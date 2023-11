Reprezentacja Polski oficjalnie pożegnała się z szansą na bezpośredni awans na ME 2024 w Niemczech przez remis z Czechami. Droga do finałów turnieju wiedzie przed baraże. Zanim jednak poznamy przeciwników kadry, odbędzie się towarzyski mecz Polska vs Łotwa. O której początek spotkania i gdzie oglądać je za darmo?

Będą ciężary? Dziś mecz towarzyski

Jednobramkowy remis z Czechami oficjalnie pogrzebał szanse na bezpośredni awans reprezentacji Polski na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy 2023, które odbędą się w Niemczech. Dobrą wiadomością jest jednak to, że na turniej nasza kadra będzie mogła awansować poprzez baraże, które na ten moment układają się po naszej myśli.

Polska vs Łotwa. O której mecz? Gdzie oglądać?

W obecnej formie reprezentacja Polski nie będzie nawet mocnym faworytem w meczu z Estonią, z którą na ten moment rozegramy pierwsze spotkanie w barażach. Kolejni potencjalni przeciwnicy naszej kadry są jednak zdecydowanie mocniejsi. Na dziś przy ewentualnej wygranej z Estonią, w finale baraży podopieczni Michała Probierza zagrają z Walią, która na ten moment również będzie próbowała się dostać do ME przez play-offy lub Finlandią/Ukrainą/Islandią. Któraś z tych drużyn będzie przeciwnikiem drużyny z Wysp.

Sytuacja jest dynamiczna i przed ostatnią kolejką eliminacji nic nie jest jeszcze pewne.

Gdzie oglądać mecz Polska vs Łotwa? O której mecz?

Reprezentacja Polski oficjalnie zakończyła już eliminacje do przyszłorocznego turnieju, a dziś okaże się, jak będzie wyglądała nasza droga w barażach. Michał Probierz jest w bardzo kłopotliwej sytuacji, ponieważ nie widać poprawy gry naszej drużyny i niestety nie widać światełka nadziei w tunelu. Dziś jednak będzie miał okazję na eksperymentowanie, ponieważ odbędzie się towarzyski mecz Polska vs Łotwa.

Kadr z filmu “PEŁNI SZCZĘŚCIA NIE MA. Kulisy meczu Meksyk – Polska” na kanale Łączy Nas Piłka/YouTube

Spotkanie Polska vs Łotwa odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45 i będzie transmitowany na ogólnodostępnym kanale TVP 1, na kanale TVP Sport oraz w internecie, na platformie TVP Sport. Czy w końcu uda się uzyskać pozytywny wynik?