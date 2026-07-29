Nowe tablety Huawei. Na start nawet 500 zł rabatu

Nowe tablety Huawei uderzają w problem, który zna każdy, kto próbował pracować na tarasie, w pociągu albo przy dużym oknie. Ekran może mieć świetną rozdzielczość i idealne kolory, ale wystarczy mocniejsze światło, by zamienił się w kosztowne lusterko. MatePad Pro Max i MatePad Air mają temu przeciwdziałać za pomocą matowych paneli PaperMatte ograniczających odblaski. Pierwszy celuje w użytkowników szukających dużego narzędzia do pracy i tworzenia, drugi ma być lżejszą alternatywą do codziennego noszenia. Oba zadebiutują w Polsce 18 sierpnia 2026 roku. Osoby planujące zakup mogą już odebrać kupony obniżające ceny premierowe nawet o 500 zł.

Nowe tablety Huawei

Nowe tablety Huawei stawiają na matowe ekrany

Nowe tablety Huawei mają rozwiązać problem błyszczących wyświetlaczy, które świetnie wyglądają w sklepie, ale przy mocnym świetle zaczynają działać jak lustro. Problem pojawia się w nasłonecznionym pomieszczeniu, kawiarni albo podczas pracy na zewnątrz. Odbicia lamp, okien i twarzy użytkownika zaczynają konkurować z treścią wyświetlaną na ekranie.

Technologia PaperMatte wykorzystuje powierzchnię rozpraszającą padające światło. Nie zwiększa magicznie jasności panelu, ale ogranicza ostre refleksy i sprawia, że obraz powinien pozostać czytelniejszy w mniej sprzyjających warunkach. Matowe wykończenie może też zapewniać bardziej naturalne odczucia podczas pisania rysikiem, ponieważ końcówka nie przesuwa się po idealnie gładkim szkle.

Nie jest to rozwiązanie całkowicie pozbawione kompromisów. Matowa warstwa może delikatnie zmieniać sposób postrzegania kontrastu i ostrości w porównaniu z klasycznym, błyszczącym OLED-em. W zamian użytkownik otrzymuje ekran, który powinien lepiej sprawdzać się podczas wielogodzinnej pracy, czytania dokumentów i robienia notatek.

Huawei podkreśla również komfort wzroku, ale warto zachować rozsądek. Żaden ekran nie zastąpi przerw, odpowiedniego oświetlenia i prawidłowej odległości od urządzenia. PaperMatte ma przede wszystkim redukować uciążliwe odbicia, a nie rozwiązywać wszystkie problemy wynikające z patrzenia w wyświetlacz przez pół dnia.

Nowe tablety Huawei

HUAWEI MatePad Pro Max ma ekran większy od laptopa

Wśród urządzeń wchodzących na polski rynek nowe tablety Huawei reprezentuje przede wszystkim większy i bardziej zaawansowany HUAWEI MatePad Pro Max. Tablet otrzymał elastyczny ekran OLED PaperMatte o przekątnej 13,2 cala, rozdzielczości 3000 × 2000 pikseli i maksymalnym odświeżaniu 144 Hz. Szczytowa jasność wynosi 1600 nitów, a ekran zajmuje 94 proc. przedniej powierzchni urządzenia.

To rozmiar, który pozwala myśleć o tablecie jako o alternatywie dla lekkiego laptopa. Duża powierzchnia ułatwi otwarcie kilku okien, pracę z dokumentami, arkuszami i aplikacjami graficznymi. Funkcja Live-Multitask umożliwia jednoczesne uruchomienie trzech obsługiwanych aplikacji, a opcjonalna klawiatura Glide Keyboard ma stworzyć bardziej klasyczne stanowisko robocze.

Mimo dużego ekranu obudowa ma zaledwie 4,7 mm grubości. Wersja PaperMatte waży około 509 gramów, czyli mniej niż wiele klasycznych laptopów. W środku znajdzie się 12 GB pamięci RAM oraz 256 lub 512 GB przestrzeni na dane.

