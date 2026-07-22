Dwa nowe Foldy i Flip. Galaxy Z Fold8 Ultra robi różnicę

Samsung przez lata rozwijał składane smartfony według prostego schematu: Flip miał być mały i stylowy, a Fold duży, drogi i przeznaczony do pracy. W 2026 roku Koreańczycy uznali jednak, że jeden Fold już nie wystarcza. Nowa rodzina składa się z trzech urządzeń: Galaxy Z Flip8, zupełnie przebudowanego Galaxy Z Fold8 oraz flagowego Galaxy Z Fold8 Ultra. Największe zaskoczenie? Zwykły Fold stał się lżejszym i bardziej multimedialnym składakiem, natomiast dotychczasowy charakter serii przejmuje wersja Ultra. Dostajemy więc aparat 200 MP, 8-calowy ekran, baterię 5000 mAh i obudowę mającą zaledwie 4,1 mm po rozłożeniu. Samsung twierdzi, że składane telefony zostały dopracowane niemal do perfekcji. Specyfikacja wygląda imponująco, chociaż ładowanie nadal przypomina, że nawet w świecie Ultra nie wszystkie problemy zniknęły.

Premiera Galaxy Z Fold8 i Z Flip8. Fot.: Marcin Karbowiak.

Samsung podzielił serię Fold na dwa modele

To najważniejsza informacja z całej premiery. Galaxy Z Fold8 nie jest po prostu nieco tańszą wersją Galaxy Z Fold8 Ultra. To smartfon o zupełnie innych proporcjach i innym zastosowaniu.

Fold8 to urządzenie stworzone do odkrywania treści, oglądania filmów, grania, czytania i korzystania z mediów społecznościowych. Po zamknięciu otrzymujemy ekran o proporcjach 10:16, który ma przypominać klasyczny smartfon do szybkiego odpisywania na wiadomości czy przewijania rolek. Po rozłożeniu pojawia się panel o proporcjach 4:3, lepiej dopasowany do filmów, gier, stron internetowych i publikacji.

Premiera Galaxy Z Fold8 i Z Flip8. Fot.: Marcin Karbowiak.

Galaxy Z Fold8 Ultra idzie w bardziej tradycyjnym kierunku. Ma być składanym centrum pracy, fotografii i tworzenia treści. Duży ekran, mocniejszy zestaw aparatów, większa bateria i rozbudowane możliwości wielozadaniowe jasno pokazują, do jakiego klienta skierowano ten wariant.

Można powiedzieć, że dawny Galaxy Z Fold ewoluował w wersję Ultra, a zwykły Fold8 rozpoczyna nową linię. Samsung sam przyznaje, że to, co zaczęło się od pierwszego Galaxy Folda, jest teraz kontynuowane właśnie przez Galaxy Z Fold8 Ultra.

Brzmi skomplikowanie? Trochę tak. Ale z punktu widzenia klienta większy wybór może mieć sens. Nie każdy potrzebuje niemal tabletu do pracy. Czasami składany ekran ma służyć głównie do Netflixa, gier i wygodniejszego czytania.

Premiera Galaxy Z Fold8 i Z Flip8. Fot.: Marcin Karbowiak.

Galaxy Z Fold8 Ultra ma ekran 8 cali i aparat 200 MP

Najmocniejszym urządzeniem nowej rodziny jest oczywiście Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra. Po rozłożeniu oferuje 8-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 2504 × 2256 pikseli i adaptacyjnym odświeżaniu od 1 do 120 Hz. Wyświetlacz zewnętrzny ma 6,5 cala, rozdzielczość Full HD+ i również pracuje z częstotliwością do 120 Hz.

Wymiary robią wrażenie. Rozłożony Fold8 Ultra ma zaledwie 4,1 mm grubości, a po zamknięciu 8,9 mm. Całość waży 215 gramów. Jeszcze kilka generacji temu składany telefon przypominał dwie klasyczne komórki sklejone ekranami. Teraz masa jest zbliżona do dużego smartfona premium, a grubość po zamknięciu przestaje odstraszać kieszeń marynarki.

Samsung zastosował nową strukturę wyświetlacza Flex Titanium. Łączy ona warstwę ze stopu tytanu ze wzmocnioną płytą, która ma poprawiać odporność ekranu na nacisk i uderzenia, a także ograniczać widoczność zagięcia po dłuższym użytkowaniu.

