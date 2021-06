Test ASICS GEL-CUMULUS 23. Damskie buty do biegania dla Twojej lubej

W zdrowym ciele zdrowy duch, jak mówi rozwinięcie nazwy japońskiego producenta obuwia sportowego. Dziś przeczytasz test ASICS GEL-CUMULUS 23. Tak, to damskie buty do biegania. Na przykład dla Twojej lubej. Dlatego stwierdziłem, że można go opublikować na łamach lifestylowego magazynu dla mężczyzn. Można, prawda?

Ja wiem, że takie teksty powinny znaleźć się w gazetach i na portalach kobiecych. Ale kto wie, może biegasz i chciałbyś, aby Twoja wybranka życiowa również polubiła ten sport? Damskie buty do biegania jako prezent są według mnie fajnym zachęceniem do tej przygody. Zgadzasz się? Jeśli tak, to przeczytaj test ASICS GEL-CUMULUS 23.

Damskie buty do biegania na męskim portalu. W sumie, czemu nie?

Nie pierwszy raz prezentujemy buty ASICS na łamach naszego portalu. Praktycznie za każdym razem otrzymywały od nas wysokie oceny, gdyż, co tu dużo mówić. Jest to wyższa półka jeśli chodzi o buty do biegania. Czy tak też będzie w przypadku ASICS GEL-CUMULUS 23? Nie chcę wyprzedzać faktów, ale wydaje mi się, że tak.

Nie wiem czy wiecie, ale sama firma sugeruje, że wiele osób uprawiających ten sport korzysta z niewłaściwego obuwia. Warto mieć na uwadze wybór tego idealnego. Co ciekawe, ASICS stosuje technologie, które są dopasowane do płci. Tak też jest i w tym przypadku. Przede wszystkim ciekawie wygląda temat cholewki i podeszwy środkowej. Dlatego warto wiedzieć, że są to buty dla biegaczy z neutralną stopą.

Technologie z wyższej półki

Cholewka została wykonana ze specjalnej siatki, która otula stopę biegacza, co finalnie wspiera go w wybranych obszarach. To znaczy, biegaczkę. Drogie panie czytające ten tekst – proszę mi wybaczyć. Zazwyczaj tworzę treści skierowane do facetów. Wracając do ASICS GEL-CUMULUS 23 oraz cholewki. Niektóre włókna są bardziej otwarte. To oczywiście ma na celu zwiększenie przewiewności. Wspomniana już cholewka „współpracuje” z ruchem podeszwy środkowej. Ma to na celu zapewnienie płynniejszego kroku od uderzenia stopy biegaczki o podłoże, aż po wybicie z palców. W przypadku bardzo ważnego aspektu – amortyzacji, który np. w moim przypadku znacznie zwiększa komfort biegania muszę przyznać, że również ASICS postarał się i to mocno. To znaczy, nie biegałem w tym obuwiu, ale przedstawiam wrażenia wybranki, która się testem tych butów do biegania zajęła. Ja tylko przekazuję dalej. Do rzeczy. Producent zastosował w górnej warstwie podeszwy środkowej konstrukcję o nazwie 3D SPACE. Czyżby chodziło o podróże w kosmosie? No… prawie.

W podeszwie rozmieszczono specjalne słupki – w miejscach, rzecz jasna, strategicznych. Dzięki temu pani uprawiająca ten sport będzie mogła cieszyć się większą stabilnością oraz trwałością. Co ciekawe, projektanci podeszli zupełnie inaczej do butów dla kobiet, a inaczej dla mężczyzn. Wszystko zależy od danych biomechanicznych każdej płci. Technologia pomaga biegaczowi i biegaczce w kompresowaniu pianki podczas lądowania buta. Finalnie możemy cieszyć się zwiększoną absorpcją wstrząsów oraz oczywiście płynniejszym biegiem.

Podobnie wygląda temat pięty. Pod piętą umieszczono specjalną jednostkę amortyzacyjną (technologia GEL). Ma ona zwiększyć pochłanianie wstrząsów. Nie można zapomnieć o bieżniku ASICS LITE. Wykonano go z trwałej mieszanki (gumy). Jest miękki, wytrzymały, a to ważne, bo są to buty do biegania raczej po asfalcie i ogólnie, skierowane do długodystansowców. A wiadomo, długi dystans to i większe prawdopodobieństwo zużycia podeszwy.

ASICS GEL-CUMULUS 23 wizualnie

Kobiety zwracają na takie aspekty uwagę. Dlatego w damskie buty do biegania mają być nie tylko zaawansowane technologicznie, lecz również mają pasować do outfitu. Na zdjęciach widzicie model w kolorze Black/Sun Peach. Przeważa tu czerń, ale i jak sami widzicie, gdzieniegdzie pojawia się pomarańczowo-brzoskwiniowy kolor. Podeszwa – głównie biała, z dodatkami delikatnego fioletu. Buty wyglądają bardzo dobrze i testerka chwali ich wygląd. Producent oferuje również ASICS GEL-CUMULUS 23 w kolorze pełni czarnym oraz połączeniu biało-czarnym. Do wyboru, do koloru. Dotyczy to również rozmiarów, gdyż dostępne są warianty od 35,5 do 44,5.

Test ACISC GEL-CUMULUS 23 w praktyce

Czas założyć obuwie na stopy i trochę się poruszać. Jak jest? Już od samego początku mega wygodnie. Wspomniana w artykule technologia działa i to na prawdę działa. Amortyzacja podeszwy stoi na wysokim poziomie, a każdy kolejny kilometr ucieka – nawet nie wiadomo kiedy. Można wręcz powiedzieć, że buty same biegną za nas, gdyż są tak wygodne, że chce się pokonywać kolejne kilometry – na przekór kondycji! To chyba mówi samo za siebie, prawda?