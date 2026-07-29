LOT Business Class po nowemu. Polacy podnoszą poprzeczkę

LOT Business Class stawia na detale, które podczas wielogodzinnego lotu naprawdę mają znaczenie. Narodowy przewoźnik bierze pod lupę drobne elementy decydujące o tym, czy po ośmiu godzinach lotu wysiadamy względnie wypoczęci, czy mamy dość całego świata. Pasażerowie otrzymają nowe kosmetyczki, polskie produkty pielęgnacyjne i wygodniejsze słuchawki, a ceramika z Bolesławca pojawi się na kolejnej dalekodystansowej trasie. Nie jest to rewolucja w kabinie ani zmiana konfiguracji foteli. To raczej próba uporządkowania całego doświadczenia i nadania mu bardziej polskiego charakteru. W klasie biznes właśnie takie detale potrafią zdecydować, czy wysoka cena biletu wydaje się uzasadniona.

LOT Business Class

LOT Business Class zmienia się bez przebudowy kabiny

Nowości dotyczą przede wszystkim tak zwanego miękkiego produktu, czyli wszystkiego, co otacza pasażera podczas podróży poza samym fotelem i konstrukcją kabiny. Nie dostajemy więc nowego układu siedzeń ani zapowiedzi prywatnych apartamentów zamykanych drzwiami. Zmieniają się kosmetyczki, ich zawartość, słuchawki, zastawa oraz sposób, w jaki poszczególne elementy tworzą wspólną całość.

To podejście ma sens, choć nie należy go mylić z wielką modernizacją klasy biznes. Na trasie trwającej dziesięć czy dwanaście godzin nadal najważniejsze pozostają wygodny fotel, możliwość snu, jakość obsługi i spokój w kabinie. Dopracowane akcesoria nie zastąpią żadnego z tych elementów. Mogą jednak sprawić, że podróż będzie bardziej komfortowa i mniej anonimowa.

LOT wyraźnie chce też odróżnić swoją ofertę od zestawów, które u wielu przewoźników wyglądają podobnie niezależnie od kraju pochodzenia linii. Pomóc mają w tym polskie marki kosmetyczne oraz charakterystyczna ceramika z Bolesławca.

LOT Business Class

Nowe kosmetyczki powstały z pomocą pasażerów

Kosmetyczka dostępna w LOT Business Class otrzymała nowy kształt oraz dwa warianty kolorystyczne: elegancki granat i ciepłą miedź. Za znajdujące się w środku kosmetyki nadal odpowiada polska marka Phenomé, ale zawartość zestawu została rozszerzona.

Pasażerowie znajdą w nim mgiełkę do twarzy, płatki pod oczy, krem do twarzy i balsam do ust. Do tego dochodzą opaska na oczy, zatyczki do uszu, szczoteczka do zębów oraz skarpetki. Poszczególne elementy dobrano z myślą o przesuszonej skórze, zmęczeniu i potrzebie snu podczas wielogodzinnej podróży.

Na ostateczny skład wpłynęli członkowie społeczności badawczej LOT Insight. Pasażerowie uczestniczący w ankietach wskazywali, czego rzeczywiście brakuje im podczas lotu. To dobry kierunek, bo kosmetyczka w klasie biznes powinna być czymś więcej niż ładnym opakowaniem wypełnionym miniaturami używanymi wyłącznie przez dział marketingu.

Od sierpnia do zestawu dołączy także dezodorant Woody Forest polskiej marki Maroko Produkt. Będzie dostępny na wszystkich rejsach dalekodystansowych przez sześć miesięcy.

LOT Business Class

Trzyetapowa pielęgnacja na wysokości 10 kilometrów

Drugą nowością jest zestaw przygotowany we współpracy z polską marką HDRÈY. Od sierpnia 2026 roku pasażerowie otrzymają płyn micelarny Full HA Micellar Water, hydrożelową maskę Glass Skin MASK oraz serum Glass Skin SERUM. Zestaw będzie dostępny na wszystkich rejsach dalekodystansowych przez dwanaście miesięcy.

