Nowe Audi Q7 debiutuje jako trzecia generacja dużego SUV-a klasy premium, który od ponad 20 lat jest jednym z najważniejszych modeli w gamie marki. Audi stawia na połączenie wszechstronności, komfortu, technologii i osiągów quattro. Auto będzie dostępne w konfiguracji pięcio-, sześcio- lub siedmiomiejscowej, a we wnętrzu pojawi się duży panoramiczny dach z regulowaną przezroczystością i podświetleniem. Za napęd odpowiada trzylitrowy silnik V6 TDI w dwóch wariantach mocy: 299 KM lub 245 KM. Obie wersje korzystają z technologii MHEV plus, elektrycznej sprężarki, ośmiobiegowej przekładni tiptronic i stałego napędu quattro. Nowe Audi Q7 otrzyma też cyfrowe reflektory Matrix LED, tylne światła digital OLED trzeciej generacji, ekran pasażera, Audi Assistant z obsługą ChatGPT oraz zaawansowane systemy parkowania i bezpieczeństwa.

Nowe Audi Q7

Audi Q7 od ponad dwóch dekad pełni w gamie marki rolę dużego, wszechstronnego SUV-a premium. To samochód, który ma jednocześnie przewieźć rodzinę, zapewnić komfort w długiej trasie, wyglądać prestiżowo pod firmą i dawać kierowcy poczucie pewności niezależnie od warunków.

Nowe Audi Q7

Trzecia generacja rozwija dokładnie ten kierunek. Audi nie próbuje zrobić z Q7 wyłącznie efektownego gadżetu technologicznego. To nadal ma być duży SUV do codziennego życia, ale z mocniejszym naciskiem na cyfrowe światła, dopracowane wnętrze, konfigurację siedzeń i nowe funkcje wspomagające kierowcę.

Gernot Döllner, CEO Audi, podkreśla, że Q7 od ponad 20 lat reprezentuje wzorzec SUV-a klasy premium, a nowa generacja ma kontynuować tę misję. W praktyce oznacza to połączenie mocnego designu, wszechstronnego wnętrza, materiałów wysokiej jakości i szerokiego zestawu technologii.

Nowe Audi Q7

Pięć, sześć albo siedem miejsc

Najważniejsza praktyczna zmiana dotyczy konfiguracji wnętrza. Nowe Audi Q7 standardowo oferuje pięć miejsc, ale po raz pierwszy można je zamówić również z dwoma indywidualnymi fotelami w drugim rzędzie. W połączeniu z dwoma siedzeniami w trzecim rzędzie tworzy to wersję sześciomiejscową.

Nowe Audi Q7

Pozostaje też popularna konfiguracja siedmiomiejscowa, która pozwala zamontować trzy foteliki dziecięce w drugim rzędzie. To ważny argument dla rodzin, bo w dużych SUV-ach premium sama liczba miejsc nie wystarcza. Liczy się też to, czy auto faktycznie radzi sobie z codziennością: fotelikami, bagażem, długimi podróżami i wygodnym dostępem do trzeciego rzędu.

Nowe Audi Q7

Wszystkie siedzenia są regulowane elektrycznie. Drugi rząd można przesuwać wzdłużnie, a oparcia składają się w różnych proporcjach. Audi podkreśla też funkcję komfortowego wsiadania, dzięki której foteliki w drugim rzędzie nie blokują dostępu do trzeciego rzędu.

Nowe Audi Q7

Bagażnik nawet do 2075 litrów

Nowe Audi Q7 ma być praktyczne nie tylko na papierze. W wersji pięciomiejscowej bagażnik oferuje do 806 litrów pojemności, a po złożeniu drugiego rzędu przestrzeń rośnie do 2075 litrów. W odmianie siedmiomiejscowej dostępne jest do 722 litrów za drugim rzędem i maksymalnie 1980 litrów za pierwszym rzędem.

