ASICS NOVABLAST – treningowe buty do biegania po asfalcie

Aktywność fizyczna, jaka by nie była jest dobra. By efektywnie uprawiać jakiś sport należy wyposażyć się w odpowiedni sprzęt. Są to na przykład treningowe buty do biegania po asfalcie. Jeśli preferujecie bieganie na takiej nawierzchni zainteresować Was może ASICS NOVABLAST, czyli nowy model obuwia, który skierowany jest do osób lubiących trening na asfalcie.

Dla niektórych może to być zaskoczeniem, ale tak naprawdę istnieje wiele rodzajów obuwia, które są zaprojektowane tak, by biegać dobrze na konkretnej nawierzchni. ASICS NOVABLAST powinien być wyborem dla osób, które nastawiają się głównie na bieganie na asfalcie. Oczywiście nie są to kolejne, zwykłe buty dla biegaczy, bowiem zastosowano w nich szereg fajnych technologii, o których warto opowiedzieć. Przede wszystkim chodzi o amortyzację, elastyczność, a także przyczepność. Za to “całe zamieszanie” odpowiedzialna jest pianka BlastFF (jak sama nazwa modelu mówi). Co ciekawe, autorzy tego obuwia inspirowali się trampoliną i wierzcie, lub nie – biegając po asfalcie można mieć właśnie takie wrażenie. Nie mógłbym zapomnieć o podeszwie środkowej, która według producenta ma zapewniać miękkie, a także wrażliwe uczucie pod stopami. Tak, FLYTEFOAM Blast właśnie takie wrażenie oferuje. Plusem, ale i minusem (zależy jak na to patrzeć) jest waga obuwia, bowiem w przypadku modelu męskiego wynosi ona 275 g. To oznacza, że korzystać z tych butów powinni raczej lżejsi fani tego typu sportu. Niemniej jednak uważam, że wcale nie jest to wymóg. Być może ASICS NOVABLAST to po prostu treningowe buty do biegania po asfalcie dla wszystkich, bez względu na wagę, aczkolwiek osoby do 80 kg będą czuć się w nich najlepiej.

ASICS NOVABLAST – wygląd

Buty dostępne są w wielu fajnych kolorach. W moim przypadku jest to chyba najbardziej wyróżniający się z tłumu. Połączenie pomarańczy i bieli jest jak najbardziej fajne i mi osobiście przypadło do gustu. Ogólnie cały projekt jest wręcz świetny. Wystarczy przyjrzeć się podeszwie, która ma wiele “przetłoczeń”. W górnej części producent zastosował przewiewną siatkę. To dobre rozwiązanie, ponieważ możemy cieszyć się odpowiednią cyrkulacją powietrza. Treningowe buty do biegania na asfalcie wyposażono w gumę AHAR+. Ma ona zapewniać większą odporność na ścieranie. Tego nie mogę ocenić, bowiem w butach biegam dopiero dwa tygodnie. Tak czy inaczej, większych zarysowań nie zauważam. Dodatkowo ma zapewniać dobrą przyczepność i tutaj mogę się zgodzić, aczkolwiek przy gwałtownym skręcaniu nie do końca czułem się w nich pewnie. To znaczy, nie mam im nic do zarzucenia, ale to “pływanie” za sprawą podeszwy FLYTEFOAM w pewnym stopniu sprawia, że moje ruchy były nie do końca wyczuwalne, co mogło przełożyć się na gorszą precyzję. Aczkolwiek mówimy tu o “agresywnym” skręcaniu. Jeśli będziecie biegli przed siebie, nic negatywnego nie powinniście zauważyć.

Treningowe buty do biegania po asfalcie od ASICS w praktyce

Opowiedziałem mniej – więcej o tym, jakie są buty ASICS NOVABLAST. Wiecie co oferują, co nowego zaserwował nam producent. Czas założyć je na stopy i sprawdzić jak wygląda bieganie na asfalcie. Przede wszystkim od pierwszych kroków zauważalny jest ten “skok”, którym chwalił się producent. Mam na myśli piankę amortyzującą FFBLAST. Działa ona świetnie i rzeczywiście “uderzenie” stopy o asfalt jest bardzo przyjemne. Plusem jest również cały projekt buta. Nic nie przeszkadza podczas biegu, obuwie fajnie dopasowuje się do stopy. Nie wyczuwałem żadnego obciążenia na stopie nawet po kilku kilometrach. Wrócę jeszcze do tematu biegu. O ile jeśli będziecie podążali na wprost nie powinniście odczuwać niczego niepokojącego. Dopiero przy wspomnianych wcześniej nagłych zakrętach możecie zauważyć, jakby stopa nie przylegała do podeszwy. Bardzo dziwne uczucie. Tak czy inaczej, nawet długi bieg nie powodował uczucia zmęczenia nóg, co według mnie jest dużym plusem.