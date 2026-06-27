Sprawdziłem Soundcore Liberty Buds. Tylko 269 zł? Podejrzane

Soundcore Liberty Buds to bezprzewodowe słuchawki TWS o nietypowej konstrukcji semi-in-ear. Nie są klasycznymi dokanałówkami z silikonowymi gumkami, ale nie są też zwykłymi otwartymi pchełkami, które leżą płytko w uchu i wpuszczają pół miasta do środka. Soundcore dorzucił tu wymienne „płetwy” stabilizujące, które mają poprawić dopasowanie, komfort i pasywną izolację. To ważne, bo przy słuchawkach bez pełnego uszczelnienia kanału słuchowego każdy milimetr ułożenia robi różnicę.

Słuchawki douszne z ANC Soundcore Liberty Buds.

Największy sens Liberty Buds mają dla osób, które nie lubią ciśnienia typowych dokanałówek, ale jednocześnie chcą czegoś więcej niż zwykłe pchełki bez ANC. To słuchawki do miasta, biura, spaceru, serialu w łóżku, rozmów online i codziennego słuchania muzyki. Nie są produktem audiofilskim i nie udają flagowców. Ich siła leży gdzie indziej: dają bardzo dużo funkcji za rozsądne pieniądze i robią to w formie, która może spodobać się ludziom zmęczonym silikonowymi korkami w uszach.

Słuchawki douszne z ANC Soundcore Liberty Buds.

Wygląd i konstrukcja: niby pchełki, ale sprytniejsze

Soundcore Liberty Buds wyglądają nowocześnie, ale bez designerskiej przesady. To smukłe słuchawki z krótkimi „nóżkami”, dostępne w kilku kolorach, między innymi czarnym, białym i niebieskim. Futerał ma charakterystyczne dla Soundcore przesuwane wieczko, więc nie otwieramy go jak klasycznego pudełka AirPodsów, tylko przesuwamy górną część obudowy. To detal, ale całkiem przyjemny, bo daje produktowi trochę własnego charakteru.

Słuchawki douszne z ANC Soundcore Liberty Buds.

Najważniejsza jest jednak sama konstrukcja słuchawek. Liberty Buds nie mają klasycznych silikonowych gumek wciskanych głęboko w kanał słuchowy. Zamiast tego mamy półdouszną formę i wymienne elementy stabilizujące. W praktyce oznacza to mniejszy ucisk, więcej przewiewności i większy komfort przy długim noszeniu, ale też pewien kompromis: izolacja nie będzie tak szczelna jak w typowych słuchawkach dokanałowych.

To może być zaleta albo wada, zależnie od użytkownika. Jeśli nie znosisz uczucia „zatkanych uszu”, Liberty Buds mogą okazać się zbawieniem. Jeśli natomiast chcesz maksymalnego odcięcia od świata w tramwaju, samolocie czy biurze open space, klasyczne dokanałówki z dobrze dobranymi gumkami nadal będą skuteczniejsze. Soundcore znalazł tu ciekawy środek, ale fizyki nie oszukał.

Słuchawki douszne z ANC Soundcore Liberty Buds.

Wygoda: największy atut tych słuchawek

Wygoda jest jednym z najmocniejszych argumentów za Liberty Buds. Półdouszna konstrukcja sprawia, że słuchawki nie męczą tak szybko jak modele mocno wciskane w kanał słuchowy. To ważne, bo wiele osób nie rezygnuje z dokanałówek dlatego, że brzmią źle, tylko dlatego, że po godzinie ma ochotę je wyrwać z uszu. Tutaj jest lżej, luźniej i bardziej codziennie.

Wymienne płetwy stabilizujące są dobrym pomysłem, bo pozwalają dopasować słuchawki do różnych uszu. Przy zwykłych pchełkach często jest loteria: albo leżą, albo wypadają przy pierwszym szybszym kroku. Liberty Buds siedzą pewniej, a jednocześnie nie tworzą takiego poczucia zamknięcia jak klasyczne gumki. To bardzo udany kompromis dla ludzi, którzy słuchają muzyki przez kilka godzin dziennie, odbierają rozmowy, pracują przy komputerze i nie chcą ciągle poprawiać słuchawek.

