, Eobuwie.pl, Natural Born Runners, Trucht.com i kilku innych sportowych miejscówkach. I tyle. Bez fleszy, bez krzyku, bez „najlepszy but wszech czasów”. Po prostu konkretna informacja dla tych, którzy lubią mieć kontrolę pod stopami – nawet wtedy, gdy głowa gubi rytm.

