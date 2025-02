BOSS EYEWEAR SS25, czyli styl to coś więcej niż ubranie

Wiesz, jak ważna jest wisienka na torcie, prawda? Albo truskawka w lampce szampana. Podobnie jest z okularami. To taki dodatek, który jak korona na głowie królowej wypełnia cały outfit. BOSS EYEWEAR SS25 to nowa kolekcja, w której przeważa czerń i biel, a więc czysta elegancja.

BOSS EYEWEAR SS25 – nowa kolekcja wiosna/lato 2025.

Poznajcie Matteo Berrnetti. To włoski tenisista, a zarazem ambasador marki BOSS. To właśnie on, w ramach kampanii wiosna-lato 2025 pokazuje, że styl to coś więcej niż outfit. Jest to przede wszystkim sposób bycia, pewność siebie i determinacja. Czy tak można określić nowości marki BOSS? Wydaje mi się, że tak. Tym bardziej, że patrząc na prezentowane modele widzimy, że klasyczne formy są połączone z innowacyjnymi materiałami. Oczywiście, nie sposób nie wspomnieć o ciekawych detalach, które podkreślają charakter okularów. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że zaprezentowano modele, które zostały stworzone z myślą o różnorodnych kształtach twarzy, co wcale nie jest takie oczywiste. Dzięki temu możemy dopasować okulary np. do delikatnych czy subtelnych rysów.

BOSS EYEWEAR SS25 – nowa kolekcja wiosna/lato 2025.

BOSS EYEWEAR SS25 – nowa kolekcja wiosna-lato 2025

Marka zaprezentowała nowości zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Oczywiście, co widać na zdjęciach, wyróżnia je efektowny design, aczkolwiek zaznaczam – jest w pewnym stopniu „pewny siebie”, jednak niewymuszony. Wszystko za sprawą detali, struktury, ale i rzeźbiarskich form. Jedno jest pewne – w oprawach przeważa minimalizm. Przyjrzyjmy się im bliżej.

BOSS EYEWEAR SS25 dla mężczyzn

Jeśli lubisz subtelne oprawki, które za sprawą smukłego kształtu podkreślają rysy twarzy, by przy okazji nadać naszej stylizacji lekkości, a zarazem precyzyjnego wykończenia sugeruję zerknąć w kierunku Signature Light. Pamiętacie, jak wspominałem o „wisience na torcie”? No właśnie. Warto dodać, że w okularach BOSS mamy do czynienia z metalowymi detalami, a także dopracowanymi proporcjami. Dzięki temu każdy z nich wygląda nie tylko nowocześnie, ale i ponadczasowo.

BOSS EYEWEAR SS25 – nowa kolekcja wiosna/lato 2025.

Interesująco wygląda także model Signature Bold. To okulary dla mężczyzn, którzy lubią mocne sylwetki połączone z wyrafinowanymi detalami. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na grube oprawy, trójwymiarowe paski czy wytłoczone logo na zausznikach. Faktycznie, są to okulary, które łączą styl z charakterem.

BOSS EYEWEAR SS25 – nowa kolekcja wiosna/lato 2025.

Nie sposób nie wspomnieć również o Carbon Fiber, który ma być stworzony dla osób nie uznających kompromisów. Wszystko dlatego, że mamy do czynienia z konstrukcją lekką i przede wszystkim odporną, a zarazem idealnie dopasowaną.

BOSS EYEWEAR SS25 – nowa kolekcja wiosna/lato 2025.

BOSS EYEWEAR SS25 dla kobiet

Kobiety również mają duży wybór pośród okularów z nowej kolekcji. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na Signature, czyli modele, które są tak naprawdę kwintesencją elegancji w nowoczesnym wydaniu. Lekkie oprawy, dopracowane detale i, rzecz jasna, ponadczasowy charakter. Pojawia się motyw BOSS stripes na metalowych akcentach, który ma za zadanie podkreślić styl. Oczywiście, nowe okulary tej marki charakteryzują się bogatą paletą kolorystyczną oraz efektem wielowarstwowego wykończenia.

Nowa kolekcja wiosna-lato 2025 to także Signature Combi, czyli klasyka, aczkolwiek „narysowana na nowo”. Co to znaczy? Producent połączył twardy acetat z cienkim metalem, dzięki czemu uzyskujemy konstrukcję lekką, a zarazem wyrazistą. Tak, tutaj także mamy do czynienia z metalowymi detalami oraz nowymi kombinacjami kolorów.

Pozostaje jeszcze jeden model, który według producenta jest nową interpretacją kobiecej elegancji. Mowa o Double B logo, który cechują fasetowane kształty w wielu subtelnych odcieniach. Mało tego, za sprawą metalowego logo Double B na zausznikach zyskujemy luksusowy akcent. Krótko mówiąc, tu styl łączy nowoczesność i ponadczasową klasę. Zgadzasz się?

Jeśli interesują Cię szczegóły na temat nowości, sugeruję odwiedzić stronę: https://www.hugoboss.com/pl/pl/boss-eyewear/. Przy okazji, jeśli chcesz, zerknij w kierunku kolekcji z poprzedniego roku. Może ubiegłoroczne okulary przeciwsłoneczne BOSS zainspirują Cię w tworzeniu ciekawych stylizacji? Trzymam kciuki! Pamiętaj, to dopełnienie każdego outfitu, niezależnie od sytuacji.