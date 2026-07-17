Monitory AOC GAMING. Jedna klawiatura i dwa komputery

Monitory AOC GAMING CU34G4CA i CU34G4ZCA mają łączyć gamingowe parametry z funkcjami przydatnymi podczas codziennej pracy. Oba modele otrzymały 34-calowe, zakrzywione matryce Fast VA o proporcjach 21:9 i rozdzielczości 3440 × 1440 pikseli. Pierwszy ekran oferuje odświeżanie 180 Hz, natomiast drugi osiąga 240 Hz oraz maksymalnie 250 Hz po podkręceniu. W wyposażeniu znalazły się port USB-C z ładowaniem 90 W, przełącznik KVM oraz tryb Picture-by-Picture. Dzięki temu do monitora można podłączyć jednocześnie komputer stacjonarny i laptop, a następnie obsługiwać oba urządzenia jednym zestawem klawiatury i myszy. Ceny nowych modeli zaczynają się od 1299 zł.

Monitory AOC GAMING

Monitory AOC GAMING z ekranami 21:9

CU34G4CA i CU34G4ZCA wykorzystują 34-calowe matryce o zakrzywieniu 1500R. Proporcje 21:9 zapewniają szerszy obszar roboczy niż standardowe ekrany 16:9, co może przydać się zarówno w grach, jak i podczas pracy z kilkoma aplikacjami.

Rozdzielczość 3440 × 1440 pikseli zapewnia zagęszczenie na poziomie 109,7 PPI. Jest ono zbliżone do wyniku oferowanego przez 27-calowy monitor QHD. Obraz powinien więc pozostać odpowiednio szczegółowy, a karta graficzna będzie miała do wygenerowania mniej pikseli niż w przypadku rozdzielczości 4K.

Szeroki ekran może szczególnie dobrze sprawdzić się w grach wyścigowych, symulatorach, produkcjach RPG i strategiach czasu rzeczywistego. Trzeba jednak pamiętać, że nie każda starsza gra prawidłowo obsługuje proporcje 21:9.

Monitory AOC GAMING

180 Hz albo nawet 250 Hz

AOC GAMING CU34G4CA oferuje częstotliwość odświeżania 180 Hz. Droższy CU34G4ZCA pracuje standardowo z częstotliwością 240 Hz, którą można zwiększyć do 250 Hz w trybie podkręcenia.

Oba modele mają deklarowany czas reakcji wynoszący 1 ms GtG. W przypadku pomiaru MPRT wynosi on 0,5 ms dla CU34G4CA oraz 0,3 ms dla CU34G4ZCA. Monitory obsługują również Adaptive-Sync, który synchronizuje odświeżanie ekranu z liczbą klatek generowanych przez kartę graficzną i ogranicza rozrywanie obrazu.

Różnica pomiędzy 180 a 250 Hz będzie najbardziej zauważalna w dynamicznych grach i przy odpowiednio wysokiej liczbie klatek na sekundę. Do typowych produkcji jednoosobowych, pracy i oglądania filmów tańszy wariant powinien zapewniać wystarczającą płynność.

Monitory AOC GAMING

Jeden zestaw peryferiów do dwóch komputerów

Jedną z najważniejszych funkcji nowych monitorów jest przełącznik KVM. Pozwala on korzystać z tej samej klawiatury i myszy podczas pracy na dwóch komputerach podłączonych do jednego ekranu.

Laptop można połączyć przez USB-C obsługujące Power Delivery o mocy do 90 W. Komputer stacjonarny może zostać podłączony przez USB-B oraz jedno z wejść obrazu. Dla klawiatury, myszy lub innych akcesoriów przygotowano dwa gniazda USB-A.

Tryb Picture-by-Picture pozwala dodatkowo wyświetlać jednocześnie obraz z dwóch źródeł. Połowę ekranu może więc zajmować pulpit komputera służbowego, a drugą część obraz z prywatnego urządzenia. Rozwiązanie może przydać się również osobom korzystającym równocześnie z komputera i konsoli.

Monitory AOC GAMING

HDMI 2.0 lub HDMI 2.1

Tańszy CU34G4CA został wyposażony w dwa porty HDMI 2.0 oraz jedno złącze DisplayPort 1.4. W droższym CU34G4ZCA zastosowano dwa wejścia HDMI 2.1 oraz DisplayPort 1.4.

Oba modele mają również wyjście słuchawkowe, dwa głośniki o mocy 5 W, port USB-C, dwa gniazda USB-A i złącze USB-B. Wbudowane nagłośnienie wystarczy do podstawowego odtwarzania dźwięku, choć gracze oczekujący mocnego basu i wyraźnego pozycjonowania prawdopodobnie sięgną po słuchawki lub zewnętrzne głośniki.

Podstawy umożliwiają regulację wysokości w zakresie 130 mm, zmianę pochylenia oraz obracanie panelu na boki. Monitory można również zamontować na uchwycie zgodnym ze standardem VESA 100 × 100 mm.

Monitory AOC GAMING

Fast VA, wysoki kontrast i DisplayHDR 400

Panele Fast VA oferują kontrast statyczny 2500:1, dzięki czemu powinny zapewniać głębszą czerń niż wiele popularnych ekranów IPS. Maksymalna deklarowana jasność wynosi 450 nitów, a oba modele otrzymały certyfikat VESA DisplayHDR 400.

CU34G4CA pokrywa 118,4 procent przestrzeni sRGB oraz 92 procent DCI-P3. W droższym modelu wartości te wzrastają odpowiednio do 132,6 i 95,3 procent. CU34G4ZCA może być więc nieco ciekawszą propozycją dla osób oczekujących bardziej nasyconych kolorów.

DisplayHDR 400 jest podstawowym poziomem certyfikacji HDR. Może poprawić wygląd jasnych elementów, ale nie należy oczekiwać efektu porównywalnego z monitorami wyposażonymi w zaawansowane podświetlenie strefowe lub matryce OLED.

Monitory AOC GAMING

Ceny i dostępność nowych monitorów AOC

AOC GAMING CU34G4ZCA ma pojawić się w sprzedaży w sierpniu 2026 roku. Jego sugerowana cena wynosi 1499 zł. Model oferuje odświeżanie do 250 Hz, dwa porty HDMI 2.1 i szersze pokrycie przestrzeni sRGB oraz DCI-P3.

CU34G4CA trafi do sklepów miesiąc później i będzie kosztował 1299 zł. Za niższą cenę otrzymamy odświeżanie 180 Hz oraz dwa porty HDMI 2.0. Pozostałe najważniejsze rozwiązania, w tym USB-C 90 W, KVM, rozdzielczość 3440 × 1440 pikseli i regulowana podstawa, znajdziemy w obu wersjach.

Tańszy model może być rozsądniejszym wyborem do połączenia pracy z grami jednoosobowymi. CU34G4ZCA jest skierowany przede wszystkim do użytkowników, którzy wykorzystają wyższe odświeżanie i potrzebują wejść HDMI 2.1.

Zobacz również inne nasze artykuły z kategorii sprzęt komputerowy.