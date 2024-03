Masz konto w PKO BP? Jest spory problem. Chodzi o płatność.

Jeden z najpopularniejszych w Polsce banków informuje o dużych zmianach związanych z płatnościami. Dlatego jeśli masz konto w PKO BP powinieneś przeczytać dalszą część tego artykułu. Dowiesz się o co konkretnie chodzi.

Wiele osób nie wyobraża sobie płacenia tradycyjną gotówką. To błąd, ale dziś nie o tym. Płatności elektroniczne – na przykład z wykorzystaniem fizycznej karty, NFC czy te, do których wykorzystujemy cyfrową kartę są bardzo popularne. Podkładasz smartfon do terminala i po chwili sprawa załatwiona. Bank PKO BP poinformował swoich klientów, że będą musieli zmienić formę płatności elektronicznych. W skrócie, od 20 marca nie będziesz miał możliwości realizacji transakcji z wykorzystaniem tej technologii.

Masz konto w PKO BP? Musisz zmienić opcję płatności zbliżeniowych.

Jeśli lubisz płatności z wykorzystaniem NFC oraz karty, która jest podpięta do konta sugeruję sprawdzić alternatywę w przypadku konta PKO BP. Niestety, ta popularna metoda płatności zostanie niebawem wyłączona. Mowa o kartach podpiętych do portfeli Google lub Apple. Jeśli więc masz smartfon z Androidem i płacisz z wykorzystaniem NFC musisz poszukać alternatywy, ponieważ bank PKO BP wyłączy tą opcję 20 marca. Jeśli więc lubisz płacić zbliżeniowo, musisz powinieneś zmienić nawyki. Całe szczęście, jest pewna opcja, którą sugeruje bank.

Masz konto w PKO BP? Skonfiguruj Blik zbliżeniowy w IKO

Jeśli masz konto w PKO BP powinieneś w pewnym stopniu zmienić nawyki. Fakt, nadal możesz korzystać z telefonu, jednak powinieneś pobrać aplikację, ponieważ teraz do płatności przyda Ci się blik zbliżeniowy w IKO. Jeśli nie wiesz jak skonfigurować Blik zbliżeniowy w IKO, pomogę Ci. Przede wszystkim otwórz aplikację banku, a następnie przejdź do zakładki Płatności, by wybrać Płatności zbliżeniowe. Kolejna rzecz to wybór opcji Ustawienia płatności i Źródła płatności. Ostatnim krokiem jest wybór opcji Płatności zbliżeniowe Blikiem i konta, z którego będziemy korzystali. Jeśli chcesz płacić zbliżeniowo Blikiem, wystarczy, że zbliżysz swój smartfon do terminala płatniczego.