Czy linia zgięcia naprawdę przestanie rzucać się w oczy? Składane ekrany bardzo dobrze wyglądają na grafikach, ale prawdziwy test zaczyna się po kilku miesiącach intensywnego otwierania i zamykania telefonu.

Premiera Galaxy Z Fold8 i Z Flip8. Fot.: Marcin Karbowiak.

Aparat Fold8 Ultra wreszcie przypomina flagowca

Przez lata użytkownik Folda płacił fortunę za duży ekran, ale aparaty często pozostawały krok za klasyczną serią Galaxy S Ultra. Galaxy Z Fold8 Ultra ma ograniczyć ten kompromis.

Główny aparat otrzymał matrycę 200 MP, optyczną stabilizację obrazu i możliwość wykonywania zdjęć z dwukrotnym przybliżeniem o jakości optycznej. Nowością jest obsługa HDR również w trybie pełnej rozdzielczości 200 MP.

Do głównego aparatu dołącza nowy obiektyw ultraszerokokątny 50 MP, który obsługuje także zdjęcia makro. Trzeci aparat ma 10 MP, stabilizację i trzykrotny zoom optyczny.

Samsung rozwija też filmowanie. Fold8 Ultra może nagrywać materiały 8K z wykorzystaniem nowego kodeka APV. Funkcja Cine LUT pozwala natomiast nadać nagraniu określoną kolorystykę i bardziej filmowy charakter bez przenoszenia całego materiału na komputer.

To nadal nie jest typowy aparat dla profesjonalnego filmowca. Może jednak być bardzo wygodnym narzędziem dla twórcy, który nagrywa, montuje i publikuje materiały z jednego urządzenia. Duży ekran Folda daje tu realną przewagę nad zwykłym telefonem.

Premiera Galaxy Z Fold8 i Z Flip8. Fot.: Marcin Karbowiak.

Snapdragon, 5000 mAh i nadal tylko 45 W

Sercem Galaxy Z Fold8 Ultra jest Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy. Samsung przygotował warianty z 12 lub 16 GB pamięci RAM oraz przestrzenią na dane wynoszącą 256 GB, 512 GB albo 1 TB.

Bateria ma pojemność 5000 mAh. To wyraźna poprawa w urządzeniu, które musi zasilać dwa ekrany, mocny procesor, aparaty i szereg funkcji AI. Producent zastosował również rozbudowaną grafitową strukturę chłodzenia, która ma skuteczniej odprowadzać temperaturę podczas pracy z wymagającymi aplikacjami.

Premiera Galaxy Z Fold8 i Z Flip8. Fot.: Marcin Karbowiak.

Ładowanie przewodowe osiąga jednak maksymalnie 45 W. Samsung podaje, że w około 30 minut można uzupełnić energię do 67 procent, oczywiście przy wykorzystaniu odpowiedniej ładowarki sprzedawanej oddzielnie.

Nie jest źle, ale słowo „Ultra” pozwalało oczekiwać czegoś więcej. Szczególnie w urządzeniu, które ma zastępować telefon, tablet, notatnik, aparat i część komputera. Bezprzewodowo smartfon ładuje się z mocą 20 W i obsługuje funkcję Wireless PowerShare.

Premiera Galaxy Z Fold8 i Z Flip8. Fot.: Marcin Karbowiak.

Zwykły Galaxy Z Fold8 jest lżejszy od wielu telefonów

Galaxy Z Fold8 jest prawdopodobnie najciekawszym eksperymentem całej premiery. Waży tylko 201 gramów, dzięki czemu jest najlżejszym Foldem w historii Samsunga.

Po zamknięciu ma 123,9 mm wysokości, 81,9 mm szerokości i 9,7 mm grubości. To oznacza, że będzie wyraźnie szerszy i krótszy od tradycyjnego smartfona. Zewnętrzny ekran ma 5,5 cala, a po rozłożeniu otrzymujemy 7,6-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X.

Proporcje 4:3 mają sprawdzić się podczas oglądania filmów, grania i czytania. Po obróceniu urządzenie może przypominać niewielki czytnik albo tablet przeznaczony do dłuższych artykułów i książek.

Premiera Galaxy Z Fold8 i Z Flip8. Fot.: Marcin Karbowiak.

