Uber bez aplikacji. Warszawa pierwsza w Polsce

Na warszawskim Lotnisku Chopina pojawią się kioski „Tap to Ride”, które pozwolą zamówić przejazd bez korzystania ze smartfona. Uber bez aplikacji będzie dostępny dzięki stanowiskom umożliwiającym wybór celu podróży, rodzaju kursu i płatność kartą. Pasażer nie będzie musiał zakładać konta ani instalować programu na urządzeniu mobilnym. Do skorzystania z rozwiązania nie jest też potrzebna lokalna karta SIM ani dostęp do internetu mobilnego. Po złożeniu zamówienia kiosk wydrukuje potwierdzenie, a informacje o kierowcy i numer PIN zostaną przesłane SMS-em. Warszawa będzie pierwszym lotniskiem w Polsce, na którym pojawi się takie rozwiązanie.

Uber bez aplikacji

Uber bez aplikacji na Lotnisku Chopina

Kioski „Tap to Ride” mają zostać uruchomione na Lotnisku Chopina jeszcze w tym tygodniu. Ich najważniejszym zadaniem będzie umożliwienie zamówienia przejazdu osobom, które nie mają aplikacji Uber lub nie mogą w danym momencie z niej skorzystać.

Dotyczy to przede wszystkim pasażerów przylatujących z zagranicy. Po wylądowaniu mogą nie mieć aktywnego internetu mobilnego, lokalnej karty SIM albo skonfigurowanej aplikacji. Dzięki kioskom Uber bez aplikacji będzie można zamówić bezpośrednio w terminalu, bez wcześniejszego konfigurowania usługi na telefonie.

Aplikacja nadal pozostanie podstawowym sposobem korzystania z usługi. Nowe stanowiska mają być dodatkową opcją, a nie jej zamiennikiem.

Jak działa kiosk „Tap to Ride”?

Obsługa rozpoczyna się od wskazania miejsca docelowego. Następnie pasażer wybiera dostępny rodzaj przejazdu i dokonuje płatności kartą.

Po zatwierdzeniu zamówienia kiosk drukuje potwierdzenie. Na podany numer telefonu wysyłana jest również wiadomość SMS zawierająca informacje o kierowcy oraz numer PIN potrzebny do rozpoczęcia kursu.

Pasażer udaje się następnie do wyznaczonego miejsca odbioru. Kod pozwala połączyć zamówienie z pierwszym dostępnym kierowcą znajdującym się w strefie, co może ograniczyć pomyłki przy wsiadaniu do samochodu.

Podobny system PIN działał już wcześniej na warszawskim lotnisku. Zamiast szukać konkretnego auta na parkingu, podróżny może podejść do pierwszego pojazdu oczekującego w odpowiedniej kolejce i podać otrzymany numer.

Uber bez aplikacji

Bez konta, internetu i lokalnej karty SIM

Uber bez aplikacji nie będzie wymagał zakładania konta użytkownika ani łączenia telefonu z siecią bezprzewodową. Cały proces zamawiania i płatności zostanie przeprowadzony na ekranie kiosku.

Brak konieczności posiadania lokalnej karty SIM może być szczególnie ważny dla osób przyjeżdżających spoza Unii Europejskiej. Korzystanie z transmisji danych w roamingu bywa kosztowne, a zakup nowej karty zaraz po przylocie nie zawsze jest wygodny.

Telefon nadal będzie jednak potrzebny do odebrania wiadomości SMS z danymi kierowcy i kodem PIN. Pasażer musi więc podać działający numer, na który można dostarczyć wiadomość tekstową.

Rozwiązanie może także ułatwić zamawianie przejazdów osobom mniej swobodnie poruszającym się po aplikacjach. Duży ekran i ograniczona liczba kroków powinny być prostsze niż instalowanie programu, rejestracja i dodawanie metody płatności.

Warszawa dołącza do wybranych lotnisk

Kioski Uber działają już między innymi na lotniskach LaGuardia w Nowym Jorku, Heathrow w Londynie, Minneapolis–Saint Paul, Sydney, Gold Coast, Pradze i Budapeszcie.

Lotnisko Chopina będzie pierwszym portem w Polsce wyposażonym w „Tap to Ride”. Wdrożenie wpisuje się w rozwój usług transportowych przeznaczonych dla osób, które chcą szybko opuścić terminal po odebraniu bagażu.

Wybór Warszawy nie jest przypadkowy. W 2025 roku stołeczne lotnisko obsłużyło ponad 24 miliony pasażerów, a w kolejnym roku spodziewany jest następny rekord.

Rośnie również liczba przejazdów realizowanych z lotniska i w jego kierunku. W ciągu dwóch lat liczba takich kursów zamawianych przez platformę zwiększyła się o 30 procent.

Uber bez aplikacji

Kiosk nie rozwiąże każdego problemu

Nowe stanowiska mogą uprościć zamówienie samochodu, ale nadal warto zwrócić uwagę na miejsce odbioru, wybrany rodzaj przejazdu oraz cenę wyświetloną przed płatnością. Podróżny powinien również zachować wydruk i sprawdzić dane przekazane w wiadomości.

Ważne będzie także czytelne oznakowanie drogi prowadzącej z kiosku do strefy kierowców. Samo zamówienie kursu to tylko pierwszy etap — po wyjściu z terminalu pasażer musi jeszcze dotrzeć do właściwego miejsca odbioru.

Dla regularnych użytkowników aplikacja prawdopodobnie pozostanie wygodniejsza, ponieważ przechowuje historię przejazdów, zapisane adresy i metody płatności. Kiosk będzie natomiast praktyczną alternatywą w sytuacji, gdy telefon, konto lub internet nie są dostępne.

Źródło zdjęć: Depositphotos.

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