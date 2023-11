Jeśli ćwiczysz i zamierzasz zadbać o swoją sylwetkę oraz kondycję, naukowcy sugerują abyś pamiętał o tym elemencie swojej diety. Ba, to nie tylko powinien być dodatek, ale jeśli zależy Ci na zdrowiu, musisz wprowadzić go na stałe!

Sprawa wygląda tak. Białko to około 20% masy ciała człowieka. Co ciekawe, około 300 g w przeciągu każdej doby ulega jego wymianie. Jak widać, jest to niezbędny składnik odżywczy, który jest priorytetem jeśli chodzi o prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu. Jest odpowiedzialny za regulację przemiany materii oraz naprawę tkanek. Mało tego, dzięki niemu zachowujemy właściwe pH płynów ustrojowych, a także wzmacnia odporność. Jeśli ćwiczysz na pewno zainteresuje Cię to, że białko pomaga w kwestii przyrostu masy mięśniowej.

Naukowcy mówią wprost, a ich słowa są potwierdzone badaniami. Białko musi być stałym elementem zdrowej i przede wszystkim zrównoważonej diety. Możemy je “znaleźć” w serach, rybach, mięsie, orzechach, jajach czy nasionach roślin strączkowych. Warto wiedzieć, że jeśli “pojawią się” niedobory białka, możemy skorzystać z tak zwanych suplementów diety oraz odżywek. Oczywiście nie trudno się domyślić – największe zapotrzebowanie na białko wykazują osoby, które prowadzą aktywny tryb życia. Mam na myśli między innymi sportowców, aczkolwiek nie tylko dla ich jest to niezbędny element diety. Efektem niedoboru białka będzie spożywanie nadmiernych ilości tłuszczu oraz węglowodanów. Efekt? Między innymi otyłość oraz złe samopoczucie.

Ciekawie wypadały badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Sydney. Pewna grupa osób z Australii regularnie spożywała produkty zawierające białko – szczególnie na śniadanie. Dzięki temu zapotrzebowanie na kalorie w ciągu dnia było znacznie mniejsze. Rzecz jasna, to nie jedyne badanie potwierdzające to, jak ważne jest białko w naszej diecie. Osoby, które spożywają optymalną jego ilość mogły pochwalić się mniejszą ilością tkanki tłuszczowej.

Ćwiczysz? Pamiętaj o tym! To obowiązkowy element diety!

Dlaczego warto suplementować białko? Nie tylko jeśli regularnie ćwiczysz!

Białko jest podstawowym składnikiem budulcowym naszych tkanek, mięśni, skóry czy włosów! Jeśli więc ćwiczysz, powinieneś wdrożyć je do swojej diety, gdyż w przypadku kontuzji czy urazów, szybciej wrócisz do zdrowia. To nie koniec atutów! Jest to niezbędny element do wytwarzania hormonów oraz enzymów. Zyskujemy właściwą regulację różnych procesów w naszym organizmie. Mam na myśli między innymi przemiany metaboliczne, trawienie czy krążenie krwi. Białko pomaga również naszemu układowi odpornościowemu. Jak to możliwe? To proste. Odpowiada za produkcję przeciwciał, które to przecież zwalczają przeziębienia, infekcje czy choroby.

Oczywiście, jeśli ćwiczysz, zapewne chcesz zrzucić kilka zbędnych kilogramów. Jeśli faktycznie tak jest, warto abyś wiedział, że białko w pewnym stopniu wydłuża proces trawienia. Dzięki temu odczuwasz sytość przez większą część dnia. Nasuwa się jeszcze pytanie: jak wygląda zapotrzebowanie tego makroelementu? Oczywiście, wszystko zależy od człowieka, aczkolwiek potrzebujemy średnio około 0,8 g białka na każdy kilogram masy naszego ciała. A skąd brać białko? Oczywiście, wspominałem już gdzie znajdziemy go najwięcej, aczkolwiek można również pomóc sobie suplementami.