Apple w swojej ofercie posiada kilka modeli słuchawek bezprzewodowych, które z reguły powinny robić to samo – oferować wysokiej jakości dźwięk. Miałem okazję przetestować słuchawki AirPods Pro 2, jednocześnie będąc posiadaczem AirPods Pro 1. Czy nowa generacja słuchawek giganta z Cupertino rzeczywiście wnosi słuchanie muzyki na wyższy poziom? Warto kupić nowszą wersję? Przekonajmy się!

Słuchawki AirPods Pro 2 mają nowy design, choć zmiany nie są duże

Każdy, kto choć trochę interesuje się technologią, wie, że Apple nie jest skore do wielkich zmian i te duże, jak zmiana konstrukcji iPhone, dzieją się co kilka generacji. W przypadku słuchawek AirPods Pro 2 jest podobnie, ponieważ na pierwszy rzut oka nowa generacja słuchawek dousznych nie różni się jakoś bardzo od swojego poprzednika. Sama konstrukcja pchełek jest praktycznie taka sama, jednak inżynierowie wprowadzili tutaj kilka uprawnień. Przede wszystkim, w drugiej generacji słuchawek Apple z rodziny Pro mikrofony zostały umieszczone w zupełnie innym miejscu. Pierwsza generacja oferuje je w dwóch różnych miejscach: na górze słuchawki oraz na boku. W nowszej wersji oba mikrofony znalazły się na górze konstrukcji.

Słuchawki AirPods Pro 2 (po lewej) i AirPods Pro 1 (po prawej)

Przeprojektowano także wymienne douszne gumki, które teraz dostępne są w czterech, a nie trzech rozmiarach. Pierwsza generacja słuchawek AirPods Pro oferowała gumki w rozmiarze S, M, L, czyli tych standardowych, które stosuje każdy producent słuchawek na świecie. W AirPods Pro 2 do zestawu dołączony został dodatkowy rozmiar – XS.

Słuchawki AirPods Pro 2 mają zdecydowanie bardziej zaawansowane etui

Największe zmiany zaszły w przypadku etui na słuchawki. Apple zrobiło sporą “aktualizację”, ponieważ etui do AirPods Pro 2 zostało wyposażone w uchwyt na smycz oraz głośnik, który możemy wykorzystać podczas szukania słuchawek w domu. Bardzo przydatna i praktyczna opcja, jeśli często nie wiecie, gdzie zapodzialiście swoje słuchawki. Warto jednak zaznaczyć, że pomimo podobieństw gabarytowych, zarówno w przypadku samego etui, jak i słuchawek, to AirPods Pro 1 nie naładujecie etui od AirPods Pro 2 i na odwrót. Jeśli pomylicie się i wsadzicie pierwszą generację słuchawek do etui z drugiej, to pojawi się komunikat dźwiękowy, który was o tym poinformuje. W obu przypadkach również będzie migać dioda.

To, co łączy dwa modele, to plastik, który wykorzystany został do stworzenia etui. Zarówno ten z pierwszej, jak i z drugiej generacji rysuje się na potęgę i ma się wrażenie, że każde odłożenie etui, nawet na szmatkę (nawet jeśli jest to ta od Apple!), zostawia na nim ogromną rysę. W tej kwestii Apple ma jeszcze sporo do nadrobienia.

W drugiej generacji słuchawek znajdziemy dodatkowy rozmiar gumy do ucha. Apple niestety ponownie wykorzystało plastik do stworzenia etui, który mocno się rysuje. Z tyłu obie generacje słuchawek wyglądają tak samo.

Zmiany w designie to jednak nie wszystko

Oczywiście, jak przystało na nową generację jakiegoś urządzenia, również w tym przypadku słuchawki Apple AirPods Pro 2 dostały upgrade w kwestii technologii. Gigant z Cupertino zainstalował w nowej generacji chipset Apple H2, który niesie za sobą wiele usprawnień. Słychać to nie tylko w jakości muzyki, ale również w aktywnej redukcji szumów (ANC). Słuchawki korzystają z technologii Bluetooth 5.3, jednak największą zmianą względem poprzednika są gesty, które są niezwykle praktyczne.