Pierwszy produkt ma oczyścić skórę i przygotować ją do dalszej pielęgnacji. Maska odpowiada za intensywne nawilżenie, natomiast serum ma utrzymać uzyskany efekt. Brzmi to bardziej jak oferta hotelowego spa niż wyposażenie samolotu, ale właśnie na długim rejsie przesuszone powietrze i brak snu szczególnie szybko odbijają się na twarzy.

Nie każdy pasażer będzie chciał urządzać sobie pełny rytuał pielęgnacyjny pomiędzy kolacją, a filmem. Możliwość skorzystania z konkretnych produktów jest jednak bardziej wartościowa niż kolejny przypadkowy gadżet, który po lądowaniu trafia na dno szuflady.

Wybrane kosmetyki HDRÈY będzie można również kupić w pokładowym katalogu SHOP&MORE oraz w jego sklepie internetowym.

LOT Business Class

Nowe słuchawki, ale redukcja hałasu pojawi się później

Od sierpnia LOT Business Class otrzyma także nowe słuchawki nauszne. Miękkie poduszki i poprawiona ergonomia mają zwiększyć wygodę podczas oglądania filmów, słuchania muzyki oraz korzystania z podcastów dostępnych w pokładowym systemie rozrywki. Plastikowe opakowania zostaną zastąpione papierową owijką.

Jest jednak ważne zastrzeżenie. Aktywna redukcja hałasu nie będzie od razu standardem nowych słuchawek. Funkcja ANC ma zostać dodana na kolejnych etapach modernizacji floty. W samolocie, gdzie przez wiele godzin słyszymy jednostajny szum, właśnie redukcja hałasu jest jedną z najważniejszych cech dobrego zestawu. Nowe słuchawki mogą więc poprawić komfort, ale pełny efekt przyjdzie dopiero później.

Zmiany objęły również tańsze klasy podróży. Pasażerowie LOT Premium Economy otrzymali dedykowane słuchawki nauszne, a w klasie ekonomicznej pojawił się lepiej dopasowany model douszny. Te warianty są już dostępne na pokładach.

LOT Business Class

Ceramika z Bolesławca leci już także do Seulu

Od 1 lipca charakterystyczna zastawa z Manufaktury w Bolesławcu jest wykorzystywana na połączeniach z Warszawy i Wrocławia do Seulu oraz w drodze powrotnej. Wcześniej ceramika pojawiła się na rejsach do Tokio. Wybrane elementy trafiły również do LOT Premium Economy.

To jeden z ciekawszych elementów całej koncepcji. Kobaltowe zdobienia i ręczne stemplowanie są natychmiast rozpoznawalne, a polska ceramika pasuje do narodowego przewoźnika znacznie bardziej niż neutralna, biała zastawa spotykana w setkach restauracji i samolotów.

Na trasach do Seulu podawane są na niej dania inspirowane kuchnią Dalekiego Wschodu. Powstaje więc interesujące połączenie: azjatyckie smaki trafiają na polską zastawę, która sama staje się częścią doświadczenia podróży.

LOT Business Class

Dobra zmiana, ale fotele nadal są najważniejsze

Odświeżona oferta LOT Business Class idzie w rozsądnym kierunku. Zamiast dorzucać do zestawu kolejne przypadkowe przedmioty, przewoźnik stawia na produkty przydatne podczas długiego lotu i współpracuje z polskimi markami, które mogą nadać usłudze własną tożsamość.

Najbardziej potrzebnym ulepszeniem wydają się słuchawki, choć szkoda, że aktywna redukcja hałasu będzie wprowadzana dopiero wraz z kolejnymi etapami modernizacji. Kosmetyki i ceramika budują klimat premium, ale jakość podróży nadal rozstrzyga się głównie na fotelu: jego szerokości, prywatności oraz możliwości wygodnego snu.

Nowe dodatki nie zmieniają więc klasy biznes w zupełnie nowy produkt. Sprawiają jednak, że całość może być bardziej spójna, użyteczna i wyraźnie polska. W świecie, w którym wiele linii oferuje podobne kabiny i zbliżone menu, właśnie taka konsekwencja może okazać się najlepszym sposobem na zapamiętanie podróży.

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