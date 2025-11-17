Obserwuj nas
Polacy robią baterie ze śmieci! Sensacyjne odkrycie z UW

Polacy wymyślili coś, co może zmienić rynek baterii!
Autor:Natalia Bajek
17/11/2025
Polacy robią baterie ze śmieci! Odkrycie na Uniwersytecie Warszawskim.
Spis treści ukryj
1. Odpady jako surowiec premium? UW mówi: da się!
2. Nanokatalizator, czyli mikrofabryka w skali… nano
3. Baterie ze śmieci: co daje nowe odkrycie?
4. Polska technologia z szansą na globalny sukces
5. Śmieci jako paliwo przyszłości? Brzmi jak plan

Ale jak to?! Baterie ze śmieci?! To, co jeszcze wczoraj traktowaliśmy jak problem dla środowiska, dziś może stać się paliwem przyszłości. Naukowcy z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego znaleźli sposób, by zamienić odpadowy glicerol i dwutlenek węgla w cenny składnik wykorzystywany m.in. w bateriach do smartfonów i aut elektrycznych. Brzmi jak sci-fi? A jednak!

Odpady jako surowiec premium? UW mówi: da się!

Zespół badaczy opracował nanokatalizator, który w ekologicznych warunkach przetwarza CO₂ i glicerol na węglan glicerolu (GLC). To związek używany m.in. w:

  • bateriach litowo-jonowych,
  • bioplastikach,
  • lekach,
  • kosmetykach.

A wszystko to z tego, co do tej pory było uważane za przemysłowy problem. CO₂ — główny gaz cieplarniany — i glicerol, który masowo powstaje przy produkcji biopaliw, nagle zyskują drugie życie.

Nanokatalizator, czyli mikrofabryka w skali… nano

Podstawą wynalazku jest specjalny materiał MOF (metal-organic framework) – coś w rodzaju trójwymiarowej gąbki o mikroskopijnych kanalikach. Naukowcy z UW, współpracując z Uniwersytetem w Lund, stworzyli odmianę MOF-u z dodatkiem ceru, do którego „wsadzili” nanocząstki palladu i miedzi.

W efekcie powstał materiał PdCu@MOF-Ce, który działa jak miniaturowa fabryka chemiczna – każdy atom metalu bierze udział w przetwarzaniu odpadów.
Dr Wójcik obrazowo tłumaczy: „To jak pęcherzyki płucne – im większa powierzchnia kontaktu, tym większa wydajność procesu.”

Baterie ze śmieci: co daje nowe odkrycie?

GLC można wytwarzać już dziś, ale… dotychczas to się zwyczajnie nie opłacało. Wymagało wysokiego ciśnienia, temperatury i czystych, drogich reagentów.

Nowy katalizator rozwiązuje te problemy:

  • działa w niższej temperaturze,
  • nie potrzebuje toksycznych substancji,
  • można go używać wielokrotnie,
  • idealnie nadaje się do skalowania przemysłowego.

Efekt? Tańsze i bardziej ekologiczne technologie przyszłości.

Polska technologia z szansą na globalny sukces

Uniwersytet Warszawski już objął projekt ochroną patentową. To sygnał, że wynalazek ma potencjał wyjść z laboratoriów prosto do przemysłu.

Co dalej? Badacze planują:

  • testować tańsze metale,
  • sprawdzać inne reakcje z wykorzystaniem CO₂,
  • szukać kolejnych „odpadów”, które da się przerobić w wartościowe produkty.

Jeśli to wypali, Polska może mieć w ręku technologię, która zmieni sposób, w jaki myślimy o elektromobilności, recyklingu i redukcji CO₂.

Śmieci jako paliwo przyszłości? Brzmi jak plan

Naukowcy z UW udowodnili, że nawet to, co zwykle ląduje w kategorii „kłopotliwy odpad”, może stać się kluczowym elementem nowoczesnej gospodarki. Warto obserwować ten projekt – bo jeśli coś ma połączyć ekologię, biznes i naukową finezję, to właśnie takie wynalazki.

Autor:Natalia Bajek
Opublikowane
