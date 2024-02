Fakt, pogoda za oknem nie napawa optymizmem, ale zapewne wiele osób zastanawia się jakie okulary przeciwsłoneczne będą mocne w tym sezonie wiosna – lato. Mam fajną propozycję od BOSS Eyewear. Mowa o nowej kolekcji okularów zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

Będzie krótko i konkretnie. Marka BOSS zaprezentowała nową kolekcję okularów na sezon wiosna – lato 2024. Przy okazji uruchomiono kampanię #BeYourOwnBOSS, która ma “za zadanie” celebrować życie prowadzone według własnych zasad. Wybierając okulary tej marki mamy pokazać pewność siebie, styl oraz odważne spojrzenie w przyszłość. To właśnie dlatego hasłem przewodnim jest “Be Your Own BOSS”.

Trzech ambasadorów marki BOSS Eyewear

Wraz z pojawieniem się kolekcji na sezon wiosna – lato 2024 marka zaprezentowała trzech ambasadorów, którzy mają prezentować nowości marki. Mowa o brytyjskiej piosenkarce i aktorce Suki Waterhouse, włoskim tenisiście Matteo Berrettinim oraz południowokoreańskim aktorze Lee Minho. Każdy z nich reprezentuje motyw przewodni nowej kolekcji przedstawiając, jak przełomowe dla naszego życia mogą być decyzje, które podejmujemy każdego dnia.

Nowa kolekcja BOSS Eyewear wiosna/lato 2024. Jakie okulary przeciwsłoneczne będziemy mogli kupić?

Przede wszystkim w ofercie pojawiły się zarówno nowe okulary przeciwsłoneczne, jak i oprawki optyczne. Co je wyróżnia? Oczywiście, unikalne wzory. Oprawki wykonano z Acetate Renew, natomiast soczewki z ekologicznego nylonu bądź Tritan Renew. Mowa o wysokiej jakości tworzywach sztucznych pochodzących z recyklingu. Nowości z kolekcji BOSS są dostępne w jednolitych kolorach oraz odcieniach Havana. Ich design uzupełnienia metalowe zdobienia w postaci pasków BOSS.

Jeśli masz ochotę zobaczyć nową kolekcję #BeOwnYourBoss, zachęcam od odwiedzenia strony marki BOSS.