W środku pracuje ten sam Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, a bateria ma pojemność 4800 mAh. Ładowanie przewodowe również osiąga 45 W.

Aparaty są prostsze niż w wersji Ultra. Z tyłu znajdziemy dwa moduły 50 MP: główny z optyczną stabilizacją i ultraszerokokątny. Nie ma osobnego teleobiektywu, co może być istotną różnicą dla osób często korzystających z zoomu.

Zwykły Fold8 nie jest więc małym Ultra. To bardziej lifestyle’owy składak, który chce być jednocześnie telefonem, przenośnym ekranem i czytnikiem.

Premiera Galaxy Z Fold8 i Z Flip8. Fot.: Marcin Karbowiak.

Galaxy Z Flip8 jest cieńszy, ale ładuje się wolno

Trzecim urządzeniem jest Galaxy Z Flip8. Samsung określa go jako najcieńszego i najlżejszego Flipa w historii marki. Smartfon waży 180 gramów, a po rozłożeniu ma 6,1 mm grubości.

Główny ekran Dynamic AMOLED 2X ma 6,9 cala, rozdzielczość 1080 × 2520 pikseli i adaptacyjne odświeżanie od 1 do 120 Hz. Ekran zewnętrzny FlexWindow urósł do 4,1 cala i może pracować z częstotliwością 120 Hz.

Sercem telefonu jest procesor Exynos 2600, współpracujący z 12 GB RAM i pamięcią 256 lub 512 GB. Bateria ma 4300 mAh, co powinno poprawić czas pracy względem wcześniejszych generacji.

Premiera Galaxy Z Fold8 i Z Flip8. Fot.: Marcin Karbowiak.

Największy zgrzyt? Ładowanie przewodowe ma tylko 25 W. Według Samsunga po 30 minutach bateria osiągnie około 55 procent. W niedrogim telefonie byłoby to akceptowalne. W modnym, drogim składaku w 2026 roku wygląda już mniej imponująco.

Flip8 dostał główny aparat 50 MP z optyczną stabilizacją i ultraszerokokątny moduł 12 MP. Dzięki konstrukcji telefonu główny aparat można wykorzystać do selfie, podglądając kadr na ekranie zewnętrznym.

Samsung rozwija także FlexCam, stabilizację Super Steady z blokadą poziomu oraz tryb przypominający chwyt kamery z wygodniejszym sterowaniem zoomem.

Premiera Galaxy Z Fold8 i Z Flip8. Fot.: Marcin Karbowiak.

Galaxy AI ma robić więcej niż poprawiać zdjęcia

Samsung poświęca ogromną część prezentacji funkcjom sztucznej inteligencji. Nie chodzi już tylko o usuwanie obiektów ze zdjęć czy tłumaczenie rozmów.

Now Brief ma przygotowywać spersonalizowane podsumowania, uwzględniając harmonogram, rutyny, zainteresowania i potencjalne zagrożenia związane z prywatnością. Now Nudge ma natomiast analizować rozmowę i sugerować kolejne działania, takie jak sprawdzenie kalendarza, znalezienie miejsca czy zapisanie lokalizacji.

Integracja z Gemini pozwala wykonywać zadania pomiędzy ponad 40 aplikacjami i usługami. Użytkownik może na przykład poprosić o znalezienie restauracji, sprawdzenie terminu, rezerwację albo uporządkowanie materiałów zebranych podczas spotkania.

Na dużym ekranie Folda można przeciągać zdjęcia, pliki i notatki pomiędzy aplikacjami. Gemini Notebook wykorzystuje je następnie do przygotowywania dokumentów, podsumowań, infografik czy materiałów audio.

One UI 9 otrzymało również panel pokazujący działania wykonywane przez asystentów AI. Użytkownik ma dzięki temu zobaczyć w jednym miejscu, co zostało zrobione automatycznie i która usługa odpowiadała za konkretną czynność.

Brzmi obiecująco. Pozostaje tylko pytanie, czy użytkownicy naprawdę zaczną przekazywać telefonowi całe procesy, czy po kilku tygodniach AI ponownie skończy jako rozbudowana funkcja do poprawiania wakacyjnych zdjęć.

Premiera Galaxy Z Fold8 i Z Flip8. Fot.: Marcin Karbowiak.

