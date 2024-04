Zbliża się lato. Chcesz wyglądać dobrze? Potrzebne Ci będą stylowe okulary przeciwsłoneczne. Zobacz kolekcję wiosna/lato 2024 David Beckham Eyewear. Wydaje mi się, że znajdziesz coś dla siebie.

Czy komuś trzeba przedstawiać Davida Beckhama? Wydaje mi się, że nie. Gość urodził się w Londynie i był jednym z najlepszych piłkarzy grających na pomocy w takich klubach jak Manchester United i Real Madryt. Warto również dodać, że jest to mąż byłej wokalistki zespołu Spice Girls. Z resztą, o Beckhamie można przeczytać w Wikipedii. Oczywiście, David to nie tylko były utalentowany piłkarz ale również przedsiębiorca. Jednym z jego “biznesów” jest kolekcja okularów. Sprawdźmy nowości wiosna/lato 2024.

Oto David Beckham Eyewear – stylowe okulary przeciwsłoneczne

Nowe modele okularów reklamuje kampania zainspirowana klimatem letnich rezydencji piłkarza. Chodzi oczywiście o beztroski, wakacyjny styl. Czy się udało? Oczywiście! Historia przedstawiona w kampanii rozwija się jak jakiś film. David przyjeżdża na motocyklu do swojej willi. Szczerze? Sam mógłbym takim jeździć! Materiał prezentuje efektowne i ciepłe klimaty tamtych stron – mam tu na myśli klify i turkusowe morze. W dalszej części materiału David beztrosko wypoczywaczytając gazetę oraz wygrzewając się na słońcu, po czym niespodziewanie w ubraniach ląduje w basenie!

W tej kolekcji chciałem uchwycić uczucie wolności i relaksu, które towarzyszy spędzaniu lata nad Morzem Śródziemnym. Bez względu na to, czy szukasz ponadczasowej elegancji, czy odważnej indywidualności, te okulary przeciwsłoneczne i oprawki optyczne są idealnym dodatkiem na lato David Beckham

Timeless i Style Pioneer – David Beckham Eyewear. Nowe kolekcje okularów

Analizując okulary przeciwsłoneczne możemy zauważyć dwie kolekcje. “Timeless” to klasyczne sylwetki, które wykonań z najwyższej jakości materiałów. Co je wyróżnia? Zwróćcie. uwagę na kolorystykę, która nawiązuje do piękna Morza Śródziemnego. Mam tu na myśli ciepłe beże, chłodne odcienie niebieskiego oraz tortoiseshell.

Kampania David Beckham Eyewear to również kolekcja “Style Pioneer”. W tym przypadku mówimy o odważnych oprawkach, efektownych detalach oraz nieoczekiwanych kolorach. To właśnie główni bohaterowie tej kolekcji. Marka informuje, że inspiracją były żywe barwy śródziemnomorskich zachodów słońca.

Warto również wspomnieć o tym, że obie kolekcje kładą nacisk zarówno na komfort, jak i funkcjonalność. Dlatego też zastosowano lekkie i trwałe materiały, które mają nam zagwarantować wygodę noszenia nawet prze cały dzień. Oczywiście, okulary to również soczewki. W tym przypadku technologia, którą wykorzystano ma gwarantować ochronę przed słońcem, a zarazem klarowność optyczną. Nasuwa się pytanie – gdzie kupić okulary Eyewear by David Beckham? Kolekcja wiosna/lato 2024 dostępna jest w wybranych sklepach detalicznych. Jeśli chcecie poznać szczegóły na temat nowej kolekcji, odwiedźcie stronę Eyewear by David Beckham. Interesuje Cię moda męska? Przeczytaj inne nasze artykuły z tej kategorii.