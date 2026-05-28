Płyty optyczne jeszcze niedawno wyglądały jak relikt epoki pudełek z filmami, nagrywarek w laptopach i podpisanych markerem kopii zapasowych. Dziś wracają do rozmowy z zupełnie innego powodu: dane drożeją. Rosną ceny dysków SSD i HDD, usługi chmurowe coraz częściej oznaczają stałe abonamenty, a użytkownicy zaczynają szukać sposobu na archiwizację, który nie zależy od internetu, transferu, regulaminu dostawcy i miesięcznej opłaty. Verbatim przypomina, że płyty CD, DVD, Blu-ray oraz M-Disc nadal mogą być praktycznym rozwiązaniem do długoterminowego przechowywania zdjęć, dokumentów i materiałów wideo. Zwłaszcza wtedy, gdy chodzi o kopię zapasową na płytach optycznych, którą raz nagrywasz, odkładasz do szuflady i nie płacisz za nią co miesiąc.

Płyty optyczne

Przez lata wydawało się, że fizyczne nośniki optyczne są skazane na powolne znikanie. Laptopy straciły napędy, filmy przeniosły się do streamingu, zdjęcia do chmury, a kopie zapasowe na dyski zewnętrzne i NAS-y. Tyle że rynek zatoczył koło. Dane rosną szybciej niż porządek w folderach, a ich przechowywanie coraz częściej kosztuje więcej, niż użytkownik zakładał.

Verbatim zwraca uwagę, że rosnące ceny SSD i HDD oraz wyższe koszty usług chmurowych skłaniają użytkowników do szukania stabilnych kosztowo metod archiwizacji. I właśnie tu płyty optyczne zaczynają znowu mieć sens. Nie jako główny dysk roboczy, nie jako miejsce na bieżące projekty, ale jako zimne archiwum: zdjęcia rodzinne, skany dokumentów, stare materiały wideo, projekty zakończone lata temu i pliki, do których nie trzeba zaglądać codziennie.

Najważniejsze jest przewidywanie kosztu. Kupujesz nośnik, nagrywasz dane, odkładasz kopię. Bez miesięcznego abonamentu, bez opłaty za transfer i bez ryzyka, że za rok pakiet w chmurze podrożeje.

Chmura jest wygodna, ale nie zawsze najlepsza do archiwum

Chmura świetnie sprawdza się tam, gdzie potrzebujesz synchronizacji, współdzielenia plików i dostępu z wielu urządzeń. Problem zaczyna się wtedy, gdy traktujesz ją jako wieczne archiwum wszystkiego. Zdjęcia z telefonów, filmy 4K, dokumenty, kopie zapasowe laptopów, stare projekty — po kilku latach robi się z tego ogrom danych i stały koszt.

Według materiału Verbatim koszty usług chmurowych rosną, a podwyżki mogą sięgać 37 procent. Miesięczne rachunki użytkowników mogą zwiększać się o 30–40 procent przez wyższe koszty energii i opłaty za transfer danych.

I tu zaczyna się zasadnicze pytanie: czy naprawdę wszystko musi być online? Jeśli masz pliki, których nie otwierasz przez lata, ale chcesz je zachować, płyty optyczne jako nośnik offline mogą być rozsądniejszym wyborem. Nie zastępuje chmury w codziennej pracy, ale może ją odciążyć.

Dyski też drożeją, a nie są wieczne

Dyski SSD i HDD nadal są podstawą przechowywania danych, ale nie rozwiązują wszystkiego. SSD są szybkie, HDD oferują dużą pojemność, ale oba typy nośników mają ograniczoną trwałość i są zależne od elektroniki. Przy archiwizacji długoterminowej liczy się nie tylko cena za gigabajt, ale też scenariusz użycia.

Verbatim przywołuje dane, według których dyski SSD NVMe w segmencie korporacyjnym zdrożały o ponad 257 procent rok do roku, a dyski HDD o 35–50 procent. W tabeli porównawczej podano też deklarowaną trwałość SSD na 5–10 lat oraz HDD na 3–5 lat.

To nie oznacza, że trzeba wyrzucić dyski i wrócić do płyt. Oznacza raczej, że warto rozdzielić role. Dysk do pracy. Chmura do synchronizacji. Płyty optyczne do archiwum offline,

Płyty optyczne

CD, DVD, Blu-ray i M-Disc jako archiwum bez abonamentu

Portfolio Verbatim obejmuje płyty CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, Blu-ray oraz M-Disc. Do tego dochodzą zewnętrzne nagrywarki USB-C i USB-A zgodne z Windows i macOS, a także mobilne nagrywarki Ultra HD 4K Blu-ray, które pozwalają nie tylko archiwizować dane, ale też odtwarzać treści w wysokiej rozdzielczości.

To ważne, bo jednym z powodów zaniku płyt był brak napędów w nowych komputerach. Dzisiaj wystarczy zewnętrzna nagrywarka pod USB-C albo USB-A, żeby przywrócić taką możliwość nawet w ultrabooku. Nie trzeba mieć starego komputera z tacką na płyty.