IP48 nadal wymaga ostrożności

Wszystkie trzy urządzenia otrzymały certyfikat IP48. Telefony mają wytrzymać zanurzenie w słodkiej wodzie na głębokość do 1,5 metra przez maksymalnie 30 minut.

Nie jest to jednak pełna odporność na pył. Cyfra „4” oznacza ochronę przed większymi drobinami i obiektami, ale nie gwarantuje pyłoszczelności znanej z konstrukcji IP68.

Samsung wprost zaznacza również, że urządzeń nie należy używać na plaży ani w basenie. Składany smartfon nadal wymaga więc większej ostrożności niż klasyczny telefon premium, szczególnie w kontakcie z piaskiem. Flex Titanium i nowy zawias wyglądają na istotny krok naprzód, ale fizyki nie da się pokonać. Składany ekran nadal pozostaje najbardziej delikatnym elementem całej konstrukcji.

Premiera Galaxy Z Fold8 i Z Flip8. Fot.: Marcin Karbowiak.

Przedsprzedaż ruszyła również w Polsce

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 i Galaxy Z Flip8 można już zamawiać w przedsprzedaży na wybranych rynkach, w tym w Polsce.

Producent oferuje kilka wariantów kolorystycznych. Wszystkie modele są dostępne w kolorze grafitowym i kremowym. Wersja Ultra występuje dodatkowo w odcieniu Violet Shadow, Fold8 w lawendowym, a Flip8 w różowym. W sklepie internetowym Samsunga pojawiły się również ekskluzywne kolory zielony, pistacjowy i miętowy.

Do nowych urządzeń dodawane jest sześć miesięcy Google AI Pro wraz z 5 TB przestrzeni w chmurze. Samsung promuje również Program Odkup, pakiety z nowymi zegarkami oraz możliwość wynajmu w ramach Samsung Flex.

Polskie ceny Galaxy Z Fold8 i Z Flip8

Model Pamięć Sugerowana cena Galaxy Fold8 Ultra 16GB + 1TB

12GB + 512GB

12GB + 256GB 12 199 zł

10 499 zł

9599 zł Galaxy Fold8 16GB + 1TB

12GB + 512GB

12GB + 256GB 11 299 zł

9599 zł

8749 zł Galaxy Flip8 12GB + 512GB

12GB + 256 GB 6549 zł

5699 zł

Premiera Galaxy Z Fold8 i Z Flip8. Fot.: Marcin Karbowiak.

Co sądzę o składanych nowościach Galaxy?

Najciekawszą nowością nie jest aparat 200 MP, 8-calowy ekran ani kolejna generacja Galaxy AI. Najważniejsze jest to, że Samsung przestał udawać, że jeden Fold może odpowiadać wszystkim.

Galaxy Z Fold8 Ultra jest bezpośrednim następcą dotychczasowej koncepcji Folda. To składany telefon do pracy, wielozadaniowości, fotografii i tworzenia materiałów. Jest cienki, bardzo mocny i wreszcie dostał aparat pasujący do flagowej ceny.

Zwykły Galaxy Z Fold8 jest zupełnie innym urządzeniem. Lżejszym, szerszym, bardziej nastawionym na multimedia i codzienne konsumowanie treści. Waży tylko 201 gramów, więc może trafić do osób, które wcześniej odrzucały Foldy ze względu na masę i rozmiary.

Premiera Galaxy Z Fold8 i Z Flip8. Fot.: Marcin Karbowiak.

Galaxy Z Flip8 pozostaje najbardziej lifestyle’owym modelem. Jest lekki, efektowny i znacznie wygodniejszy do noszenia. Szkoda jedynie, że przy okazji tak dużej premiery Samsung nadal uznaje 25-watowe ładowanie za wystarczające.

Czy składane telefony zostały doprowadzone do perfekcji? Jeszcze nie. Nadal są drogie, delikatniejsze od klasycznych smartfonów i wymagają kompromisów. Po raz pierwszy jednak rodzina Galaxy Z wygląda tak, jakby Samsung przestał eksperymentować, a zaczął budować kompletną ofertę.

Nie ma już jednego Folda dla wszystkich. Jest lekki model do rozrywki, wersja Ultra dla najbardziej wymagających i Flip dla ludzi, którzy chcą telefonu innego niż wszystkie. I właśnie ten podział może być największym sukcesem całej premiery.

Sprawdź smartfony Z Fold7 i Z Flip7 z ubiegłorocznej premiery Samsung.

Specyfikacja techniczna Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra i Z Flip8

Galaxy Z Fold8 Ultra Wyświetlacz Wyświetlacz główny 8,0 cala QXGA+* Dynamic AMOLED 2X (2504 x 2256), 422 ppi Adaptacyjna częstotliwość odświeżania 120 Hz (1~120 Hz) Korektor obrazu (Vision Booster) *Przekątna wyświetlacza głównego telefonu Galaxy Z Fold8 Ultra wynosi 8,0” w pełnym prostokącie i 8,0” po uwzględnieniu zaokrągleń narożników. Rzeczywiste pole widzenia jest mniejsze z powodu zaokrąglenia narożników. Wyświetlacz zewnętrzny 6,5 cala FHD+* Dynamic AMOLED 2X (1080 x 2520), 422 ppi Adaptacyjna częstotliwość odświeżania 120 Hz (1~120 Hz) Korektor obrazu (Vision Booster) *Przekątna wyświetlacza zewnętrznego telefonu Galaxy Z Fold8 Ultra wynosi 6,5″ w pełnym prostokącie i 6,5″ po uwzględnieniu zaokrągleń narożników. Rzeczywiste pole widzenia jest mniejsze z powodu otworu na obiektyw aparatu i zaokrąglenia narożników. Wymiary i waga W stanie złożonym 72,8 x 158,4 x 8,9 mm W stanie rozłożonym 143,2 x 158,4 x 4,1 mm *Grubość Galaxy Z Fold8 Ultra w stanie rozłożonym nie uwzględnia ramki wyświetlacza głównego. Waga 215 g Aparat Aparat zewnętrzny Aparat do autoportretów 10 MP F2.2, rozmiar piksela 1,12 μm, kąt widzenia 85˚ Aparat główny Aparat główny 10 MP F2.2, rozmiar piksela 1,12 μm, kąt widzenia 100˚ Potrójny tylny aparat Aparat szerokokątny 200 MP Quad Pixel AF, OIS, F1.7, rozmiar piksela: 0,6 μm, kąt widzenia: 85˚ Zoom optyczny 2X Aparat ultra-szerokokątny 50 MP Quad Pixel AF, F1.9, rozmiar piksela: 0,7 μm, kat widzenia: 120˚ Aparat z teleobiektywem 10 MP PDAF, OIS, F2.4, rozmiar piksela: 1,0 μm, kąt widzenia: 36˚, optyczny zoom 3X Procesor aplikacyjny Snapdragon® 8 Elite Gen 5 dla Galaxy *Procesor Snapdragon to produkt firmy Qualcomm Technologies Inc. i/lub jej spółek zależnych. Snapdragon jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym spółki Qualcomm Incorporated. Pamięć operacyjna i plikowa 16 GB + 1 TB pamięci wewnętrznej 12 GB + 512 GB pamięci wewnętrznej 12 GB + 256 GB pamięci wewnętrznej *Dostępność może zależeć od rynku i dystrybutora. Rzeczywista pojemność pamięci może zależeć od rynku, modelu, a także rozmiaru i formatu pliku. Bateria Podwójna bateria o (typowej) pojemności 5000 mAh *Typowa wartość zweryfikowana przez niezależne laboratorium. Typowa wartość to szacowana średnia wartość uwzględniająca odchylenia w pojemności baterii wśród próbek baterii przetestowanych zgodnie z normą IEC 61960. Pojemność znamionowa w modelu Galaxy Z Fold8 Ultra wynosi 4854 mAh. Rzeczywisty czas pracy może zależeć od środowiska sieciowego, sposobów użytkowania i innych czynników. Ładowanie Ładowanie przewodowe*: do 67% naładowania w ok. 30 minut, za pomocą zasilacza o mocy 25 W oraz przewodu USB-C 3A**

