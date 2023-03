Kolejna odsłona popularnego obuwia dla biegaczy. Tym razem prezentuję test ASICS GEL-Nimbus 25. To buty do biegania po asfalcie. Może i technologicznie robią wrażenie, aczkolwiek jest jedna rzecz, przez którą o mało nie zemdlałem. O co chodzi? Zapraszam do lektury krótkiego artykułu.

ASICS to marka bardzo dobrze znana osobom, które mają chociaż minimalną styczność ze sportem, a szczególnie z bieganiem. Z resztą, na łamach naszego portalu obuwie tej firmy pojawiało się wielokrotnie. Szczególnie często mieliśmy okazję testować buty do biegania po asfalcie. Był na przykład GEL-NIMBUS 23, GEL-CUMULUS 24 czy chociażby NOVABLAST, z których korzystam do dziś. Czy test ASICS GEL-Nimbus 25 przekona mnie do zmiany modelu, do którego jestem przyzwyczajony? Kto wie, kto wie. Sprawdźmy to.

Test ASICS GEL-Nimbus 25. Buty do biegania po asfalcie.

Test ASICS GEL-Nimbus 25 – dla kogo są przeznaczone te buty?

Przede wszystkim, o czym już pisałem w tytule, model ten sprawdzi się idealnie na twardych nawierzchniach. A to za sprawą kilku ciekawych rozwiązań, które zostały zastosowane w tych butach. Należy również mieć na uwadze to, że obuwie to spisuje się idealnie na długich dystansach. Nie ma więc problemu z pokonaniem maratonu, a nawet i dłuższego dystansu. Warto pamiętać także o tym, że jest to but dla biegaczy, których masa ciała nie przekracza 100 kilogramów. I na koniec – jeśli chodzi o typ stopy, GEL-Nimbus 25 to tak zwany but neutralny.

ASICS GEL-Nimbus 25 vs GEL-Nimbus 24. Co nowego wprowadził producent?

Patrząc na testowane przez nas “Nimbusy 23”, widać, że producent zdecydowanie zmienił wygląd obuwia. Oczywiście, kwestie wizualne to jedno, jednak najważniejsza zmiana dotyczy technologii. Przede wszystkim podeszwa ma teraz 30 mm, a nie 28 czy 26 mm w poprzednim modelu. Drop także został zmniejszony do 8 mm (wcześniej 10 mm i 13 mm). Producent zdecydował się na technologię PureGEL, która ma zwiększyć nasz komfort biegania, gdyż ma nam zagwarantować lepszą amortyzację.

Co jeszcze? Przede wszystkim nowa podeszwa AHAR LO, którą umieszczono w przedstopiu. Warto również zauważyć, że sama podeszwa jest szersza o 2 mm. Niby nic, ale jednak ma to poprawiać stabilność podczas biegu. ASICS wprowadził również do nowych butów wkładkę OrthoLite X-55.

Pierwsze wrażenie

Nie ukrywam, jak zawsze w przypadku marki ASICS, jeśli wezmę te buty do ręki stwierdzam “ale one są lekkie”. Tak też jest w tym przypadku. Są lekkie, a jakość materiałów, które zostały użyte do ich produkcji stoi na bardzo wysokim poziomie. Już na pierwszy rzut oka, a raczej po pierwszym dotyku z obuwiem można śmiało dojść do wniosku, że bieganie będzie bardzo komfortowe. To za sprawą tej wysokiej podeszwy. Czuć również taką “miękkość”, która faktycznie przekłada się na świetną amortyzację podczas biegu.

Bardzo ciekawie wygląda również dolna część buta. Mowa o bieżniku. Producent zdecydował się na gumę AHAR+. O ile w “suchych” warunkach faktycznie biegało się pewnie, o tyle jeśli asfalt był mokry, nie czułem się komfortowo. Wolałem wtedy ubrać moje sprawdzone NOVABLAST, które w mojej opinii mają lepszą przyczepność.

Test ASICS GEL-Nimbus 25 w praktyce

Nie wiem jak to robi ASICS, ale za każdym razem, kiedy ubieram buty do biegania tej marki, czuję taką lekkość, jakbym unosił się nad ziemią. W przypadku GEL-Nimbus 25 jest tak samo. Nawet ktoś, kto nie przepada za bieganiem, mając na stopach takie obuwie chce pokonywać kolejne kilometry. To dlatego ten model jest według mnie świetny na długie dystanse i uwierzcie mi, wcale nie trzeba być profesjonalistą, żeby za pomocą takiego “narzędzia” pokonać 5, 10, a nawet i więcej kilometrów.

Czy jednak zamieniłbym NOVABLAST na GEL-Nimbus 25? Osoboście… nie. Wszystko za sprawą tego, że po prostu w tych pierwszych czuję się bardziej komfortowo – kwestia indywidualna. To nie oznacza oczywiście, że w najnowszym modelu jest coś nie tak. Oczywiście, że nie. Zakładając je na stopę czuję, że but świetnie “współpracuje” z moim ciałem. Plus za bardzo elastyczny, a przy tym wygodny język, który został zintegrowany z całym butem. Nie ma opcji, aby przesuwał się podczas długiego treningu – duży plus. Kolejny atut to “ilość miejsca” wewnątrz buta. Nie jest, rzecz jasna, tak, że palce mają za dużą swobodę. Po prostu, jest w nich naprawdę wygodnie i nie odczułem jakiegokolwiek ucisku.

Należy również śmiało stwierdzić, że materiał wykorzystany do produkcji buta jest przewiewny, przez co niezależnie od warunków pogodowych możecie być pewni, że nie będziecie mieli okazji do marudzenia. W skrócie – w lecie stopa nie będzie się grzała, natomiast w zimne dni nie odczujecie dyskomfortu związanego z obniżoną temperaturą.

Muszę jeszcze zwrócić uwagę na tylną część ASICS GEL-Nimbus 25. Podoba mi się to gołąbkowe wypełnienie, przez co (tak mi się wydaje) kołnierz nie styka się z naszą skórą, a przez to nie irytuje podczas biegania. Według mnie to bardzo duży plus.

