Reprezentacja Polski zmierzy się jutro z drużyną narodową Chorwacji w ramach Ligi Narodów. Jest to rewanżowe spotkanie obu drużyn w tegorocznej edycji tych rozgrywek i pierwsze w historii rozgrywane na polskiej ziemi. Gdzie oglądać mecz Polski z Chorwacją? Czy w końcu zobaczymy wygraną polskiej drużyny nad topowym przeciwnikiem?

Rewanż już jutro. Polacy postawią na swoim?

Ostatnie dwa mecze reprezentacji Polski, w których to musiała zmierzyć się z europejską „topką”, pokazały, jak wiele brakuje zawodnikom Michała Probierza, jeśli chcą walczyć z najlepszymi. Polacy w poprzednim spotkaniu ulegli Portugalii 1:3, a mecz wcześniej musieli uznać wyższość Chorwatów.

Będzie wygrana? Gdzie oglądać mecz Polski z Chorwacją? Fot. MenWorld

Reprezentacja Chorwacji we wrześniowym meczu zdominowała Polaków, a najwięcej krzywdy naszej drużynie wyrządził Luka Modrić, który rządził i dzielił na całym boisku, a końcem końców to on strzelił zwycięskiego gola dla Chorwatów – fenomenalnym strzałem z rzutu wolnego pokonał Łukasza Skorupskiego.

Przeczytaj także inne nasze artykuły z kategorii SPORT.

Niewiele brakowało także w pierwszym meczu, w którym Polacy zmierzyli się ze Szkocją. Pomimo dwubramkowego prowadzenia naszej drużyny, gospodarze potrafili wyrównać wynik spotkania i dopiero w doliczonym czasie gry, wywalczony przez siebie rzut karny na bramkę zamienił Nicola Zalewski.

Nicola Zalewski jest najlepszym i najrówniej grającym zawodnikiem drużyny Michała Probierza. Fot. AS Roma @ Twitter/Author Unknown

Niestety, w dalszym ciągu drużyna Michała Probierza ma spore problemy w defensywie. Żaden z trzech środkowych obrońców nie jest pewny w swoich interwencjach, a to przecież podstawa sukcesywnej gry na najwyższym poziomie.

Gdzie oglądać mecz Polski z Chorwacją za darmo?

Czy we wtorek nastąpi przełamanie i drużyna Michała Probierza zanotuje drugie zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Narodów? Spotkanie z reprezentacją Chorwacji będzie pierwszym meczem obu drużyn, które odbędzie się na polskiej ziemi. Do tej pory mecze rozgrywały się albo w Chorwacji, albo na neutralnym terenie.

Będzie wygrana? Gdzie oglądać mecz Polski z Chorwacją? Fot. UEFA

Jest więc szansa aby napisać fajną historię, jednak mecz ten trzeba wygrać. Miejmy nadzieje, że reprezentacja Polski pokaże dobry futbol. Gdzie będzie można go oglądać? Transmisja na żywo i przede wszystkim za darmo, odbędzie się na kanale TVP1, TVP Sport, a także w internecie, na sport.tvp.pl.