Apple w drugiej generacji swoich słuchawek Pro dodało większy wachlarz funkcji. Pierwsza generacja pozwala gestami na pauzowanie i wznawianie muzyki, zmianę utworu oraz odbieranie i kończenie połączeń. Apple AirPods Pro 2 oferują to samo i jeszcze więcej, ponieważ mamy możliwość regulacji dźwięku! To rozwiązanie niesamowicie wpływa na komfort użytkowania. W poprzedniej generacji można było robić to na trzy sposoby – za pomocą Siri i komend głosowych, przy użyciu smartfona lub zegarka Apple Watch, jeśli takowy posiadacie. Tutaj dochodzi jeszcze zmiana regulacji gestem, przesuwając palcem do góry lub do dołu po powierzchni dotykowej.

Słuchawki AirPods Pro 2 (po lewej) wyposażono w możliwość regulacji głośności bezpośrednio ze słuchawek!

Kolejnym ciekawym udoskonaleniem jest funkcja lokalizacji, która działa zupełnie tak samo, jak w przypadku lokalizatorów AirTag. Etui drugiej generacji słuchawek AirPods Pro zostało wyposażone w chip U1, co pozwala nam na namierzanie i podążanie za strzałką z bardzo dużą dokładnością. Po wejściu w aplikację “Znajdź” na iPhone pojawia się drogowskaz, który pokazuje, w którym kierunku powinniśmy się poruszać, aby odnaleźć słuchawki. Samo etui posiada także głośnik, który wydaje komunikat głosowy i to właśnie również ta opcja znajduje się w pierwszej generacji słuchawek.

Chociaż w przypadku nowszej wersji słuchawek funkcje znajdowania działają lepiej, to jednak zarówno jeśli mówimy o 1 generacji, jak i o 2 generacji, aplikacja potrafi wyrzucić komunikat, który mówi o tym, że nie ma ich z nami (mimo, że są obok). Zdarza się, że lokalizowanie czy odtworzenie dźwięku zajmuje bardzo dużo czasu.

Dźwięk – czy słuchawki AirPods Pro 2 rzeczywiście grają lepiej?

Zacznijmy od tego, że w dalszym ciągu słuchawki AirPods Pro 2 nie oferują bezstratnej jakości audio, co jest minusem, zwłaszcza, że urządzenie do najtańszych nie należy (porównaj cenę AirPods Pro 2 na Ceneo). Samo Apple mocno reklamowało dodanie bezstratnej jakości muzyki do swojego serwisu Apple Music, co jednak trochę boli. Brak Lossless audio nie oznacza jednak tego, że mamy do czynienia z gorszą jakością muzyki. Słuchawki AirPods Pro 2 grają wyśmienicie – dźwięk jest krystalicznie czysty, słychać detale i fajną barwę.

Słuchawki AirPods Pro 2 oferują niskie tony, które są bardziej wyczuwalne niż w poprzedniej generacji AirPods Pro. Można wyczuć mocniejszy dół, który jest bardziej zdecydowany, podlega lepszej kontroli, i przede wszystkim nie dominuje reszty. Potrafi też zaskoczyć, jeśli wymaga tego utwór. Średnie tony mają neutralną barwę i są szczegółowe. Z kolei wysokie tony są wystarczająco obecne i łagodne. Scena dźwiękowa jest obszerna.

Słuchawki AirPods Pro 2 oferują lepszą jakość dźwięku i lepsze wyciszenie ANC!

Warto również wspomnieć, że AirPods Pro 2 obsługują dźwięk przestrzenny Dolby Atmos z dynamicznym śledzeniem ruchu głowy. Niestety, głównie jest on dostępny w Apple Music i TV+. Wraz z premierą iOS 16 Apple dodało również funkcję personalizacji dźwięku przestrzennego, której dokonuje się poprzez skanowanie twarzy i uszu za pomocą przedniej kamery smartfona.

W kwestii rozmów też nie ma się do czego przyczepić, ponieważ mikrofony zdają egzamin wzorowo. Głos jest czysty i dobrze wyizolowany, nawet w bardziej zatłoczonym, a co za tym idzie hałaśliwym miejscu.

Jak z redukcją szumów? No… czuć różnicę

Redukcja szumów w słuchawkach to świetna technologia, która pozwala tak naprawdę “odciąć się od świata”. Jest szczególnie przydatna np. na siłowni, kiedy jedyna playlista to mocna “pompa” czy utwory pokroju “Przez Twe Oczy Zielone”. Nie moje rytmy, więc technologia ANC w AirPods Pro 2 była tutaj moim największym wsparciem treningowym. Pierwsza generacja z wyizolowaniem otoczenia radzi sobie bardzo dobrze i nie oczekiwałem jakiegoś odczuwalnego skoku w drugiej generacji.