Akumulator w europejskiej odmianie ma pojemność 9760 mAh, a ładowanie może osiągać moc 66 W. Urządzenie obsługuje także przewodowe ładowanie zwrotne z mocą do 40 W, dzięki czemu może w awaryjnej sytuacji zasilić telefon. Specyfikację uzupełniają system sześciu głośników, tylny aparat 50 Mpix oraz przednia kamera 12 Mpix.

HUAWEI MatePad Air będzie mniejszy, ale nie skromny

HUAWEI MatePad Air wykorzystuje 12-calowy ekran OLED PaperMatte o rozdzielczości 2800 × 1840 pikseli. Panel oferuje odświeżanie do 144 Hz, szeroką gamę kolorów P3 i szczytową jasność wynoszącą 1200 nitów.

Nazwa Air sugeruje mobilność, choć pod względem masy różnica wobec większego modelu nie jest duża. Tablet waży około 509 gramów i ma 5,3 mm grubości. Do wyboru mają być konfiguracje z 8 lub 12 GB RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej.

Akumulator ma pojemność 10 100 mAh i obsługuje ładowanie o mocy do 66 W. Na pokładzie znalazło się sześć głośników Huawei Sound, główny aparat 50 Mpix i przednia kamera 12 Mpix. Tablet współpracuje również z rysikiem HUAWEI M-Pencil Pro oraz magnetyczną klawiaturą, choć dostępność akcesoriów w zestawach może zależeć od wybranej wersji.

MatePad Air wydaje się więc modelem dla osoby, która chce dużego ekranu do pracy i rozrywki, ale nie potrzebuje maksymalnych 13,2 cala. Pro Max będzie lepiej pasował do biurka i bardziej rozbudowanych zadań, natomiast Air powinien być wygodniejszy podczas częstego przemieszczania się.

Nowe tablety Huawei

Rabat do 500 zł trzeba odebrać przed premierą

Nowe tablety Huawei zadebiutują w Polsce 18 sierpnia 2026 roku, ale kupony rabatowe trzeba odebrać jeszcze przed premierą. Do 17 sierpnia, do godziny 10:00, można zapisać się na listę mailingową w sklepie internetowym Huawei. Kod zostanie przesłany w dniu rozpoczęcia sprzedaży.

Kupon na HUAWEI MatePad Pro Max obniży cenę premierową o 500 zł. Przy zakupie HUAWEI MatePad Air rabat wyniesie 300 zł. Kod będzie można wykorzystać do 5 października 2026 roku, ale nie połączy się on z innymi kuponami rabatowymi. Podobna akcja będzie prowadzona w Media Expert, przy czym jej szczegółowe warunki mogą różnić się od oferty sklepu Huawei.

Na razie znamy wysokość rabatów, a nie pełne polskie ceny urządzeń. Dlatego przed podjęciem decyzji warto poczekać na kompletną ofertę premierową i sprawdzić, czy klawiatura oraz rysik znajdą się w zestawie, czy będą wymagały osobnego zakupu. W przypadku tabletów nastawionych na produktywność koszt akcesoriów potrafi istotnie zmienić ostateczną cenę całego stanowiska.

Matowy ekran może być ważniejszy niż kolejny benchmark

Nowe tablety Huawei nie próbują zwrócić uwagi wyłącznie wysoką wydajnością i kolejnymi funkcjami AI. Ich najciekawszym elementem jest ekran rozwiązujący bardzo zwyczajny problem: odbicia utrudniające pracę.

MatePad Pro Max wygląda jak sprzęt dla grafika, twórcy, przedsiębiorcy lub użytkownika chcącego zastąpić laptop dużym tabletem. MatePad Air powinien lepiej odnaleźć się jako urządzenie do codziennych notatek, multimediów, pracy zdalnej i zabierania na spotkania.

Przed zakupem trzeba jeszcze sprawdzić polskie konfiguracje, ceny zestawów oraz dostępność potrzebnych aplikacji w ekosystemie Huawei. Nowe tablety Huawei mogą więc przekonać przede wszystkim tych użytkowników, dla których czytelność ekranu jest ważniejsza niż kolejny rekord w benchmarku. Jeśli ktoś regularnie korzysta z tabletu przy oknie, w podróży albo poza domem, ograniczenie odblasków może dać większą różnicę niż kilka dodatkowych procent wydajności procesora.

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