Nie nazwałbym ich jednak idealnym wyborem do intensywnego sportu. IP55 chroni przed pyłem, potem i zachlapaniem, więc siłownia, spacer w lekkim deszczu czy rower rekreacyjny nie powinny być problemem. Ale jeśli ktoś biega dynamicznie, robi burpeesy albo trenuje crossfit, nadal lepiej sprawdzić stabilność na własnym uchu. Półotwarta konstrukcja ma swoje granice.

Słuchawki douszne z ANC Soundcore Liberty Buds.

Brzmienie: rozrywkowo, basowo, przyjemnie

Soundcore Liberty Buds korzystają z 11-milimetrowych przetworników dynamicznych. Charakter brzmienia jest typowy dla marki Soundcore: energiczny, ciepły, z wyraźnie zaznaczonym basem. To nie są słuchawki neutralne, studyjne ani stworzone do rozbierania nagrań na warstwy. One mają grać tak, żeby muzyka była przyjemna w drodze do pracy, na spacerze i podczas sprzątania mieszkania.

Bas jest mięsisty i daje dużo frajdy w popie, elektronice, rapie czy muzyce klubowej. Wokale pozostają czytelne, choć przy mocniejszych ustawieniach niskie tony potrafią wyjść na pierwszy plan. Góra pasma jest raczej bezpieczna, bez agresywnego syczenia, co dobrze pasuje do długiego słuchania. To brzmienie bardziej „fun” niż „hi-fi”, ale w tej cenie trudno traktować to jako zarzut.

Dużą zaletą jest aplikacja Soundcore. HearID 4.0 pozwala dopasować dźwięk do preferencji użytkownika, a korektor daje spore pole manewru. Jeśli basu jest za dużo, można go uspokoić. Jeśli ktoś chce więcej energii, też da się to zrobić. W praktyce aplikacja jest jednym z powodów, dla których Soundcore od lat tak dobrze wypada w średniej półce. Nie dostajemy jednego narzuconego strojenia, tylko zestaw narzędzi do poprawienia dźwięku pod siebie.

Jest też LDAC, czyli kodek kojarzony z wyższą jakością transmisji na Androidzie. To miły dodatek i realna przewaga nad wieloma tanimi słuchawkami. Trzeba jednak pamiętać, że LDAC nie zrobi cudów sam z siebie. Potrzebny jest kompatybilny telefon, dobre źródło muzyki i rozsądne ustawienia. Dla użytkownika iPhone’a LDAC nie będzie argumentem, bo Apple z niego nie korzysta.

Słuchawki douszne z ANC Soundcore Liberty Buds.

ANC: działa, ale nie oczekuj cudów z dokanałówek

Soundcore Liberty Buds mają Adaptive ANC 3.0, czyli aktywną redukcję hałasu dostosowującą się do otoczenia. I tutaj trzeba być uczciwym. ANC w półdousznych słuchawkach zawsze startuje z trudniejszej pozycji niż w dokanałówkach z pełnym uszczelnieniem. Jeśli słuchawka nie zamyka kanału słuchowego, część hałasu i tak przedostaje się do ucha. To nie jest błąd Soundcore, tylko kwestia konstrukcji.

Mimo to Liberty Buds wypadają lepiej, niż można by oczekiwać po takim typie słuchawek. Redukcja hałasu pomaga przy jednostajnych dźwiękach: szumie klimatyzacji, ulicy, komunikacji miejskiej, wentylatorze, biurowym tle. Nie wytnie magicznie rozmów kolegów z pracy, płaczu dziecka w samolocie ani hałasu remontu za ścianą. Ale potrafi obniżyć poziom tła na tyle, żeby muzyka, podcast albo audiobook były czytelniejsze przy niższej głośności.

Tryb transparentny też ma sens. W słuchawkach tego typu i tak słyszymy trochę otoczenia, ale dodatkowe przepuszczanie dźwięku przydaje się na ulicy, w sklepie czy podczas krótkiej rozmowy. To nie jest poziom najlepszych słuchawek Apple, Sony czy Bose, ale w cenie około 269 zł trudno narzekać.

Słuchawki douszne z ANC Soundcore Liberty Buds.

Rozmowy i funkcje smart: tu Soundcore dorzuca sporo

Liberty Buds mają cztery mikrofony wspierane algorytmami AI. W praktyce do rozmów telefonicznych, wideokonferencji i krótkich spotkań online powinny wystarczyć bez problemu. Głos jest czytelny, a redukcja szumów pomaga w typowych miejskich warunkach. W mocnym wietrze albo bardzo głośnym otoczeniu nie ma co oczekiwać cudów, ale do codziennych rozmów to solidny poziom.

