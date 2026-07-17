Midea partnerem FC Barcelony. Nowy gracz w klubie

Midea partnerem FC Barcelony została na pięć kolejnych sezonów. Współpraca rozpocznie się wraz z sezonem 2026/27, a logo marki pojawi się na rękawach strojów meczowych i treningowych piłkarzy. Marka zyska również ekspozycję podczas spotkań rozgrywanych przez klub w LaLiga. Umowa nie ogranicza się jednak do obecności na koszulkach i stadionowych nośnikach reklamowych. FC Barcelona i Midea zapowiadają także wspólne kampanie, treści dla kibiców oraz lokalne działania prowadzone na różnych rynkach.

Midea partnerem FC Barcelony

Midea partnerem FC Barcelony na pięć sezonów

Porozumienie pomiędzy Midea i FC Barceloną zostało zawarte na pięć sezonów. Początek współpracy ogłoszono podczas prezentacji nowych strojów klubu na rozgrywki 2026/27, zorganizowanej w Muzeum Sztuki Współczesnej w Barcelonie.

Najbardziej rozpoznawalnym elementem umowy będzie obecność logo Midea na rękawach koszulek meczowych. Oznaczenie pojawi się również na odzieży wykorzystywanej podczas treningów. Na zaprezentowanych strojach znak marki został umieszczony na lewym rękawie.

Midea zyska ponadto widoczność podczas spotkań ligowych FC Barcelony. Można więc spodziewać się obecności marki na stadionowych nośnikach, w treściach publikowanych przez klub oraz w materiałach związanych z dniami meczowymi.

Midea partnerem FC Barcelony

Nie tylko logo na koszulkach

Współpraca ma obejmować znacznie więcej niż standardową ekspozycję sponsorską. FC Barcelona i Midea planują przygotowywanie wspólnych treści, akcji angażujących fanów oraz kampanii dopasowanych do poszczególnych rynków.

Działania będą prowadzone zarówno globalnie, jak i lokalnie. Taki model pozwoli marce wykorzystywać rozpoznawalność klubu, a jednocześnie dostosowywać przekaz do oczekiwań konsumentów w konkretnych krajach.

W planach znalazły się również inicjatywy realizowane wokół najważniejszych spotkań. Ich szczegóły nie zostały jeszcze przedstawione, ale mogą obejmować konkursy, materiały z zawodnikami, aktywności w mediach społecznościowych i wydarzenia dla kibiców.

Midea partnerem FC Barcelony

Piłka nożna spotyka technologię domową

Midea chce wykorzystać współpracę do promowania urządzeń i technologii przeznaczonych dla gospodarstw domowych. Firma rozwija między innymi sprzęt kuchenny, klimatyzację, urządzenia pralnicze oraz rozwiązania wykorzystujące inteligentne funkcje.

Połączenie z FC Barceloną ma pokazać, że technologia może być obecna nie tylko w przemyśle czy elektronice użytkowej, ale także w codziennym życiu kibiców. Wspólne kampanie będą więc łączyć sport, wygodę oraz rozwiązania stosowane w nowoczesnym domu.

Dla producenta to również sposób na dotarcie do osób, które wcześniej mogły nie kojarzyć marki Midea. Logo na strojach jednego z najbardziej rozpoznawalnych klubów piłkarskich zapewni ekspozycję w transmisjach telewizyjnych, internecie oraz mediach społecznościowych.

Midea partnerem FC Barcelony

FC Barcelona daje dostęp do globalnej publiczności

FC Barcelona dysponuje dużą i aktywną społecznością fanów rozsianych po całym świecie. Klub podaje, że jego mecze docierają rocznie do setek milionów widzów, a liczba kibiców przekracza 450 milionów.

Znaczenie ma również sportowa pozycja klubu. FC Barcelona zdobyła 29 tytułów mistrza Hiszpanii i pięć razy triumfowała w Lidze Mistrzów UEFA. Dla Midea oznacza to powiązanie marki z zespołem o bogatej historii i silnej pozycji w europejskim futbolu.

To właśnie globalny zasięg miał być jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za rozpoczęciem współpracy. Midea będzie mogła wykorzystać wizerunek klubu w kampaniach prowadzonych na wielu rynkach, jednocześnie zachowując lokalny charakter komunikacji.

Partnerstwo wpisuje się też w coraz popularniejszy model, w którym sponsor nie ogranicza się do umieszczenia logo na koszulce. Marki oczekują dostępu do treści, zawodników i społeczności kibiców, natomiast kluby rozbudowują swoje działania poza samymi transmisjami meczów.

Midea partnerem FC Barcelony

Pierwsze efekty od sezonu 2026/27

Logo Midea pojawi się na rękawach koszulek wraz z rozpoczęciem sezonu 2026/27. Wtedy powinny ruszyć także pierwsze szerzej zakrojone kampanie i aktywności skierowane do fanów.

Współpraca została zaplanowana na pięć sezonów, więc obie strony będą miały czas na rozwijanie kolejnych projektów. Nie ujawniono natomiast wartości finansowej umowy ani pełnego harmonogramu działań.

Na razie najważniejszą zmianą pozostaje nowy znak na strojach. Od kolejnego sezonu zawodnicy FC Barcelony będą występować z logo Midea na rękawach zarówno podczas meczów, jak i zajęć treningowych.

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