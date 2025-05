Letnia promocja Turtle Beach rusza 2 czerwca! Grill i gry!

Od 2 do 22 czerwca (albo do wyczerpania zapasów) startuje letnia promocja na sprzęt Turtle Beach. To nie tylko okazja, by dorwać świetny sprzęt w niższej cenie, ale i pretekst, by nagrodzić się za cały rok nauki albo po prostu zafundować sobie coś ekstra. Sprawdź, co wpada do koszyka!

Maj się kończy, a my powoli przestawiamy się z trybu „egzaminy i stres” na „wakacyjny chill i granie do późna”. Jeśli myślisz o tym, by nadchodzące długie wieczory wykorzystać na rozgrywki gamingowe na najwyższym poziomie, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość.

Klawiatury dla wymagających – Turtle Beach Vulcan II Max i Vulcan II

Vulcan II Max – czarna bestia z optycznymi przełącznikami TITAN II, które wytrzymują do 200 milionów kliknięć. Wytrzymałość, responsywność i aluminiowa konstrukcja. Cena? 799 zł, czyli o 160 zł mniej niż zwykle.

Vulcan II – niższy profil, podświetlenie RGB AIMO i przełączniki Titan II Linear. W zestawie ergonomiczna podpórka pod nadgarstek. Dostępna w białym i czarnym wariancie. Teraz za 499 zł, czyli 70 zł taniej.

Kontroler Turtle Beach Stealth Pivot – zmienia układ przycisków jak rękawiczki

Masz dość kontrolerów, które nie nadążają za Tobą w FPS-ach, bijatykach czy platformówkach? Stealth Pivot pozwala zmieniać układ przycisków, eliminuje problem dryfu (dzięki czujnikom hallotronowym), a przy tym działa przewodowo i bezprzewodowo na PC, Xboxach, Androidzie i Smart TV. Do tego Bluetooth 5.2 i limitery spustów. Cena w promocji: 429 zł, czyli 150 zł taniej.

Mysz Turtle Beach Kone II Air – precyzja i wytrzymałość w podróży i w domu

Podwójna łączność (Bluetooth i 2,4 GHz), żywotność baterii sięgająca 350 godzin (w trybie BT) i optyczny sensor Owl-Eye o rozdzielczości do 26000 DPI. Dostępna w wersjach czarnej i białej. Promocyjna cena: 399 zł (obniżka o 150 zł).

Turtle Beach Stealth 600 PC – idealne słuchawki na długie sesje

Do 80 godzin pracy na jednym ładowaniu, bezprzewodowa łączność (2,4 GHz + Bluetooth), przestrzenny dźwięk i odchylany mikrofon z funkcją wyciszenia. Stealth 600 PC są dostępne za 349 zł (90 zł taniej), ale uwaga: ta oferta obowiązuje wyłącznie w salonach i na stronie Media Expert.

Letnia promocja startuje już 2 czerwca i trwa do 22 czerwca (albo do wyczerpania zapasów), a produkty znajdziesz u partnerów handlowych. To dobry moment, by połączyć wakacyjny luz z najwyższą jakością rozgrywki! Po szczegóły na temat tej marki odsyłam na stronę producenta: https://www.turtlebeach.com/.