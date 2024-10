Nie pierwszy raz piszę o marce Eyewear by David Beckham. W sumie, mam okulary przeciwsłoneczne tej marki i zdecydowanie twierdzę, że cechuje je wysoka jakość wykonania i efektowny design. Właśnie pojawiła się nowa kampania okularów na sezon jesień/zima 2024. Sprawdźmy, co marka ma do zaoferowania.

Eyewear by David Beckham. Nowa kolekcja jesień/zima 2024

Przyjrzyjmy się bliżej nowej kampanii, która prezentuje okulary na sezon jesień/zima 2024. Niezależnie czy uczestniczymy w kameralnej kolacji słuchając ulubionej muzyki, czytamy książkę czy relaksujemy się przy dźwięku winylu – każda z tych chwil jest pełna momentów nostalgii. To właśnie cechuje najnowsza kampania, która, rzecz jasna, nawiązuje do najnowszej kolekcji. A jaka ona jest?

Esencja nowoczesności, która jest połączona z nutą innowacji. Tak jednym zdaniem można podsumować nowości marki. Wizualnie nowe modle są zaprojektowane tak, aby spełniać oczekiwania wielu osób. Chodzi o połączenie stylu z komfortem. Oczywiście, wszyscy raczej doskonale o tym wiedzą, ale okulary, które są dostępne w najnowszej kolekcji świetnie pasują do wielu stylizacji. Ba, one są ich dopełnieniem bez względu na to, jak się planujemy ubrać. Cechą charakterystyczną jest oczywiście Talizman, który ma symbolizować wolność i siłę. Możemy go dostrzec jako inspirację całej kampanii.

Wyciszasz się, zanurzasz w lekturze, medytujesz. Otula Cię śródziemnomorski wiatr. Właśnie tak chcą opisać nam najnowszą kolekcję jej autorzy. Widzimy nowoczesne, zaokrąglone okulary przeciwsłoneczne, które wykonano z lekkiego acetatu. Mają one dać nam poczucie lekkości oraz komfortu. Cóż, Brytyjczycy słyną z elegancji. Taki też jest przecież David Beckham. Nic dziwnego, że pojawia się właśnie tutaj, jednakże połączono ją z nowoczesną formą. Efekt? Stylowy dodatek outfitu, bez względu na okazję.

Plusem jest także wybór barw, które cechują kolekcję. Mamy klasyczną czerń, ale i wyrafinowane, naturalne odcienie. Do tego soczewki w wersji gładkiej, cieniowanej lub lustrzanej. Jest to więc uosobienie współczesnej elegancji, jak i wygody. Bez dwóch zdań, okulary te zostały stworzone z myślą o tych, którzy oczekują od akcesoriów autentyczności i wyjątkowego stylu. Zgadzacie się ze mną? Przy okazji zachęcam do lektury czerwcowego artykułu, podczas którego prezentowałem inną kolekcję tej marki.