Multipoint to kolejny ogromny plus. Możliwość połączenia słuchawek jednocześnie z laptopem i telefonem to jedna z tych funkcji, bez których trudno potem żyć. Oglądasz coś na komputerze, przychodzi połączenie na telefon, odbierasz i nie bawisz się w ręczne przełączanie. W tej cenie multipoint nadal nie jest oczywistością, więc Soundcore należy się pochwała.

Jest też Google Fast Pair, sterowanie dotykowe, dźwięk przestrzenny 3D i tłumaczenie na żywo w aplikacji Soundcore. To ostatnie brzmi efektownie, ale traktowałbym je raczej jako ciekawostkę niż główny powód zakupu. Fajnie, że jest, może przydać się w podróży albo przy prostych rozmowach, ale nie kupowałbym tych słuchawek wyłącznie dla funkcji tłumacza. Dużo ważniejsze są wygoda, brzmienie, ANC i aplikacja.

Słuchawki douszne z ANC Soundcore Liberty Buds.

Bateria: wystarczy na normalny dzień

Producent deklaruje do 7 godzin pracy na słuchawkach i do 30 godzin z etui. Przy włączonym ANC czas jest krótszy — mi udało się uzyskać około 6 godzin na słuchawkach i 26 godzin z etui. To dobry wynik jak na lekkie słuchawki z redukcją hałasu i LDAC. Nie rekordowy, ale w pełni praktyczny.

Szybkie ładowanie jest bardzo mocnym dodatkiem: 10 minut w etui ma dać około 4 godzin słuchania. To idealne dla osób, które rano przypominają sobie o rozładowanych słuchawkach dokładnie wtedy, gdy trzeba wychodzić. Brakuje ładowania bezprzewodowego i to można wpisać na listę minusów. Nie jest to dramat w tej cenie, ale jeśli ktoś ma już ładowarki indukcyjne rozstawione w domu, może poczuć niedosyt.

Słuchawki douszne z ANC Soundcore Liberty Buds.

Zalety Soundcore Liberty Buds

Największą zaletą Liberty Buds jest stosunek możliwości do ceny. Za około 269 zł dostajemy ANC, LDAC, Bluetooth 6.1, multipoint, aplikację z rozbudowanym EQ, HearID 4.0, IP55, szybkie ładowanie i wygodną półdouszną konstrukcję. To zestaw, który jeszcze niedawno kojarzył się z wyższą półką.

Drugim plusem jest komfort. Jeśli typowe dokanałówki Cię męczą, a zwykłe pchełki wypadają albo grają zbyt płasko, Liberty Buds mogą trafić w punkt. Trzecim atutem jest brzmienie. Basowe, angażujące, rozrywkowe i łatwe do skorygowania w aplikacji. Do Spotify, YouTube’a, podcastów, seriali i codziennego słuchania sprawdza się bardzo dobrze.

Na plus dopisałbym też stabilne połączenie, multipoint, dobrą aplikację, szybkie parowanie z Androidem, odporność IP55 i sensowną jakość rozmów. To słuchawki, które nie próbują być luksusowe, ale są bardzo kompletne.

Wady Soundcore Liberty Buds

Największa wada wynika z konstrukcji. ANC nie będzie tak skuteczne jak w dokanałówkach z pełnym uszczelnieniem. Jeżeli chcesz maksymalnej ciszy, lepiej spojrzeć na Soundcore Liberty 4 NC, Liberty 5 albo konkurencję z klasycznymi gumkami. Liberty Buds redukują hałas, ale nie odcinają świata tak brutalnie.

Druga sprawa to basowe strojenie. Wielu osobom się spodoba, ale fani neutralnego, naturalnego brzmienia mogą od razu wejść do aplikacji i zacząć korygować korektor. Trzecia wada to brak ładowania bezprzewodowego. Czwarta — funkcje AI, tłumaczenia i dźwięku przestrzennego są fajne, ale nie wszystkie będą używane na co dzień. To dodatki, nie fundament tego modelu.

Warto też pamiętać, że półdouszna konstrukcja nie każdemu będzie pasować. Jednym da świetny komfort, innym zabraknie szczelności albo stabilności. Słuchawki douszne zawsze są trochę loterią anatomiczną, a Liberty Buds nie są wyjątkiem.

