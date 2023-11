Najpopularniejsza wyszukiwarka nie przestaje zaskakiwać. Tym razem padło na… Reprezentację Polski w Piłce Nożnej. Wystarczy, że wpiszesz o której ciamajdy grają mecz, a dowiesz się o nadchodzącym spotkaniu towarzyskim Polska – Łotwa.

Reprezentacja Polski w Piłce Nożnej nie ma łatwo. W ostatnim czasie niestety wyniki naszej drużyny nie napawają optymizmem. Jakby tego było mało, spada zainteresowanie kibiców udziałem w spotkaniach. Wystarczy zobaczyć jak słaba frekwencja zapowiada się na dzisiejsze spotkanie Polska – Łotwa rozgrywane na PGE Narodowym. Nadal wchodząc na stronę bilety.laczynaspilka.pl możemy wręcz przebierać w dostępnych miejscach na stadionie. A przecież bilety są naprawdę tanie – kosztują od 50 do 90 zł. No cóż, skoro drużyna gra tak słabo, kibice “mają gdzieś” i nie zamierzają marznąć na PGE Narodowym. To smutne, ale z drugiej strony trochę się im nie dziwię.

O której ciamajdy grają mecz? Zabawny wynik w Google

Wróćmy do tego, co pojawia się w Google podczas wpisania frazy (tego, czego szukasz): “o której ciamajdy grają mecz”. To przykre, że polscy kibice tak oceniają grę polskiej reprezentacji, ale chyba z czegoś się to wzięło, prawda? Ostatnie spotkanie z Czechami mówi samo za siebie. Szczególnie warto zobaczyć co działo się w naszym polu karnym podczas straty bramki. Brak słów. Teraz w kwestii Mistrzostw Europy 2024 możemy co najwyżej liczyć na szczęście w barażach. Chociaż z taką grą… bądźmy realistami, a nie optymistami w tym przypadku.

Tak czy inaczej, odwiedzając wyniki wyszukiwania natknąłem się na zabawną rzecz. Jeśli wpiszesz wspomniane zapytanie w Google, pojawią się informacje o nadchodzącym spotkaniu towarzyskim Polska – Łotwa, które zostanie rozegrane dziś, 21.11.2023 o godzinie 20:45 w Warszawie na obiekcie PGE Narodowy. Jeśli nie zdołacie udać się na stadion, zawsze możecie obejrzeć mecz w telewizji. Gdzie zobaczyć spotkanie Polska – Łotwa? Pisał o tym Karol.

Szkoda, że w dość ponurych humorach kończymy ten rok w przypadku reprezentacji. Niestety, chyba nasi kopacze na to zasłużyli. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie okaże się naprawdę emocjonujące i będziemy mogli cieszyć się z fajnej gry piłkarzy. Czy tak będzie? Czas pokaże. Warto w okolicach 21:00 dziś, 21.11 usiąść przed telewizorem i zobaczyć mecz.