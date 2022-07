Test Asics GEL-CUMULUS 24 – buty do biegania po asfalcie.

Mieliśmy okazję po raz kolejny przyjrzeć się obuwiu popularnej, japońskiej marki. Dlaczego my? Ponieważ otrzymaliśmy do testów wariant męski i damski. Jak sprawdzają się nowe buty do biegania po asfalcie Asics GEL-CUMULUS 24? Sprawdźmy to.

Zacznijmy od kwestii technicznych. Prezentowane obuwie przeznaczone jest na asfalt, aczkolwiek producent sugeruje, że są to uniwersalne buty do biegania dla biegaczy na różnym poziomie zaawansowania. W porównaniu do GEL-CUMULUS 23, które mieliśmy okazję testować zmieniono, a raczej poprawiono dopasowanie pięty w cholewce. Sprawdźmy, czym jeszcze cechują się te buty do biegania po asfalcie.

Asics GEL-CUMULUS 24 – właściwości i szczegóły

Przede wszystkim dużym plusem jest waga obuwia wynosząca 286 g. To sprawia, że po założeniu ich na stopy, tak naprawdę nie będziecie wiedzieli, że… macie je na nogach. Są naprawdę lekkie, a to przekłada się na komfort biegania. Kolejnym atutem jest siateczka, z której zostały wykonane. Dzięki niej, nawet przy długich dystansach zyskamy przewiewność, a co za tym idzie rześkość naszych stóp. Oczywiście, jak na japońską markę Asics przystało, mamy również do dyspozycji amortyzację FF BLAST, którą tak naprawdę trudno opisać. To trzeba przeżyć na własnej skórze. Krótko mówiąc, ja osobiście czułem się jakby moja stopa nie lądowała na asfalcie, tylko cały czas unosiła się nad ziemią.

Jakby tego było mało, w Asics GEL-CUMULUS 24 mamy technologię GEL, która ma zwiększyć absorpcję wstrząsów, a także amortyzację podczas uderzenia naszą stopą o podłoże. Co ciekawe, producent zadbał o dopasowanie obuwia do płci. W tym pomaga 3d SPACE CONSTRUCTION. Wizualnie warto zwrócić uwagę na elementy odblaskowe, które wpływają na naszą widoczność przy słabym oświetleniu. Co jeszcze? Warto wspomnieć o technologii FLYTEFOAM dotyczącej absorpcji wstrząsów oraz o wkładce OrthoLite X-30.

Dodam jeszcze, że buty do biegania dla mężczyzn i kobiet są oferowane w czterech różnych wersjach kolorystycznych. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Po szczegóły odsyłam do sklepu Asics.

Test Asics GEL-CUMULUS 24 w praktyce

Przede wszystkim muszę przyznać, że obuwie oferuje naprawdę dobrą amortyzację. Fakt, osobiście, na co dzień korzystam z ASICS NOVABLAST, które są dla mnie wyznacznikiem komfortu, jednak nie ukrywam, GEL-CUMULUS 24 również sprawdza się świetnie w tej kwestii. Co jeszcze? Przede wszystkim widać, że jest to obuwie uniwersalne, zarówno dla biegaczy – amatorów (takich jak ja), jak i dla profesjonalistów. Spisują się świetnie na krótkich dystansach, jak i tych długich. Nie ma problemu z tym, by było to jedyne wasze obuwie do biegania, gdyż naprawdę można je uznać za uniwersalne.

Wracając do biegu, są one naprawdę miękkie, ale i świetnie amortyzują, co sprawia, że bez problemu pokonamy długie dystanse, nawet, jeśli dotychczas nie mogliśmy biegać tak daleko. Pomaga w tym również siateczka, ponieważ faktycznie ta cyrkulacja powietrza działa, przez co nie odczuwałem zmęczenia przy długich dystansach. Muszę również przyznać, że buty są świetne pod kątem jakości wykonania – nie ścierają się, nie odkształcają, a testuję je już dłuższy czas.

Stylistyka? O gustach się nie dyskutuje, aczkolwiek uważam, że trafiły się nam najlepsze wersje pod kątem wizualnym, chociaż fakt, czarne również wyglądają dobrze.