W praktyce płyty optyczne najlepiej sprawdzają się przy danych, które mają być zapisane i rzadko ruszane. To mogą być archiwa zdjęć, finalne wersje filmów, dokumenty firmowe, skany umów, kopie projektów albo materiały, których nie chcesz trzymać wyłącznie u jednego dostawcy chmury.

AZO, Super AZO i M-Disc, czyli nie każda płyta jest taka sama

Verbatim podkreśla technologie AZO i Super AZO, które mają zwiększać odporność warstwy zapisu na promieniowanie UV i degradację w czasie. Osobną kategorią są nośniki M-Disc projektowane z myślą o wieloletniej archiwizacji danych krytycznych.

To ważne, bo przy backupie nie wystarczy powiedzieć „nagrałem na płytę”. Jakość nośnika ma znaczenie. Jeśli dane mają przetrwać lata, nośnik powinien być dobrany do archiwizacji, a nie kupiony przypadkiem w najtańszym pakiecie.

W tabeli porównawczej Verbatim deklaruje trwałość nośników CD/DVD/BD Verbatim do 100 lat w przypadku AZO/M-Disc. Oczywiście realna trwałość zależy też od sposobu przechowywania: temperatury, wilgotności, ekspozycji na światło i tego, czy nośnik nie zostanie porysowany.

Płyty optyczne dają niezależność

Największą zaletą płyt nie jest nostalgia. Jest nią niezależność. Kopia na płycie nie potrzebuje aktywnego konta, odnowionej subskrypcji, połączenia internetowego ani dostępu do konkretnej platformy. Leży offline i nie zmienia się po cichu.

To ma znaczenie także z punktu widzenia bezpieczeństwa. Backup offline jest odporny na część problemów, które dotykają dane trzymane stale online albo na podłączonych dyskach: przypadkowe skasowanie, synchronizację błędów, atak ransomware, awarię konta, zmianę warunków usługi.

Oczywiście płyta nie jest magiczna. Można ją zgubić, zarysować albo źle przechowywać. Ale jako dodatkowa warstwa kopii zapasowej daje coś, czego chmura nie daje: fizyczną kontrolę nad nośnikiem.

Płyty optyczne

Dla kogo płyty optyczne mają dziś sens?

Płyty optyczne mają sens dla osób, które chcą archiwizować dane rzadko używane, ale ważne. Dla rodzin, które mają tysiące zdjęć i filmów z telefonów. Dla fotografów i twórców wideo, którzy chcą przechowywać zakończone projekty. Dla małych firm z dokumentami, które muszą zostać zachowane, ale nie muszą być stale online. Dla ludzi, którzy nie chcą dokładać kolejnego abonamentu do miesięcznych kosztów.

Nie mają natomiast sensu jako nośnik roboczy. Nie zastąpią szybkiego SSD przy montażu wideo, pracy z dużymi plikami czy codziennym backupie automatycznym. Ich rola jest inna: archiwum, kopia końcowa, dodatkowe zabezpieczenie.

Najrozsądniejsze podejście to model mieszany. Jedna kopia na dysku, jedna w chmurze, jedna offline. Płyty mogą być właśnie tą warstwą offline, której często brakuje w domowym backupie.

Jak korzystać z płyt, żeby to miało sens?

Najprościej: nie nagrywać wszystkiego jak leci. Warto najpierw uporządkować dane. Osobno zdjęcia, osobno dokumenty, osobno filmy, osobno projekty. Każda płyta powinna mieć opis, datę, zawartość i najlepiej drugą kopię najważniejszych plików.

Dobrze też przechowywać nośniki w pudełkach, z dala od słońca, wilgoci i wysokiej temperatury. Płyty powinny być traktowane jak archiwum, a nie jak przypadkowa sterta w szufladzie obok kabli.

W przypadku najważniejszych danych warto rozważyć M-Disc albo nośniki o podwyższonej trwałości. Jeśli archiwizujesz rzeczy rodzinne lub firmowe, oszczędzanie kilku złotych na jakości nośnika jest pozorną oszczędnością.

Verbatim przypomina o technologii, która wcale nie umarła

Najciekawsze w tej historii jest to, że płyty optyczne nie wracają jako retro gadżet. Wracają jako odpowiedź na bardzo współczesny problem: dane są coraz większe, chmura coraz droższa, a użytkownicy coraz bardziej zmęczeni abonamentami.

Verbatim nie mówi, że każdy ma porzucić chmurę i kupić stos płyt. Bardziej sensowny przekaz jest inny: do długoterminowej archiwizacji warto mieć fizyczną, lokalną kopię, której koszt jest przewidywalny i jednorazowy.

I to jest najmocniejszy argument. W świecie, w którym prawie wszystko działa w modelu subskrypcji, nośnik bez abonamentu zaczyna wyglądać zaskakująco nowocześnie.

Przy okazji sprawdź nasz test ADATA Elite SE880 2 TB.