Rzeczywistość okazała się lepsza, niż sobie wyobrażałem! Procesor H2 zamontowany w AirPods Pro 2, który odpowiada za ANC radzi sobie bardzo dobrze. Na siłowni ciężary latają, spadają i stukają. Wszystkie te hałasy po włączeniu muzyki na słuchawkach magicznie znikały, co jest najlepszym świadectwem tego, jak działa ANC w 2. gen. AirPods Pro.

Tryb kontaktu już w poprzedniej generacji stał na wysokim poziomie, jednak tutaj Apple weszło na kolejny poziom, ponieważ przepuszczane do nas dźwięki są czyste i brzmią tak jakby bardziej naturalnie. Producent nazwał go adaptacyjnym, ponieważ tryb ten wycisza głośniejsze dźwięki (jeśli takie pojawią się w naszym obrębie, np. sygnał policji) tak, aby nie drażnić naszego słuchu.

Zamieniłem AirPods Pro 1 na słuchawki AirPods Pro 2. Teraz czuję się lepszy Słuchawki AirPods Pro 2 posiadają wbudowany głośnik, który wydaje dźwięki, kiedy próbujemy je zlokalizować.

Bateria w AirPods Pro 2 – to tutaj zauważycie największą różnicę

Apple mocno postarało się w przypadku baterii, ponieważ jest o wiele lepiej względem poprzednika! Jak podaje producent, AirPods Pro 2 mają zdolność odtwarzania muzyki do sześciu godzin na jednym naładowaniu, a z etui mogą działać nawet do 30 godzin. Te wyniki mamy osiągać przy włączonym ANC i dźwięku przestrzennym. W porównaniu do pierwszej generacji AirPods Pro, która oferowała odpowiednio 4,5 godziny działania i 24 godziny z etui, mamy do czynienia ze sporym postępem. Podczas testów udało mi się osiągnąć wyniki ponad 5 godzin słuchania, co poniekąd pokrywa się z tym, co sugeruje producent.

Słuchawki AirPods Pro 2 z boku posiadają miejsce na smycz.

Co do opcji ładowania, mamy więcej możliwości, co jest sporym usprawnieniem. Słuchawki AirPods Pro 2 można naładować przewodowo, za pomocą złącza Lightning, indukcyjnie na dowolnej ładowarce Qi, przy użyciu MagSafe lub – jako nowość – na ładowarce od Apple Watcha. Osobiście korzystałem najczęściej z tej klasycznej – za pomocą złącza Lightning oraz przy wykorzystaniu ładowarki do zegarka Apple. Trzeba jednak przyznać, że opcja z ładowarką do zegarka jest również najdłuższa i jeśli chcecie szybko doładować etui, to z pewnością będzie to ostatni wybór. Pełne naładowanie etui i słuchawek za pomocą pierwszych metod trwa trochę ponad 2 godziny, podczas gdy ładowanie za pomocą ładowarki od zegarka trwa od 3 do 4 godzin.

Słuchawki AirPods Pro 2 możemy ładować za pomocą m.in. ładowarki do zegarka Apple!

Czy warto zamienić AirPods Pro 1 gen. na słuchawki AirPods Pro 2 gen.?

Słuchawki AirPods Pro 2 gen. to bardzo dobrze wykonany sequel i tak już świetnej pierwszej wersji. Nowa generacja jest po prostu lepsza od każdym względem i posiada udogodnienia, których brakuje w pierwszej generacji. Sterowanie głośnością z poziomu słuchawek, jeszcze lepsze ANC, czy zdecydowanie dłuższy czas pracy na baterii – to wszystko sprawia, że druga generacja jest tak udana. W kwestii dźwięku również jest o wiele lepiej, choć boli brak wsparcia dla bezstratnej jakości audio, jednak pospolity słuchacz muzyki, który nie nazwie się audiofilem, nie zauważy braku tej technologii. Jeśli zastanawiacie się nad kupnem słuchawek do swojego ekosystemu Apple, to śmiało stawiajcie na słuchawki AirPods Pro 2. generacji!

Słuchawki Apple AirPods Pro 2

