Polska – Chorwacja 15.10. Rywal zagra bez topowej gwiazdy!

Dziś, 15.10.2024 mecz Polska – Chorwacja rozgrywany w ramach Ligi Narodów. Zajmujemy trzecie miejsce w grupie. Czy po przegranej 0:1 w miejscowości Osijek czas na wygraną na swoim terenie? Przydałoby się. Tym bardziej, że kilka dni temu pokonała nas Portugalia. Co ciekawe, będzie ku temu świetna okazja, ponieważ jeden z topowych piłkarzy chorwackiej reprezentacji nie zagra dziś na PGE Narodowym.

Polska – Chorwacja 15.10. Jaki jest skład na mecz?

Chorwaci grają bardzo dobrze – to trzeba przyznać. Jest to trudny rywal, dlatego tym bardziej zespół powinien dziś dać z siebie wszystko. Przypomnę tylko, że Karol napisał o tym, gdzie oglądać mecz Polska – Chorwacja za darmo. Warto obejrzeć to spotkanie i kibicować „biało-czerwonym”. Wróćmy jednak do jednej z najważniejszych informacji dotyczących tego meczu, który rozpocznie się o godzinie 20:45. Na PGE Narodowym nie zobaczymy jednego z najważniejszych piłkarzy z zespołu Zlatko Dalicia. O kogo chodzi?

Liga Narodów. Mecz Polska – Chorwacja 15.10.2024. Chorwacki zespół osłabiony

Pośród zawodników z Chorwacji na murawę nie wybiegnie Mateo Kovavić. To 30-letni pomocnik, który na co dzień gra w Manchesterze City. Jeden z kluczowych piłkarzy obecnie przebywa w szpitalu. Na szczęście nie chodzi o jego zdrowie. Topowy zawodnik wraz z żoną oczekuje narodzin dziecka. To wspaniała informacja – mam tu na myśli narodziny, a nie to, że ten utalentowany pomocnik Manchesteru City nie zagra w dzisiejszym spotkaniu. Chociaż w sumie, dla fanów polskiej reprezentacji jest to dobra wiadomość, bez dwóch zdań. Trzymamy więc kciuki za drużynę prowadzoną przez Michała Probierza, a także za Mateo Kovacica, który wyczekuje narodzin swojego dziecka.

Warto przypomnieć, że Kovacić nie zagrał ze Szkocją, którą Chorwaci pokonali wygrywając 2:1. Jak będzie wyglądać skład w dzisiejszym spotkaniu z naszą reprezentacją? Wielu ekspertów sportowych sugeruje, że w środku pola znajdzie się Luka Modrić oraz Petar Sucić. Co ciekawe, na murawie może nie pojawić się Mario Pasalić, a w jego zastępstwie ma zagrać Mario Baturin.

Prawdopodobny skład polskiej reprezentacji na mecz Polska – Chorwacja 15.10.2024

Mariusz Skwierawski z portalu Sportowe Fakty przewiduje skład polskiej reprezentacji na dzisiejszy mecz Polska – Chorwacja, który zostanie rozegrany w Warszawie, na PGE Narodowym. Przypominam, start meczu o 20:45. Wspomniany dziennikarz twierdzi, że Michał Probierz, trener polskiej reprezentacji ma trudną sytuację jeśli chodzi o zawodników, którymi może „dysponować”. Przede wszystkim wypadł Sebastian Walukiewicz. A szkoda, bo grał dobrze w meczu z Portugalią. Kto go zastąpi? Być może będzie to Maxi Oyedele, 19-latek, który gra obecnie w Legii Warszawa. Czy to dobrze? Ciężko ocenić, bowiem podczas ostatniego spotkania (z Portugalią) zagrał bardzo przeciętnie.

Wiemy, że dziś „pomiędzy słupkami” stanie Marcin Bułka. Czy będzie „numerem jeden” podczas eliminacji do Mistrzostw Świata 2026? Zobaczymy. Celuję jednak, że będzie to Łukasz Skorupski. Mariusz Skwierawski lekko sugeruje, że Kacper Urbański może zastąpić Sebastiana Szymańskiego, który nie spisał się podczas spotkania z Portugalią. Podobnie wypadł (czyli negatywnie) Przemek Frankowski, którego może zastąpić Jakub Kamiński. Tym bardziej, że ten ostatni pojawił się na boisku podczas wszystkich spotkań swojego klubu z Wolfsburgu. Dodam również, że oprócz Sebastiana Walukiewicza zgrupowanie opuścił Jakub Piotrowski, który został kontuzjowany.

Wracając do przypuszczalnego składu na dzisiejsze spotkanie, dziennikarz Sportowych Faktów sugeruje, że trener, Michał Probierz wystawi następujących zawodników:

Marcin Bułka

Jakub Kiwior

Jan Bednarek

Paweł Dawidowicz

Nicola Zalewski

Maxi Oyedele

Kacper Urbański

Piotr Zieliński

Jakub Kamiński

Robert Lewandowski

Karol Świderski

Co sądzicie o tym składzie? Finalnie o tym, kto pojawi się na boisku od pierwszych minut dowiemy się za kilka godzin. Mecz Polska – Chorwacja będziemy mogli obejrzeć za darmo między innymi za pośrednictwem TVP Sport oraz TVP 1.

Liga Narodów UEFA. Jakie mecze będą rozgrywanie 15 października 2024?

Dzisiejszego wieczoru oprócz spotkania Polska – Chorwacja, o godzinie 20:45 rozpoczną się również inne mecze. Łącznie będzie to osiem spotkań – cztery w Lidze A i cztery w Lidze C. Jakie będą to mecze?

Liga narodów UEFA – Liga A

Hiszpania – Serbia

Polska – Chorwacja

Szkocja – Portugalia

Szwajcaria – Dania

Liga narodów UEFA – Liga C