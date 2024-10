Jeremy Sochan ambasadorem 4MOVE. Sezon NBA niebawem!

To już trzeci sezon w NBA dla polskiego koszykarza w San Antonio Spurs. Tym razem nie piszę jednak o jego karierze, a o tym, że Jeremy Sochan ambasadorem 4MOVE.

Szybka, konkretna informacja. Nasz utalentowany koszykarz rozpoczyna kolejny sezon w najlepszej koszykarskiej lidze świata – NBA. Już teraz, w trakcie spotkań przedsezonowych zawodnik pokazuje na co go stać. Przykładem mogą być topowe akcje Sochana podczas spotkania San Antonio Spurs z Miami Heat, które odbyło się 15 października bieżącego roku. Dynamiczny styl gry, wszechstronność oraz energia na parkiecie to cechy szczególne Jeremego, który stale rozwija swoją karierę sportową. Jak się okazuje, jest on również aktywny poza boiskiem, czego potwierdzeniem jest nawiązanie współpracy z popularną marką napojów izotonicznych 4MOVE. A jak wszyscy wiemy, odpowiednie nawodnienie jest ważne podczas uprawiania sportu, prawda?

Obecnie w NBA trwa tak zwany preseason. To nic innego jak sparingi, które tak naprawdę już się kończą. Dlaczego? Za kilka dni, a mianowicie 22 października 2024 ruszają długo wyczekiwane oficjalne rozgrywki. Pierwszy mecz San Antonio Spurs, drużyna Jeremiego Sochana rozegra na wyjeździe. Podejmować ją będzie Dallas Mavericks. Spotkanie zostanie rozegrane 25 października 2024. Co może przynieść nowy sezon polskiemu zawodnikowi? Oczywiście, nowe możliwości. Mam na myśli zarówno te na boisku, jak i poza nim. Jedno jest pewne – wspierają go fani, a także marka 4MOVE, której Sochan został ambasadorem.

Wchodząc w swój trzeci sezon w NBA, moim głównym celem jest dalsza nauka i rozwój jako zawodnika. Po wspaniałym lecie jestem podekscytowany powrotem na boisko z kolegami z drużyny. Mamy naprawdę dobrą grupę zawodników w San Antonio, a energia jest niesamowita. Ten sezon będzie udany! Jeremy Sochan, zawodnik San Antonio Spurs

FoodCare nawiązuje współpracę z zawodnikiem NBA

Przedsiębiorstwo z Zabierzowa zdecydowanie i z dumą wspiera młody, koszykarski talent. Współpraca 4MOVE z Sochanem może być ważna podczas jego dalszych sukcesów w karierze sportowej. Warto przypomnieć, że nie jest to tak naprawdę „nowość”, jeśli chodzi o wspólne działanie marki z koszykarzem. FoodCare poinformowało o nawiązaniu współpracy z Jeremym Sochanem jeszcze w sierpniu ubiegłego roku. Dodam tylko, że produkty tej firmy promowali tacy sportowcy jak Mike Tyson, Jose Mourinho, Adam Nawałka, Jerzy Dudek, Robert Kubica czy Lukas Podolski. Oczywiście, 4MOVE jest również oficjalnym partnerem Reprezentacji Polski w piłce nożnej.