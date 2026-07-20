Škoda Superb Drive Business. 11 tys. zł dodatków za 6500 zł

Škoda Superb Drive Business dołącza do oferty jako nowa wersja wyposażenia przygotowana z myślą o kierowcach oczekujących bogatej konfiguracji bez dobierania wielu osobnych opcji. W standardzie znalazły się dwa pakiety wyceniane łącznie na 11 tys. zł. Pierwszy obejmuje 13-calowy ekran systemu multimedialnego i nawigację, a drugi elektrycznie regulowane fotele. Jednocześnie odmiana Sportline otrzymuje możliwość zamówienia pakietu Tech z systemami wspomagającymi oraz nagłośnieniem Canton. Ceny Superba zaczynają się od 183 550 zł, natomiast nowy wariant Drive Business kosztuje od 190 050 zł. Różnica między tymi wersjami jest więc mniejsza niż łączna wartość dodanego wyposażenia.

Škoda Superb Drive Business

Škoda Superb Drive Business z dwoma pakietami

Nowa wersja bazuje na odmianie Drive, która trafiła do oferty w marcu 2026 roku. Producent przygotował ją dla klientów poszukujących gotowej i bogatej konfiguracji dostępnej zarówno z napędami spalinowymi, jak i hybrydowymi.

Škoda Superb Drive Business otrzymuje pakiet Infotainment. Jego najważniejszym elementem jest 13-calowy ekran systemu multimedialnego z nawigacją. Wartość tego zestawu przy wyborze oddzielnej opcji określono na 5100 zł.

Drugim elementem jest pakiet elektrycznie ustawianych foteli, wyceniany osobno na 5900 zł. Łączna wartość obu pakietów wynosi zatem 11 tys. zł. W nowej wersji są one oferowane jako część jednej konfiguracji, dzięki czemu klient nie musi dodawać ich pojedynczo.

Škoda Superb Drive Business

Ile można zaoszczędzić na wyposażeniu?

Podstawowa Škoda Superb Drive kosztuje od 183 550 zł. Cena Drive Business rozpoczyna się od 190 050 zł, a więc jest wyższa o 6500 zł.

Różnica jest o 4500 zł niższa od sumy katalogowych wartości obu pakietów. To oznacza, że wybór gotowej odmiany jest korzystniejszy niż dodawanie Infotainmentu i elektrycznie ustawianych foteli osobno. Końcowa cena konkretnego samochodu będzie oczywiście zależała od silnika, nadwozia i pozostałych opcji.

Nowa konfiguracja może być szczególnie interesująca dla flot, które często zamawiają większą liczbę podobnie wyposażonych samochodów. Gotowy wariant upraszcza porównywanie ofert i ogranicza czas potrzebny na przygotowanie specyfikacji każdego egzemplarza.

Pakiet Tech rozwija wersję Sportline

Zmiany dotyczą również sportowo stylizowanej odmiany Sportline. Jej nabywcy mogą zamówić opcjonalny pakiet Tech, obejmujący elementy Assisted Drive Basic oraz system nagłośnienia Canton.

Assisted Drive Basic wyceniono na 3000 zł. Zestaw rozszerza wyposażenie związane ze wsparciem kierowcy. Z kolei Sound System Canton ze stalowym kołem zapasowym ma wartość 4200 zł.

Producent nie podał osobnej ceny całego pakietu Tech, dlatego nie da się dokładnie obliczyć wysokości oszczędności. Wiadomo jedynie, że zestaw ma być korzystniej skalkulowany niż wybór poszczególnych opcji oddzielnie.

Škoda Superb Drive Business

Automatyczna skrzynia i systemy wspomagające

Wszystkie warianty aktualnego Superba współpracują z automatycznymi skrzyniami biegów. Gama obejmuje jednostki spalinowe i napędy hybrydowe, a samochód pozostaje dostępny jako liftback oraz kombi.

W Drive Business standardem są między innymi adaptacyjny tempomat działający do 210 km/h oraz Traffic Jam Assist. Na liście wyposażenia znajdują się również reflektory TOP LED Matrix, które automatycznie sterują wiązką światła i ograniczają ryzyko oślepiania innych kierowców.

Takie elementy dobrze pasują do samochodu wykorzystywanego na dłuższych trasach. Nie zastępują jednak uwagi prowadzącego, który nadal odpowiada za obserwowanie drogi i właściwe reagowanie na sytuację.

Superb pozostaje samochodem wybieranym przez firmy

Według danych marki aż 94 procent egzemplarzy Superba trafia do flot, a klienci indywidualni odpowiadają za pozostałe 6 procent. Pokazuje to, dlaczego nowa wersja otrzymała nazwę Drive Business i skupia się na wyposażeniu przydatnym podczas intensywnej eksploatacji.

Najpopularniejsza jest odmiana Drive, która odpowiada za 31 procent sprzedaży modelu. Laurin & Klement ma 29 procent, Sportline 22 procent, a podstawowe Essence i Selection odpowiednio 10 i 8 procent.

Superb jest produkowany na Słowacji i nadal występuje w dwóch odmianach nadwoziowych. Liftback może zainteresować kierowców oczekujących bardziej klasycznej sylwetki, natomiast Combi zapewnia większą przestrzeń bagażową.

Škoda Superb Drive Business

Cena Škody Superb Drive Business

Cennik wersji Drive Business rozpoczyna się od 190 050 zł. Bazowa Drive kosztuje od 183 550 zł, dlatego dopłata do nowego wariantu wynosi 6500 zł.

Sportline pozostaje osobną wersją, a pakiet Tech jest w niej wyposażeniem opcjonalnym. Dokładna cena samochodu zależy od wybranego napędu, nadwozia i dodatkowych elementów konfiguracji.

Škoda Superb Drive Business nie zmienia konstrukcji samochodu ani gamy silnikowej. Jest przede wszystkim nowym sposobem zestawienia wyposażenia, który może obniżyć koszt popularnych opcji i uprościć zamawianie auta.

Dokładną wersję bogatego wyposażenia modelu Superb można skonfigurować na stronie Skoda.

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