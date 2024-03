To Twój bank? 15 czerwca stracisz swoją kartę w telefonie

City Handlowy to Twój bank? Jeśli tak, to wkrótce zmieni on regulamin dotyczący kart płatniczych w Google Play i Apple Pay. Użytkownik będzie musiał spełnić określone warunki. Jeśli tego nie zrobi, jego karta zostanie usunięta ze smartfona. O co chodzi?

To Twój Bank? Dostosuj się do regulaminu

Citi Handlowy to jeden z najpopularniejszych banków, z jakich korzystają Polacy. Bank oczywiście oferuje dodatnie karty bankowej do smartfona, niezależnie od tego, czy jest to telefon z systemem Google Android, czy Apple iOS. Jeśli korzystasz z Google Pay lub Apple Pay i jesteś klientem wspomnianego banku, to pojawiła się bardzo ważna informacja.

Citi Handlowy zmienia regulamin dotyczący kart płatniczych w telefonach.

Okazuje się, że wkrótce Citi Handlowy zmieni regulamin dotyczących wydawanych przez placówkę kart płatniczych, a zmiany tyczą się przede wszystkim wirtualnych kart dodawanych do Google Pay i Apple Pay. Potrzebna będzie dodatkowa weryfikacja, bez której korzystanie z karty płatniczej na telefonie nie będzie możliwe.

Citi Handlowy wymaga potwierdzenia

Jeśli jesteś klientem banku Citi Handlowy i korzystasz z wirtualnej karty płatniczej na swoim smartfonie, to od 21 maja 2024 roku, kiedy w życie wejdzie nowy regulamin, będziesz musiał dodatkowo zarejestrować kartę. Niezależnie od tego, czy korzystasz z Google czy Apple Pay, potrzebne będzie potwierdzenie karty do wirtualnego portfela.

Jak to zrobić? Jeśli karta została dodana do portfela przed 21 maja 2024 roku użytkownik ma czas na jej potwierdzenie do 15 czerwca 2024 roku w aplikacji Citi Mobile lub na stronie Citibank Online. Jeśli tego nie zrobisz, 16 czerwca karta ta zniknie z Twojego portfela. Co więcej, karty, które zostaną dodane po 21 maja, trzeba potwierdzić w ciągu trzech dni!

Nowy regulamin ma obowiązywać od 21 maja 2024 roku. Źródło: CH Nowy regulamin ma obowiązywać od 21 maja 2024 roku. Źródło: CH

Jeśli twoja karta została dodana do portfela elektronicznego Google Pay przed 21 maja 2024 r. i chcesz, aby token przypisany do twojej karty był wciąż aktywny, to potwierdź to w Citibank Online lub Citi Mobile do 15 czerwca 2024 r. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie spowoduje usunięcie karty z portfela elektronicznego Google Pay z dniem 16 czerwca 2024 r. (…) Brak potwierdzenia we wskazanym terminie spowoduje usunięcie karty z portfela elektronicznego Google Pay w najbliższym dniu roboczym przypadającym po wskazanych powyżej trzech dniach kalendarzowych. fragment wiadomości banku do klientów Google Pay

Źródło: opr. wł./cashless.pl