Konkurencja: AirPods, Huawei, Nothing i własna rodzina Soundcore

Najbardziej oczywiste porównanie to Apple AirPods 4 z ANC, chociaż produkt z nadgryzionym jabłkiem w logo jest dwa razy droższy. AirPodsy wygrywają integracją z ekosystemem Apple, świetnym trybem transparentnym, prostotą i prestiżem. Soundcore Liberty Buds kontrują ceną, LDAC, aplikacją z korektorem, multipointem i większą elastycznością dla Androida. Dla użytkownika iPhone’a AirPods nadal będą bardziej naturalnym wyborem. Dla użytkownika Androida Liberty Buds mogą być rozsądniejsze i to nie tylko finansowo.

Huawei FreeBuds 6 to kolejny rywal w świecie otwartych i półotwartych konstrukcji. Huawei ma mocny design i dobre doświadczenie w tego typu słuchawkach, ale Soundcore nadrabia ceną i aplikacją. Nothing Ear (a) albo CMF Buds Pro 2 mogą z kolei skusić bardziej efektownym designem i mocnym ANC, ale to już zwykle inna konstrukcja oraz inne priorytety.

Najtrudniejsza konkurencja może być… wewnątrz Soundcore. Liberty 4 NC i Liberty 5 są bardziej klasycznymi dokanałówkami i mogą zaoferować skuteczniejsze ANC. Jeśli więc głównym celem jest cisza, warto rozważyć te modele. Jeśli jednak priorytetem jest komfort bez mocnego wciskania gumek do ucha, Liberty Buds mają więcej sensu.

Dla kogo są Soundcore Liberty Buds?

To słuchawki dla ludzi, którzy chcą czegoś wygodniejszego niż typowe dokanałówki, ale bardziej funkcjonalnego niż zwykłe pchełki. Dla osób pracujących hybrydowo, studentów, użytkowników Androida, fanów podcastów, seriali, komunikatorów i muzyki słuchanej w tle przez kilka godzin dziennie. Dla tych, którzy chcą ANC, ale nie lubią efektu zatkanych uszu.

Bardzo dobrze sprawdzą się w biurze, komunikacji miejskiej, na spacerze, w domu i podczas lekkiej aktywności. To świetny wybór na pierwsze „poważniejsze” słuchawki TWS albo jako druga para dla kogoś, kto ma już większe słuchawki nauszne, ale potrzebuje czegoś lekkiego do kieszeni.

Nie poleciłbym ich osobom, które oczekują absolutnej ciszy, audiofilskiego brzmienia albo sportowej stabilności za wszelką cenę. Nie są też najlepszym wyborem dla użytkowników iPhone’a, którzy chcą pełnej integracji systemowej jak w AirPodsach. Zadziałają, oczywiście, ale część przewag, jak LDAC, pozostanie po stronie Androida.

Co sądzę o Soundcore Liberty Buds?

Soundcore Liberty Buds to bardzo udane słuchawki dla ludzi, którzy nie chcą przepłacać, ale też nie chcą kupować byle czego. Mają wygodną, półdouszną konstrukcję, przyjemne basowe brzmienie, świetną aplikację, LDAC, multipoint, szybkie ładowanie, IP55 i ANC, które — jak na ten typ konstrukcji — ma sens. Nie są idealne, ale trudno wymagać ideału za około 269 zł. W tej cenie kupisz je między innymi w sieci elektromarketów Media Expert. Klikając w ten link przeniesiesz się do sklepu.

Najbardziej podoba mi się w nich to, że Soundcore nie próbuje robić tanich AirPodsów jeden do jednego. Liberty Buds mają własny pomysł: więcej dopasowania, więcej ustawień, więcej funkcji dla Androida i niższą cenę. To nie są słuchawki dla każdego, ale dla właściwego użytkownika mogą być strzałem w dziesiątkę.

Czy warto? Tak, jeśli szukasz wygodnych słuchawek na co dzień, nie lubisz klasycznych gumek dokanałowych, korzystasz z Androida i chcesz dostać dużo technologii za rozsądne pieniądze. Jeśli priorytetem jest najmocniejsze ANC, wybierz model dokanałowy. Jeśli priorytetem jest komfort, cena i komplet funkcji, Soundcore Liberty Buds są jedną z ciekawszych propozycji w swojej klasie.