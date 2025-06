O której ciamajdy dziś grają? Finlandia - Polska 10.06.2025.

Jak bumerang wraca w wynikach wyszukiwania pytanie dotyczące dzisiejszego spotkania Finlandia – Polska, które będzie rozgrywane w Helsinkach. Dla tych, którzy szukają informacji o której ciamajdy dziś grają – wyjaśniam. Oczywiście, o ile chodzi o mecz kwalifikacji do Mistrzostw Świata 2026.

Finlandia – Polska 10.06.2025. Na zdjęciu PGE Narodowy.

Od kilku dni możemy zaobserwować napiętą atmosferę w przypadku naszej reprezentacji w piłkę nożną. Chodzi między innymi o konflikt pomiędzy Robertem Lewandowskim, a Michałem Probierzem. Mało tego, PZPN wydał oświadczenie, w którym zaprzecza, że rada drużyny naciskała, by nasz topowy snajper stracił opaskę kapitana. Robert również poinformował, że do czasu, gdy trenerem polskiej reprezentacji będzie Probierz, nie zobaczymy go na murawie. Cóż, nie wygląda to za dobrze. Miejmy nadzieję, że i bez niego nasi kopacze sobie poradzą, chociaż wyszukiwanie w stylu „o której ciamajdy dziś grają” nie napawa optymizmem.

Finlandia – Polska 10.06.2025. To może być trudny mecz

Obecnie nasza reprezentacja może pochwalić się dwoma wygranymi spotkaniami, w których nie straciliśmy żadnej bramki! Mowa o meczach z Litwą i Maltą. Dzięki temu Reprezentacja Polski zajmuje pierwsze miejsce w Grupie D. Byłoby świetnie, gdyby nasi piłkarze wrócili z Helsinek z kompletem punktów, ponieważ nie oszukujmy się, najsilniejszą drużyną w tabeli jest oczywiście Holandia, która jako jedyna rozegrała dotychczas zaledwie jedno spotkanie. To właśnie w sobotę Finlandia przegrała 0:2 z Oranje, jednak nie oszukujmy się – żaden to wstyd. To jednak może „nakręcić” fińskich kopaczy, którzy będą chcieli pokazać swoim kibicom wyższość nad polską reprezentacją. W końcu, jakby nie patrzeć, grają u siebie, a konkretnie na Stadionie Olimpijskim w Helsinkach, który może pomieścić 32 500 osób.

Polacy faworytem?

Mamy spory problem – to fakt. Zmiana kapitana na Piotra Zielińskiego, który… dziś nie zagra. Jak donosi Flashscore.pl, dziś z opaską na ramieniu wybiegnie Jan Bednarek, obrońca, który na codzień gra dla Southampton FC. Dlaczego akurat on? Chodzi o ilość występów w kadrze, a on ma ich sporo. Mowa o 68 rozegranych meczach z orzełkiem na piersi. Czy wygramy? Ja podchodzę do tego optymistycznie. Ostatnie dwa spotkania z Finlandią rozegrane w 2020 i w 2016 roku wygraliśmy i to sporo, bo 5:0 i 5:1.

Do tego dochodzi (a raczej powinna dojść) chęć pokazania kibicom, że polska reprezentacja daje sobie radę nawet bez tak ważnych piłkarzy jak Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński. Kolejna sprawa to wygrana 2:0 meczu towarzyskiego z Mołdawią, podczas którego z reprezentacją pożegnał się na stałe Kamil Grosicki. Myślę, że morale naszego zespołu jest wysokie i liczę po cichu na pozytywny dla Polski wynik końcowy dzisiejszego spotkania. Kolejna sprawa, chociaż mniej ważna to analizy bukmacherów. Większość z nich stawia na Polskę.

O której ciamajdy dziś grają mecz?

OK, już sobie nie żartuję. To wasza wina i to nie pierwszy raz. Podobny wynik wyszukiwania stał się popularny w listopadzie 2023, o czym pisałem. Pomijając już te żarty, spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45. A gdzie oglądać mecz? Możesz go obejrzeć między innymi w TVP 1, a także w TVP Sport i przez Internet, dzięki sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport. Miejmy nadzieję, że po dzisiejszym meczu Reprezentacja Polski będzie posiadała dziewięć punktów w tabeli. To ważne. Szczególnie przed spotkaniem z Holandią.

Kwalifikacje do Mistrzostw Świata 2026. Europejskie mecze 10 czerwca 2025.

Dodam tylko, że oprócz spotkania Finlandia – Polska, o 20:45 zaczną się także inne mecze. Mowa o:

Holandia – Malta

Łotwa – Albania

Rumunia – Cypr

San Marino – Austria

Serbia – Andora

Pamiętajcie – żarty, żartami, ale trzeba mocno kibicować naszym zawodnikom. Szczególnie teraz, gdy ewidentnie widać, że nasza reprezentacja ma jakieś wewnętrzne kłopoty. Zastanawiam się tylko czy postanowienie Roberta Lewandowskiego dotyczące gry w Reprezentacji sprawi, że trener, Michał Probierz straci stanowisko? Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzach!