Szalona Środa LOT. Hiszpania i dwa hity za oceanem

Szalona Środa LOT przynosi promocję obejmującą siedem kierunków w Europie i Ameryce Północnej. Tym razem na liście znalazły się Barcelona, Madryt, Malaga, Majorka, Teneryfa, Toronto oraz Los Angeles. Do dwóch hiszpańskich miast można polecieć zarówno z Warszawy, jak i z Krakowa. Osoby myślące o dalszej podróży mogą natomiast zainteresować się bezpośrednimi rejsami za ocean. Promocji towarzyszy również trzecia edycja Szalonego Konkursu z voucherami o wartości nawet 3000 zł. Pełne ceny i dostępne terminy należy sprawdzić podczas rezerwacji biletów.

Szalona Środa LOT

Szalona Środa LOT obejmuje siedem kierunków

W europejskiej części promocji dominują połączenia do Hiszpanii. Podróżni mogą wybierać między Barceloną, Madrytem, Malagą, Majorką i Teneryfą. Rejsy do Barcelony oraz Madrytu oferowane są z Warszawy i Krakowa, natomiast pozostałe kierunki znalazły się w ofercie z siatki przewoźnika.

Osoby planujące dalszy wyjazd mogą wybrać Toronto albo Los Angeles. Szalona Środa LOT łączy więc w jednej akcji krótkie europejskie podróże z rejsami przez Atlantyk.

W oficjalnej informacji nie przedstawiono pełnego cennika ani dokładnych zakresów dat dla poszczególnych tras. Przed podjęciem decyzji warto sprawdzić w systemie rezerwacyjnym nie tylko cenę, lecz także warunki taryfy, dopuszczalny bagaż i możliwość późniejszej zmiany terminu.

Szalona Środa LOT

Barcelona i Madryt z dwóch polskich lotnisk

Barcelona może zainteresować osoby, które podczas podróży chcą połączyć zwiedzanie, architekturę i odpoczynek nad morzem. W 2026 roku przypada setna rocznica śmierci Antoniego Gaudíego, dlatego w mieście organizowane są wydarzenia związane z twórczością architekta. Wśród najważniejszych miejsc pozostają bazylika Sagrada Família, Casa Milà oraz Park Güell.

Madryt proponuje zupełnie inny charakter wypoczynku. Jednym z miejsc wymienianych przez LOT jest Park Retiro, który zajmuje około 125 hektarów. Na jego terenie znajdują się między innymi pomniki, galerie, jezioro oraz charakterystyczny Pałac Kryształowy.

Atutem obu kierunków jest możliwość rozpoczęcia podróży w Warszawie albo Krakowie. Może to być szczególnie ważne dla mieszkańców południowej Polski, którzy nie będą musieli najpierw dojeżdżać na Lotnisko Chopina.

Szalona Środa LOT

Malaga, Majorka i Teneryfa w promocji

Szalona Środa LOT obejmuje również trzy kierunki kojarzące się przede wszystkim ze słońcem i wypoczynkiem. Wybierać można między położoną na kontynencie Malagą, śródziemnomorską Majorką oraz należącą do Wysp Kanaryjskich Teneryfą.

W przypadku Teneryfy przewoźnik zwraca uwagę na możliwości aktywnego spędzania czasu. El Médano jest znane jako jedno z ważniejszych miejsc dla osób uprawiających surfing. Działają tam szkoły i wypożyczalnie sprzętu, a warunki przyciągają zarówno początkujących, jak i bardziej doświadczonych miłośników sportów wodnych.

Malaga i Majorka mogą być natomiast alternatywą dla osób, które wolą połączyć wypoczynek nad wodą ze zwiedzaniem. Oficjalna zapowiedź nie podaje jednak szczegółowych cen ani okresów podróży dla tych kierunków.

Szalona Środa LOT

Los Angeles dla fanów kina i Kalifornii

Jednym z najmocniejszych punktów promocji jest Los Angeles. Miasto kojarzy się przede wszystkim z Hollywood, Beverly Hills i przemysłem filmowym, ale nie ogranicza się wyłącznie do znanych z ekranu dzielnic.

Osoby preferujące aktywniejsze zwiedzanie mogą wybrać trasy prowadzące przez wzgórza otaczające miasto. Ważnym punktem wyjazdu pozostaje również molo w Santa Monica, w pobliżu którego znajduje się symboliczne zakończenie historycznej Route 66 oraz park rozrywki.

Podróż do Los Angeles będzie wymagała większego budżetu i bardziej szczegółowego planowania niż kilkudniowy wyjazd do Hiszpanii. Warto uwzględnić koszty noclegów, lokalnego transportu, ubezpieczenia oraz wymagania dotyczące wjazdu do Stanów Zjednoczonych.

Szalona Środa LOT

Toronto zamyka listę kierunków

Drugim kierunkiem dalekodystansowym jest Toronto. Zwiedzanie największego miasta Kanady można rozpocząć od Nathan Phillips Square, na którym organizowane są koncerty, wystawy, wydarzenia plenerowe i targi gastronomiczne.

Na uwagę zasługuje także Fort York, czyli historyczny kompleks związany z wojskową przeszłością miasta. Toronto może być propozycją zarówno na klasyczny miejski wyjazd, jak i początkiem dalszej podróży po Kanadzie.

Szalona Środa LOT pozwala więc wybierać między dwoma bardzo różnymi kierunkami w Ameryce Północnej. Los Angeles kusi kalifornijskim klimatem i światem kina, natomiast Toronto oferuje wielkomiejską atmosferę oraz łatwy dostęp do kolejnych atrakcji Kanady.

Szalona Środa LOT

W Szalonym Konkursie można wygrać 3000 zł

Promocji towarzyszy trzecia edycja Szalonego Konkursu. Co tydzień przyznawany będzie jeden voucher o wartości 3000 zł oraz dwa vouchery po 1000 zł. Nagrody można wykorzystać na zakup wybranego rejsu z siatki połączeń PLL LOT.

Aby wziąć udział, trzeba zapisać się do newslettera przewoźnika. W poniedziałek uczestnicy otrzymują formularz, w którym należy odgadnąć kierunek najbliższej Szalonej Środy i kreatywnie wyjaśnić, dlaczego warto go odwiedzić.

Trzecia edycja konkursu trwa od 20 lipca do 7 sierpnia 2026 roku. Samo zapisanie się do newslettera nie oznacza automatycznego udziału – konieczne jest także przesłanie odpowiedzi konkursowej.

Gdzie sprawdzić ceny Szalonej Środy LOT?

Bilety można wyszukiwać bezpośrednio w systemie rezerwacyjnym przewoźnika. Cena może się zmieniać w zależności od miejsca rozpoczęcia podróży, terminu, wybranej taryfy oraz dostępności promocyjnej puli.

Przed zakupem warto zwrócić uwagę, czy oferta obejmuje bagaż rejestrowany oraz jakie opłaty obowiązują przy zmianie lub anulowaniu rezerwacji. Szczególnie przy podróżach do Toronto i Los Angeles różnice między taryfami mogą być istotne.

Zarezerwuj bilety w ramach Szalonej Środy.

Najnowsza Szalona Środa LOT daje szeroki wybór, ale największą uwagę przyciągają dwa połączenia za ocean. Osoby preferujące krótsze podróże mają natomiast aż pięć hiszpańskich kierunków, z których każdy pozwala zaplanować zupełnie inny wyjazd.

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