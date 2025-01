Predator Helios 18 AI ma aż 192 GB RAM. Zalet jest więcej!

Targi CES 2025 trwają, a podczas tego wydarzenia organizowanego w Stanach Zjednoczonych poznaliśmy nowe laptopy marki Acer. Wśród nich istny potwór: Predator Helios 18 AI, który zainteresuje najbardziej wymagających graczy.

Acer Predator Helios 18. Testowałem ten wydajny laptop dla graczy.

Trwają targi CES 2025 w Las Vegas. Wiele popularnych marek prezentuje swoje rozwiązania, nowości i prototypy. Mam na myśli między innymi wentylowany fotel dla graczy marki Razer, który nie tylko schłodzi ale i ogrzeje nasze ciało podczas rozgrywki przy komputerze. Pisałem o nim wczoraj. Ciekawe czy trafi do produkcji. Wśród producentów, którzy pokazali swoje nowości jest oczywiście Acer z całą serią gamingową Predator. Wśród nich bardzo ciekawy model: Helios Neo 16S AI, który oprócz wydajnych podzespołów (Intel Core Ultra 9 275HX, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, ekran OLED 240 Hz, max 32 GB RAM i 2 TB SSD) cechuje się smukłą obudową o grubości wynoszącej zaledwie 19,9 mm.

Acer na CES 2025. Zobacz prawdziwego potwora, jakim jest Predator Helios 18 AI

Podobno zbliża się premiera GTA 6, prawda? Wczoraj redaktor Interia Gry pisał o wycieku zdjęcia z tego tytułu. Faktem jest, że na początku zagramy w nią na konsolach, jednak w końcu i posiadacze komputerów będą mogli się za nią wziąć, prawda? A jeśli chodzi o granie na PC czy notebooku, musimy wyposażyć się w odpowiedni sprzęt, który cechować się będzie najwyższą wydajnością. Zerknijcie co ma do zaoferowania Predator Helios 18 AI. Faktycznie, Arnold Schwarzenegger miałby z takim kosmitą problem. Nie wiecie o czym piszę? Zerknijcie w stronę kultowego filmu z 1987 roku o nazwie Predator.

Predator Helios 18 AI

Procesor, karta graficzna i wyświetlacz w Predator Helios 18 AI

Dlaczego się nim tak zachwycam? Cóż, takich podzespołów w notebooku jeszcze nie widziałem. Poważnie! Zacznijmy od procesora. W tym modelu mamy do dyspozycji Intel Core Ultra 9 275HX, a więc najwyższa klasa jeśli chodzi o wydajność. Do tego dochodzi dedykowana karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5090, która „poradzi sobie” z każdą grą, nawet tą najbardziej wymagającą. Każdy tytuł będziemy podziwiać na 18-calowym ekranie mini LED, który oferuje rozdzielczość 4K i odświeżanie 120 Hz z funkcją przełączania na tryb FHD z odświeżaniem 240 Hz. Już sobie wyobrażam jak będzie wyglądał Red Dead Redemption 2 z wszystkimi graficznymi modami na najwyższych detalach. Poezja!

Predator Helios 18 AI

Pamięć RAM i miejsce na dane

Fakt, topowe podzespoły – bez dwóch zdań. Mnie zaskoczyło jednak coś zupełnie innego. Mam na myśli pamięć RAM, którą może posiadać Predator Helios 18 AI. Jak już na wstępie pisałem, mówimy o 192 GB RAM, w które możemy wyposażyć ten model. Już 64 GB w modelu Predator Helios 16 Ai robi wrażenie, a tu? 192 GB?! Oczywiście, jest to maksymalna konfiguracja, jednak coś czuję, że wielu zainteresowanych wybierze właśnie taką pamięć w swoim nowym notebooku do gier. Oprócz tego potrzebna jest odpowiedni magazyn na nasze gry, które przecież „ważą” coraz więcej, prawda? Predator Helios 18 AI może posiadać do 6 TB, dlatego raczej nie powinniśmy martwić się o to, że posiadamy sporą kolekcję na dysku.

Podzespoły w Acer Predator Helios 18 AI

Tak potężny „zestaw” podzespołów będzie generował sporo ciepła. Dlatego też zastosowano wentylatory AeroBlade 6-generacji, które według producenta zapewnią stabilność oraz cichą pracę nawet pod obciążeniem. To ostatnie chętnie bym sprawdził, gdyż doświadczenie pokazało mi, że może być zupełnie inaczej. Jak będzie w praktyce? Być może się przekonamy. Jeśli chodzi o pozostałe informacje dotyczące tego modelu, mamy między innymi klawiaturę z wymiennymi przełącznikami MagKey 4.0, system audio DTS:X Ultra z sześcioma głośnikami, kartę sieciową Ethernet E5000 oraz bezprzewodową Intel Killer Wi-Fi 7. Producent zastosował również dwa porty Thunderbolt 5.

Predator Helios 18 AI

Ile kosztuje Acer Predator Helios 18 AI?

Cóż, chyba nikt się nie spodziewał jakiejś wybitnie niskiej ceny, prawda? Aczkolwiek, wydaje mi się, że nie jest tak źle. Producent poinformował, że model Helios 18 AI będzie wyceniony na kwotę wynoszącą 3699 EUR. Dodam jeszcze, że model Predator 16S AI będzie kosztował 2799 EUR.

Specyfikacja techniczna