Szybkie ładowanie bezprzewodowe 20 W***

Bezprzewodowy powerbank (Wireless PowerShare)**** *Ładowanie przewodowe zgodne z QC2.0 i AFC Wyniki wewnętrznych testów laboratoryjnych firmy Samsung, przeprowadzonych przy użyciu zasilacza podróżnego o mocy 45 W, po całkowitym rozładowaniu baterii, przy wyłączonych wszystkich usługach, funkcjach i wyświetlaczu. Rzeczywista prędkość ładowania może zależeć od rzeczywistego użytkowania, warunków ładowania i innych czynników. **Zasilacz 45 W do nabycia oddzielnie Wolno korzystać tylko z ładowarek i kabli dopuszczonych do użytku przez firmę Samsung. ***Ładowanie bezprzewodowe kompatybilne z WPC ****Funkcja Wireless PowerShare jest dostępna wyłącznie dla smartfonów Samsung lub innych marek obsługujących bezprzewodowe ładowanie WPC Qi. Funkcja ta może nie być dostępna przy współpracy z niektórymi akcesoriami, etui lub urządzeniami innych marek. Może wpływać na jakość połączeń lub na szybkość przesyłu danych, w zależności od otoczenia sieciowego. Wodoodporność IP48 * W oparciu o badania laboratoryjne polegające na zanurzeniu w słodkiej wodzie na głębokość do 1,5 metra i czas do 30 minut. Nie zaleca się korzystania z urządzenia na plaży lub basenie. W przypadku zamoczenia należy spłukać wszystkie zanieczyszczenia i wysuszyć urządzenie. Odporność na działanie wody i pyłu nie jest cechą permanentną. Poziom odporności może spadać wraz z upływem czasu w wyniku normalnego zużywania się urządzenia. System operacyjny Android 17 One UI 9 Sieć i łączność 5G*, LTE**, Wi-Fi 7***, Bluetooth® v 6.0 *Wymagane optymalne połączenie z siecią 5G, dostępne na wybranych rynkach. Informacje o dostępności oraz szczegółowe informacje można uzyskać u operatorów sieciowych. Szybkości pobierania i przesyłania strumieniowego zależą od dostawcy usługi, jakości połączenia z serwerem oraz innych czynników. **Dostępność modelu LTE zależy od rynku i dystrybutora. Rzeczywista szybkość zależy od rynku, dystrybutora i środowiska użytkownika. ***Dostępność sieci Wi-Fi może zależeć od rynku, operatora i środowiska użytkownika. Wymagane optymalna łączność i router Wi-Fi 7. Kolory Graphite, Cream, Violet Shadow* [Wyłącznie na Samsung.com] Green Shadow *Dostępność kolorów może zależeć od rynku, regionu lub dystrybutora. **Kolory dostępne tylko online na stronie Samsung.com.