Nowe Audi Q7

To wartości, które pokazują, że Q7 ma pozostać samochodem do dużych rodzinnych wyjazdów, przewożenia sprzętu, walizek i codziennych zadań. Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika jest standardem i może być aktywowana gestem stopy.

Nowe Audi Q7

Opcjonalnie dostępny jest aluminiowy system szyn w bagażniku, który pozwala zabezpieczać ładunek, ustawiać siatkę bagażową w poziomie lub pionie i lepiej organizować mniejsze przedmioty.

Panoramiczny dach z regulowaną przezroczystością

Jednym z najbardziej efektownych elementów wnętrza jest duży dach panoramiczny. Audi mocno podkreśla, że w trzeciej generacji Q7 położyło na niego szczególny nacisk. Dach ma zwiększać poczucie przestronności we wszystkich trzech rzędach siedzeń.

Nowo opracowany mechanizm pozwolił na smuklejszą konstrukcję, co przekłada się na większą przestrzeń nad głową. Opcjonalnie dach może mieć regulowaną przezroczystość i podświetlenie dopasowane do oświetlenia ambientowego.

Przezroczystość można zmieniać w dziewięciu segmentach. Po zaparkowaniu dach automatycznie przechodzi w tryb nieprzezroczysty, żeby ograniczyć wgląd do kabiny z zewnątrz. Po ponownym uruchomieniu auta przywracane jest ostatnie ustawienie.

78 diod LED i ochrona przed promieniowaniem UV

Panoramiczny dach ma również 78 diod LED, które tworzą przyjemne oświetlenie wnętrza. Audi zastosowało laminowane szkło powlekane, które odbija promieniowanie podczerwone i blokuje ponad 99,5 procent promieniowania UV. Dzięki temu tradycyjna roleta nie jest potrzebna.

To detal, który dobrze pokazuje kierunek nowego Q7. Luksus nie polega już wyłącznie na skórze i drewnie. Coraz częściej dotyczy również światła, atmosfery, temperatury, prywatności i możliwości dopasowania kabiny do nastroju.

Nowe Audi Q7

V6 TDI z MHEV plus i elektryczną sprężarką

W momencie debiutu nowe Audi Q7 będzie dostępne z trzylitrowym silnikiem V6 TDI w dwóch wariantach. Mocniejsza wersja rozwija 299 KM i 630 Nm, a słabsza 245 KM i 500 Nm.

Obie odmiany korzystają z technologii MHEV plus. System obejmuje generator układu napędowego, który chwilowo wspiera napęd mocą do 24 KM. Pozwala to poprawić reakcję przy ruszaniu, wspierać przyspieszanie i zwiększyć efektywność jazdy.

Nowe Audi Q7

Do tego dochodzi elektrycznie napędzana sprężarka, która bardzo szybko buduje ciśnienie doładowania. Audi podkreśla, że wirnik sprężarki osiąga do 90 000 obr./min w zaledwie 250 milisekund. Efekt ma przypominać płynne narastanie momentu obrotowego znane z napędów elektrycznych.

Quattro w standardzie

Nowe Audi Q7 standardowo otrzymuje ośmiobiegową przekładnię tiptronic oraz stały napęd na wszystkie koła quattro. Układ wykorzystuje nowy centralny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu z napięciem wstępnym.

Nowe Audi Q7

Dla kierowcy ma to oznaczać lepszą trakcję, bardziej bezpośrednią reakcję układu kierowniczego, większą stabilność i zwinniejsze prowadzenie. To ważne, bo duży SUV premium musi być nie tylko komfortowy, ale też pewny podczas gwałtownych manewrów i szybszej jazdy.

Q7 pozostaje więc samochodem z mocnym DNA quattro. Ma radzić sobie zarówno na autostradzie, jak i na gorszej nawierzchni, zachowując poczucie kontroli.

Zawieszenie stalowe albo adaptive air suspension

Standardowe zawieszenie wykorzystuje sprężyny stalowe i ma zapewniać wyższy komfort jazdy niż w poprzedniej generacji. Opcjonalnie dostępne są dwa warianty zawieszenia pneumatycznego: adaptive air suspension oraz adaptive air suspension sport.

