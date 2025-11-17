Polacy robią baterie ze śmieci! Sensacyjne odkrycie z UW

Ale jak to?! Baterie ze śmieci?! To, co jeszcze wczoraj traktowaliśmy jak problem dla środowiska, dziś może stać się paliwem przyszłości. Naukowcy z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego znaleźli sposób, by zamienić odpadowy glicerol i dwutlenek węgla w cenny składnik wykorzystywany m.in. w bateriach do smartfonów i aut elektrycznych. Brzmi jak sci-fi? A jednak!

Polacy robią baterie ze śmieci! Odkrycie na Uniwersytecie Warszawskim.

Odpady jako surowiec premium? UW mówi: da się!

Zespół badaczy opracował nanokatalizator, który w ekologicznych warunkach przetwarza CO₂ i glicerol na węglan glicerolu (GLC). To związek używany m.in. w:

bateriach litowo-jonowych,

bioplastikach,

lekach,

kosmetykach.

A wszystko to z tego, co do tej pory było uważane za przemysłowy problem. CO₂ — główny gaz cieplarniany — i glicerol, który masowo powstaje przy produkcji biopaliw, nagle zyskują drugie życie.

Nanokatalizator, czyli mikrofabryka w skali… nano

Podstawą wynalazku jest specjalny materiał MOF (metal-organic framework) – coś w rodzaju trójwymiarowej gąbki o mikroskopijnych kanalikach. Naukowcy z UW, współpracując z Uniwersytetem w Lund, stworzyli odmianę MOF-u z dodatkiem ceru, do którego „wsadzili” nanocząstki palladu i miedzi.

W efekcie powstał materiał PdCu@MOF-Ce, który działa jak miniaturowa fabryka chemiczna – każdy atom metalu bierze udział w przetwarzaniu odpadów.

Dr Wójcik obrazowo tłumaczy: „To jak pęcherzyki płucne – im większa powierzchnia kontaktu, tym większa wydajność procesu.”

Baterie ze śmieci: co daje nowe odkrycie?

GLC można wytwarzać już dziś, ale… dotychczas to się zwyczajnie nie opłacało. Wymagało wysokiego ciśnienia, temperatury i czystych, drogich reagentów.

Nowy katalizator rozwiązuje te problemy:

działa w niższej temperaturze ,

, nie potrzebuje toksycznych substancji,

można go używać wielokrotnie ,

, idealnie nadaje się do skalowania przemysłowego.

Efekt? Tańsze i bardziej ekologiczne technologie przyszłości.

Polska technologia z szansą na globalny sukces

Uniwersytet Warszawski już objął projekt ochroną patentową. To sygnał, że wynalazek ma potencjał wyjść z laboratoriów prosto do przemysłu.

Co dalej? Badacze planują:

testować tańsze metale,

sprawdzać inne reakcje z wykorzystaniem CO₂,

szukać kolejnych „odpadów”, które da się przerobić w wartościowe produkty.

Jeśli to wypali, Polska może mieć w ręku technologię, która zmieni sposób, w jaki myślimy o elektromobilności, recyklingu i redukcji CO₂.

Śmieci jako paliwo przyszłości? Brzmi jak plan

Naukowcy z UW udowodnili, że nawet to, co zwykle ląduje w kategorii „kłopotliwy odpad”, może stać się kluczowym elementem nowoczesnej gospodarki. Warto obserwować ten projekt – bo jeśli coś ma połączyć ekologię, biznes i naukową finezję, to właśnie takie wynalazki.

