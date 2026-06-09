CHERY TIGGO 4 HEV w topowej wersji Prestige jest teraz dostępny w cenie od 99 900 zł. Marka wzmacnia ofertę kompaktowego SUV-a i zaprasza klientów do salonów na CHERY Family Days, które odbywają się od 1 do 15 czerwca w autoryzowanych punktach w całej Polsce. W finansowaniu 3×33% hybrydowy SUV jest dostępny już od 36 670 zł przy RRSO 2,01%. CHERY TIGGO 4 HEV korzysta z technologii CHERY SUPER HYBRID, ma układ o mocy 163 KM, średnie zużycie paliwa 5,3 l/100 km według WLTP, bogate wyposażenie i rozbudowany pakiet gwarancyjny.

CHERY TIGGO 4 HEV

Segment kompaktowych SUV-ów jest jednym z najbardziej zatłoczonych miejsc na polskim rynku. Kierowcy szukają dziś auta, które będzie rodzinne, rozsądnie wycenione, dobrze wyposażone i oszczędne w codziennym użytkowaniu. CHERY TIGGO 4 HEV celuje dokładnie w tę grupę.

Marka obniża próg wejścia do topowej odmiany Prestige. Cena od 99 900 zł ma przyciągnąć klientów, którzy rozważają hybrydowego SUV-a, ale nie chcą dopłacać do wyposażenia, które u konkurencji często trafia do drogich pakietów.

W finansowaniu 3×33% CHERY TIGGO 4 HEV jest dostępny od 36 670 zł. To komunikat mocno nastawiony na klientów, którzy patrzą nie tylko na cenę katalogową, ale też na miesięczny lub etapowy koszt zakupu.

Family Days mają ściągnąć rodziny do salonów

CHERY Family Days odbywa się od 1 do 15 czerwca w autoryzowanych salonach marki w całej Polsce. Wydarzenie ma pozwolić klientom poznać gamę modeli CHERY, odbyć jazdy testowe i skorzystać ze specjalnych ofert przygotowanych na czas akcji.

Marka stawia też na rodzinny charakter wydarzenia. Odwiedzający mogą wziąć udział w aktywacji „Rodzinna misja CHERY”, a na najmłodszych czekają kolorowanki, materiały do zabawy i lokalne atrakcje organizowane przez wybrane salony.

To dobrze pasuje do pozycjonowania TIGGO 4 HEV. CHERY przedstawia ten model jako samochód „For Family”, czyli auto odpowiadające na realne potrzeby współczesnych rodzin: komfort, bezpieczeństwo, przestrzeń i technologie ułatwiające codzienną mobilność.

CHERY TIGGO 4 HEV

CHERY TIGGO 4 HEV Prestige za 99 900 zł

Najważniejszym elementem aktualnej oferty jest nowa cena topowej wersji CHERY TIGGO 4 HEV Prestige. Samochód kosztuje od 99 900 zł, a w finansowaniu 3×33% dostępny jest od 36 670 zł przy RRSO 2,01%.

To kwota, która może przyciągnąć uwagę osób porównujących kompaktowe SUV-y z napędem hybrydowym. Zwłaszcza że mowa o najwyższej wersji wyposażenia, a nie bazowej odmianie z długą listą dopłat.

Dla polskiego klienta taki układ jest prosty: hybryda, SUV, bogate wyposażenie i cena poniżej psychologicznej granicy 100 tys. zł. To może być jeden z najważniejszych argumentów w salonie.

Bogate wyposażenie bez wielkiej dopłaty

CHERY TIGGO 4 HEV Prestige oferuje m.in. system kamer 360°, bezkluczykowy dostęp i uruchamianie silnika przyciskiem. Do tego dochodzi duży centralny ekran multimedialny, inteligentne sterowanie głosowe, ambientowe oświetlenie wnętrza, tapicerka ze skóry ekologicznej oraz lakier metalizowany w standardzie.

To zestaw, który w wielu konkurencyjnych modelach wymaga dopłaty albo wyboru wyższych pakietów. CHERY chce budować przewagę właśnie na prostym komunikacie: dużo wyposażenia w dobrej cenie.

Dla rodzin liczy się też wygoda codziennego użytkowania. Kamera 360° pomaga na parkingach, bezkluczykowy dostęp ułatwia życie z zakupami i dziećmi, a hybryda może ograniczyć zużycie paliwa w mieście.

CHERY TIGGO 4 HEV

Hybryda 163 KM i spalanie 5,3 l/100 km

CHERY TIGGO 4 HEV korzysta z technologii CHERY SUPER HYBRID. Układ opiera się na silniku benzynowym 1.5, przekładni DHT i mocnym motorze elektrycznym. Łączna moc systemowa wynosi 163 KM.

Według danych WLTP średnie zużycie paliwa to 5,3 l/100 km. W segmencie kompaktowych SUV-ów to wynik, który może zainteresować kierowców jeżdżących głównie po mieście i przedmieściach, ale też tych, którzy chcą ograniczyć koszty eksploatacji bez przechodzenia na samochód w pełni elektryczny.

Hybryda ma tu być kompromisem: mniej paliwa w codziennym użytkowaniu, brak konieczności ładowania z gniazdka i nadal klasyczna wygoda samochodu rodzinnego.

Gwarancja ma uspokoić klientów nowej marki

CHERY w Polsce wciąż buduje rozpoznawalność, dlatego ważnym elementem oferty jest gwarancja. TIGGO 4 HEV objęty jest 7-letnią gwarancją lub limitem 150 000 km. Kluczowe komponenty układu hybrydowego mają dodatkową ochronę do 8 lat lub 160 000 km.

Producent zapewnia również 10-letnią dostępność części zamiennych po zakończeniu produkcji modelu. To istotne, bo przy nowych markach wielu klientów pyta nie tylko o cenę auta, ale też o serwis, części i długoterminowe bezpieczeństwo zakupu.

Sieć CHERY w Polsce obejmuje obecnie 40 autoryzowanych salonów i serwisów. Lokalizacje można sprawdzić na stronie internetowej CHERY Polska.

CHERY TIGGO 4 HEV

CHERY TIGGO 4 HEV chce wejść do gry o polskie rodziny

CHERY TIGGO 4 HEV ma kilka argumentów, które mogą dobrze działać na polskim rynku. Jest SUV-em, ma napęd hybrydowy, cenę od 99 900 zł, bogate wyposażenie i długą gwarancję. Do tego dochodzi finansowanie 3×33%, które obniża próg wejścia do auta.

Największe znaczenie ma jednak prosty przekaz. To samochód dla rodzin i kierowców, którzy chcą praktycznego SUV-a bez poczucia, że za każdą funkcję trzeba dopłacać osobno.

Jeśli CHERY chce szybko zwiększać widoczność w Polsce, taka oferta może być skuteczna. Zwłaszcza w segmencie, w którym klienci są bardzo wrażliwi na cenę, wyposażenie i koszty eksploatacji.

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