Galaxy Z Fold8 Wyświetlacz Wyświetlacz główny 7,6 cala QXGA+ Dynamic AMOLED 2X (1848 × 2448), 403 ppi Adaptacyjna częstotliwość odświeżania 120 Hz (1~120 Hz) Korektor obrazu (Vision Booster) *Przekątna wyświetlacza głównego telefonu Galaxy Z Fold8 wynosi 7,6” w pełnym prostokącie i 7,6” po uwzględnieniu zaokrągleń narożników. Rzeczywiste pole widzenia jest mniejsze z powodu zaokrąglenia narożników. Wyświetlacz zewnętrzny 5,5-calowy wyświetlacz WUXGA+ Dynamic AMOLED 2X (1248 x 1972), 428 ppi Adaptacyjna częstotliwość odświeżania 120 Hz (1~120 Hz) Korektor obrazu (Vision Booster) *Przekątna wyświetlacza zewnętrznego telefonu Galaxy Z Fold8 wynosi 5,4″ w pełnym prostokącie i 5,5″ po uwzględnieniu zaokrągleń narożników. Rzeczywiste pole widzenia jest mniejsze z powodu otworu na obiektyw aparatu i zaokrąglenia narożników. Wymiary i waga W stanie złożonym 81,9 x 123,9 x 9,7 mm W stanie rozłożonym 161,4 x 123,9 x 4,5 mm *Grubość Galaxy Z Fold8 w stanie rozłożonym nie uwzględnia ramki wyświetlacza głównego. Waga 201 g Aparat Aparat zewnętrzny Aparat do autoportretów 10 MP F2.2, rozmiar piksela 1,12 μm, kąt widzenia 85˚ Aparat główny Aparat główny 10 MP F2.2, rozmiar piksela 1,12 μm, kąt widzenia 100˚ Podwójny tylny aparat Szerokokątny obiektyw 50 MP Dual Pixel AF, OIS, F1.8, rozmiar piksela: 1,0 μm, kąt widzenia: 85˚, zoom optyczny 2X Aparat ultra-szerokokątny 50 MP Quad Pixel AF, F1.9, rozmiar piksela: 0,7 μm, kat widzenia: 120˚ Procesor aplikacyjny Snapdragon® 8 Elite Gen 5 dla Galaxy *Procesor Snapdragon to produkt firmy Qualcomm Technologies Inc. i/lub jej spółek zależnych. Snapdragon jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym spółki Qualcomm Incorporated. Pamięć operacyjna i plikowa 16 GB + 1 TB pamięci wewnętrznej 12 GB + 512 GB pamięci wewnętrznej 12 GB + 256 GB pamięci wewnętrznej *Rzeczywista dostępna pojemność pamięci zależy od zainstalowanego oprogramowania. *Ilość dostępnej pamięci może różnić się na poszczególnych rynkach. Bateria Podwójna bateria o (typowej) pojemności 4800 mAh *Typowa wartość zweryfikowana przez niezależne laboratorium. Typowa wartość to szacowana średnia wartość uwzględniająca odchylenia w pojemności baterii wśród próbek baterii przetestowanych zgodnie z normą IEC 61960. Pojemność znamionowa w modelu Galaxy Z Fold8 wynosi 4660 mAh. Rzeczywisty czas pracy może zależeć od środowiska sieciowego, sposobów użytkowania i innych czynników. Ładowanie Ładowanie przewodowe*: do 63% naładowania w ok. 30 minut, za pomocą zasilacza o mocy 25 W oraz przewodu USB-C 3A** Szybkie ładowanie bezprzewodowe 20 W*** Bezprzewodowy powerbank (Wireless PowerShare)**** *Ładowanie przewodowe zgodne z QC2.0 i AFC Wyniki wewnętrznych testów laboratoryjnych firmy Samsung, przeprowadzonych przy użyciu zasilacza podróżnego o mocy 45 W, po całkowitym rozładowaniu baterii, przy wyłączonych wszystkich usługach, funkcjach i wyświetlaczu. Rzeczywista prędkość ładowania może zależeć od rzeczywistego użytkowania, warunków ładowania i innych czynników. **Zasilacz 45 W do nabycia oddzielnie Wolno korzystać tylko z ładowarek i kabli dopuszczonych do użytku przez firmę Samsung. ***Ładowanie bezprzewodowe kompatybilne z WPC ****Funkcja Wireless PowerShare jest dostępna wyłącznie dla smartfonów Samsung lub innych marek obsługujących bezprzewodowe ładowanie WPC Qi. Funkcja ta może nie być dostępna przy współpracy z niektórymi akcesoriami, etui lub urządzeniami innych marek. Może wpływać na jakość połączeń lub na szybkość przesyłu danych, w zależności od otoczenia sieciowego. Wodoodporność IP48 * W oparciu o badania laboratoryjne polegające na zanurzeniu w słodkiej wodzie na głębokość do 1,5 metra i czas do 30 minut. Nie zaleca się korzystania z urządzenia na plaży lub basenie. W przypadku zamoczenia należy spłukać wszystkie zanieczyszczenia i wysuszyć urządzenie. Odporność na działanie wody i pyłu nie jest cechą permanentną. Poziom odporności może spadać wraz z upływem czasu w wyniku normalnego zużywania się urządzenia. System operacyjny Android 17 One UI 9 Sieć i łączność 5G*, LTE**, Wi-Fi 7***, Bluetooth® v 6.0 * Wymagane optymalne połączenie z siecią 5G, dostępne na wybranych rynkach. Informacje o dostępności oraz szczegółowe informacje można uzyskać u operatorów sieciowych. Szybkości pobierania i przesyłania strumieniowego zależą od dostawcy usługi, jakości połączenia z serwerem oraz innych czynników. **Dostępność modelu LTE zależy od rynku i dystrybutora. Rzeczywista szybkość zależy od rynku, dystrybutora i środowiska użytkownika. *** Dostępność sieci Wi-Fi 7 może zależeć od rynku, operatora i środowiska użytkownika. Wymagane optymalna łączność i router Wi-Fi 7. Kolory Graphite, Cream, Lavender* [Wyłącznie na Samsung.com] Pistachio** *Dostępność kolorów może zależeć od rynku, regionu lub dystrybutora. **Kolory dostępne tylko online na stronie Samsung.com.