Druga wersja obniża bazowy model o 30 mm i nadaje Q7 bardziej sportowy charakter. Zawieszenie pneumatyczne automatycznie kompensuje obciążenie, utrzymując odpowiedni poziom samochodu.

Nowe Audi Q7

Nowością jest funkcja wykorzystująca dane geolokalizacyjne. Jeśli na trasie znajduje się na przykład przejazd kolejowy, Q7 może odpowiednio dostosować zawieszenie, żeby płynniej pokonać przeszkodę. Funkcja ułatwiająca wysiadanie obniża auto o 62 mm w trybie jazdy zrównoważonej.

Digital Matrix LED i tylne światła digital OLED

Oświetlenie jest jednym z najważniejszych technologicznych wyróżników nowego Q7. Opcjonalne reflektory digital Matrix LED z modułami micro-LED mogą projektować wzory świetlne w wysokiej rozdzielczości. Z tyłu zastosowano światła digital OLED trzeciej generacji z funkcją komunikacyjną.

Audi Q7 oferuje do ośmiu cyfrowych sygnatur świetlnych dla reflektorów i świateł tylnych. Tylne panele OLED mają więcej segmentów niż wcześniej, dzięki czemu mogą tworzyć bardziej efektowne wzory z trójwymiarowym efektem.

To nie jest tylko ozdoba. Audi integruje oświetlenie z systemami wspomagania kierowcy. Lane light i orientation light mogą wyświetlać istotne informacje przed pojazdem, bezpośrednio w polu widzenia kierowcy.

Nowe Audi Q7

Kierunkowskaz wyświetlany na drogę

Jedną z ciekawszych nowości jest zaawansowany kierunkowskaz wyświetlany na podłoże. W nocy stylizowany kierunkowskaz pojawia się na nawierzchni, zsynchronizowany z dynamicznymi kierunkowskazami z przodu i z tyłu.

To rozwiązanie ma szybciej ostrzegać innych uczestników ruchu, na przykład rowerzystów, o zmianie pasa lub skręcie. Funkcja aktywuje się przy włączonych światłach mijania oraz podczas użycia kierunkowskazu lub świateł awaryjnych.

Q7 może też wyświetlać na drodze symbol kryształu lodu, ostrzegając kierowcę przed ryzykiem oblodzenia. Reflektory digital Matrix LED potrafią również oznaczać pieszych, oświetlając osoby znajdujące się w pobliżu jezdni.

Nowe Audi Q7

Projekcyjne oświetlenie drzwi

Nowością jest również projekcyjne oświetlenie drzwi. Po otwarciu drzwi kierowcy i pasażera z przodu na podłożu pojawia się biały romb, który rozwija się, witając pasażerów i oświetlając drogę do samochodu.

To efektowny detal, ale Audi łączy go też z bezpieczeństwem. W połączeniu z systemem ostrzegania przy wysiadaniu projekcja może ostrzec o zbliżających się rowerzystach lub samochodach. Wtedy pojazd wyświetla romb na podłożu obok drzwi, a tylne oświetlenie komunikacyjne ostrzega innych uczestników ruchu.

Wnętrze z ekranem pasażera i ładowaniem dwóch telefonów

Kabina nowego Audi Q7 kontynuuje geometryczne połączenie deski rozdzielczej z drzwiami. Audi stawia na czyste linie, precyzyjne powierzchnie i dyskretnie wkomponowane nawiewy z elektryczną regulacją.

Nowe Audi Q7

Standardem jest ekran pasażera z dynamicznym trybem prywatności, który ma ograniczać rozpraszanie kierowcy. Audi MMI panoramic display korzysta z zakrzywionej formy i technologii OLED, łącząc Audi virtual cockpit z ekranem dotykowym MMI.

