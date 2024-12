PUMA Speedcat wraca po 25 latach! Gwiazdami Dua Lipa i Rosé

Pamiętasz PUMA Speedcat? Zapewne tak. Ten kultowy model powraca po 25 latach, by przypomnieć nam co to znaczy być ikoną stylu. Nie przypadkowo w kampanii pojawiają się takie gwiazdy jak Dua Lipa czy Rosé. To właśnie dzięki nim możemy doświadczyć wolności i wyrazistości. To ważne, bowiem jest to klucz do życia na własnych zasadach. Zgadzacie się?

PUMA Speedcat wraca po 25 latach! Gwiazdami piosenkarki Dua Lipa i Rosé.

Wróćmy do 1999 roku, ponieważ to właśnie wtedy pojawił się model PUMA Speedcat. Jak nie trudno się domyślić, inspiracją jego twórców były sporty motorowe, niezwykle dynamiczne, czasami agresywne, być może kojarzone głównie z męskim gronem odbiorców, aczkolwiek jak się okazuje, niekoniecznie. Panie również są fankami motorsportu, czego potwierdzeniem może być świetna kariera takich polek jak Martyna Wojciechowska czy Gosia Rdest. Skupmy się jednak na innych kobietach i głównym „bohaterze” tego tekstu, a więc butach PUMA Speedcat, gdyż podobno odświeżony model jest zapowiedzią nowej ery w modzie sportowej.

PUMA Speedcat, Dua Lipa i Rosé. Co łączy piosenkarki i kultowy model obuwia?

Żeby była jasność. Absolutnie, nie bez powodu piosenkarki pojawiają się w kampanii prezentującej PUMA Speedcat. Dlaczego? Obie łączy zarówno odwaga, jak i indywidualizm oraz wyjątkowy styl. Są to cechy nie tylko obu gwiazd showbiznesu, ale również świetnie oddają charakter obuwia, o którym piszę. Zarówno Dua Lipa, jak i Rosé pokazują wszystkim jak żyć na własnych zasadach, przełamując przy okazji dosłownie wszystkie ograniczenia. Widzicie to? Mam nadzieję, że tak, bo ja zdecydowanie to widzę. Zarówno w przypadku piosenkarki z Wielkiej Brytanii (Dua Lipa), jak i Nowej Zelandii (Rosé). Warto przy okazji zauważyć, że każda z nich wybrała inną kolorystykę Speedcat’ów. Czy to oznacza, że nawiązują do innego charakteru? Coś w tym musi być.

Dua Lipa w czerwonych butach PUMA Speedcat

Zwróćcie uwagę na outfit piosenkarki z Londynu. Czarny „wyścigowy” strój i czerwone buty. Dua wygląda rewelacyjnie, ale nie tylko o to chodzi w jej stroju. Kiedy wyruszyła na przygodę przez pustynne krajobrazy, miała nam „przekazać”, że pewność siebie i charyzma, które ją cechują są synonimem wolności.

Gwiazda K-popu, Rosé wybiera czarne buty PUMA Speedcat

Pochodząca z Nowej Zelandii, a mieszkająca w Seulu artystka wybrała czarny model Speedcat’ów oraz srebrną kurtkę. Co to oznacza? W taki sposób piosenkarka chce pokazać nam, że podąża swoją unikalną ścieżką, przy okazji podkreślając swoją klasę i niezależność. Cóż, trudno się nie zgodzić. W wieku piętnastu lat Roseanne Park musiała przeprowadzić się z Nowej Zelandii do Korei Południowej, gdyż podpisała kontrakt z wytwórnią YG Entertainment, której siedziba mieści się w Seulu.

Jak widać, ta wspólna podróż artystek to nie tylko wyścig. Wręcz przeciwnie! Jest to w pewnym sensie manifest, który ukazuje nam, że prawdziwa ikona absolutnie nie boi się wyzwań i mało tego, zawsze wybiera swoją drogę, niezależnie od tego, co ma przynieść przyszłość. Zgadzacie się? Ja tak. Warto właśnie tak podchodzić do codziennych spraw.

Gdzie kupisz nowe Speedcat’y marki PUMA?

Czy kogoś dziwi to, że kolejne edycje obuwia PUMA Speedcat przyciągają uwagę zarówno celebrytów, jak i trendsetterów i, co ciekawe, młodszego pokolenia? Wydaje mi się, że to nic dziwnego, ponieważ nawet teraz, po dwudziestu pięciu latach od debiutu, ten model nadal zachowuje swoją unikalną tożsamość. Co ciekawe, oprócz wspomnianych dwóch kolorów, mam tu na myśli czarny i czerwony, producent zdecydował się na wprowadzenie trzeciego. Jest to limitowana edycja „Pink Blush”. Zapewne domyślacie się o jakim kolorze mówimy.

Zakładam, że obuwie będzie kosztować tyle, ile pozostałe wersje kolorystyczne, a więc 499 zł. Będą dostępne od piątego grudnia bieżącego roku zarówno za pośrednictwem PUMA.com, jak i stacjonarnie, we flagowych sklepach oraz u wybranych sprzedawców.

Przy okazji, jeśli macie chęć i czas, zerknijcie na inną naszą publikację dotyczącą tej popularnej marki. Mam na myśli tekst o powrocie do czasów beztroskich, który „zagwarantuje” nam Rihanna. Mowa o FENTY x PUMA Avanti. Zresztą, sami zobaczcie.