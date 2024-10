Szybka akcja. FENTY x PUMA Avanti to bardzo ciekawy projekt butów. Inspiracją byli tacy piłkarze jak Pele czy Maradona – legendy, bo jak inaczej ich nazwać. Ale co ma do tego Rihanna i Beckham? Już wyjaśniam.

Rihanna i Beckham?! Zobacz FENTY x PUMA Avanti

Sprawa wygląda następująco. Buty ubrał Romeo Beckham, czyli nie kto inny, jak syn Davida Beckhama, o którym swoją drogą pisałem wczoraj. Mam na myśli nową kolekcję okularów marki Eyewear by David Beckham. Wracamy jednak do obuwia. Romeo ubrał buty nie bez powodu. To właśnie on wystąpił w kreatywnej kampanii Rihanny, która promowała kultowy model sportowej marki.

FENTY x PUMA Avanti. Klasyka w najlepszym wydaniu

Przyjrzyjmy się bliżej nowościom marki PUMA. Dyrektor kreatywna, Rihanna wprowadziła luksusową skórę w dwóch kolorach: białym i czerwonym. Do tego dochodzą akcenty ze złota i mega ładne, retro gumowe podeszwy. Co tu dużo pisać. Ten model to tak naprawdę sportowe dziedzictwo marki PUMA, jednak połączone z wysoką modą, która jest charakterystyczna dla stylu Rihanny. W skrócie – mamy wręcz nieskończone możliwości stylizacji. Zgadzacie się?

Jeśli chodzi o dostępność, FENTY x PUMA Avanti są już dostępne w sprzedaży za pośrednictwem PUMA.com. Oczywiście, znajdziecie je również w sklepach tej marki. Cena? Wszystko zależy od modelu. Sneakersy dla małych dzieci wyceniono na 329 zł, dla większych dzieci na 369 zł, natomiast dla dorosłych na 649 zł.

Klasyka wraca. Chyba, że my już jesteśmy tym „oldschoolem”?

Kiedy patrzę na model FENTY x PUMA AVANTI wracam myślami na boiska – zarówno te trawiaste, twarde, asfaltowe czy po prostu, wręcz pustynne, na których królowała wysuszona słońcem ziemia. To te beztroskie lata, podczas których liczy się dla nas skład i odpowiednio napompowana piłka. Mogła być totalnie zniszczona, ale nikogo to nie obchodziło. Graliśmy, dopóki się dało. Aż pewnego dnia zeszliśmy z boiska i nie wiedzieliśmy, że nie prędko na nie wrócimy. Nostalgia? Coś w ten deseń.

Nie wiem czemu akurat tak mam. Może po prostu ten model jest na tyle kultowy, że przez niego wracam do lat 90-tych? Kto wie. Ale sami powiedzcie, czy nie macie tak, jak ja? Przecież zarówno model biały ze złotymi akcentami, jak i czerwony z białymi dodatkami wyglądają właśnie tak, jak wtedy. Nie wspominając już o tym dużym, wywijanym języku z miękkiej skóry! Nie ukrywam, buty wyglądają świetnie i wydaje mi się, że będą pasować do wielu różnych stylizacji. Tak, głównie tych lifestylowych, sportowych, ale pamiętajcie do odważnych świat należy.