Nowe Audi Q7

Nowa konsola środkowa oferuje miejsce do bezprzewodowego ładowania dwóch smartfonów w standardzie Qi2.2. Każdy punkt ma moc 25 W, a ukierunkowany przepływ powietrza odprowadza ciepło. Telefony mogą być magnetycznie zabezpieczone przed przesuwaniem.

Nowe Audi Q7

Nowe Audi Q7

Bang & Olufsen 4D i Audi Assistant z ChatGPT

Nowe Q7 może otrzymać zaktualizowany system audio Bang & Olufsen premium z dźwiękiem 4D. Obejmuje 22 głośniki i moc do 1360 W. Najciekawszym elementem są aktuatory w przednich siedzeniach, które generują precyzyjnie dostrojone wibracje zsynchronizowane z muzyką. Audi chce, żeby muzyka była nie tylko słyszana, ale również fizycznie odczuwana.

System infotainment obejmuje również Audi Application Store z aplikacjami niewymagającymi smartfona. Dostępne są kategorie takie jak muzyka, wideo, gry, nawigacja, parkowanie i ładowanie, produktywność, pogoda oraz wiadomości.

Audi Assistant może sterować funkcjami pojazdu, wyszukiwać cele podróży i podawać prognozę pogody. Jeśli system nie potrafi odpowiedzieć na ogólne pytanie, zapytanie może zostać przekazane do ChatGPT. Wszystko pozostaje zintegrowane w Audi Assistant.

Nowe Audi Q7

Parkowanie, cofanie i emergency assist

Nowe Audi Q7 otrzymuje bogaty zestaw systemów wspomagania kierowcy. Adaptive driving assistant plus pomaga przy przyspieszaniu, hamowaniu, utrzymywaniu prędkości, odległości i pasa ruchu.

Funkcja trained parking pozwala nauczyć samochód indywidualnych manewrów parkowania. Q7 może zapamiętać do pięciu manewrów o długości do 200 metrów i później wykonywać je samodzielnie pod nadzorem kierowcy.

System reverse assist zapamiętuje trasę o długości około 50 metrów i pozwala cofać samodzielnie z prędkością do 10 km/h. Nowością jest emergency assist z możliwością skierowania auta na pas awaryjny. Jeśli system wykryje brak aktywności kierowcy i nie uzyska reakcji, może przejąć kontrolę, zwolnić, włączyć ostrzeżenia i zatrzymać pojazd.

Nowe Audi Q7

Nowe Audi Q7 będzie produkowane w Bratysławie

Nowe Audi Q7 będzie produkowane w Bratysławie, podobnie jak dwie poprzednie generacje modelu. To pokazuje ciągłość produkcyjną i znaczenie tego zakładu dla dużych SUV-ów marki.

Audi przypomina też, że w Polsce zakończyło 2025 rok z wynikiem 30 626 nowych rejestracji i udziałem 22,6 procent w rynku marek premium. Sieć dealerska obejmuje 37 autoryzowanych salonów sprzedaży i serwisu.

Dla polskiego klienta Q7 pozostaje jednym z najważniejszych SUV-ów klasy premium: dużym, prestiżowym, rodzinnym i technologicznym.

Nowe Audi Q7

Nowe Audi Q7 ma być SUV-em do wszystkiego

Trzecia generacja Q7 nie próbuje być samochodem jednowymiarowym. Ma pełnić kilka ról naraz. Może być rodzinnym autem z siedmioma miejscami, luksusowym SUV-em do biznesu, wygodnym samochodem na trasę i technologicznym pokazem Audi.

Największe wyróżniki to elastyczna konfiguracja siedzeń, ogromny bagażnik, nowy panoramiczny dach, V6 TDI z MHEV plus, quattro, cyfrowe oświetlenie, rozbudowane systemy bezpieczeństwa i bardziej multimedialne wnętrze.

Nowe Audi Q7 pokazuje, że duży SUV premium nadal ma sens, jeśli potrafi łączyć komfort, przestrzeń, moc, technologię i codzienną użyteczność. A Audi najwyraźniej chce, żeby trzecia generacja znów była jednym z punktów odniesienia w segmencie.

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