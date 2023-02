Obecnie amerykański gigant technologiczny posiada w swojej ofercie kilka modeli słuchawek, ale tylko model Max jest przedstawicielem wokółusznej rodziny. Pojawiły się informacje, że AirPods Max 2 zadebiutują w przyszłym roku. Tak samo, jak głośnik HomePod Mini 2.

Kiedy AirPods Max 2 trafią na rynek?

Słuchawki Apple AirPods Max mają opinię bardzo dobrego sprzętu audio, jednak jak to jest w przypadku każdego urządzenia, użytkownicy po jakimś czasie domagają się jego kolejnej, uprawnionej wersji, bo przecież każdy taki produkt może być jeszcze lepszy. Amerykański gigant nie zapowiedział jeszcze AirPods Max 2, jednak z pewnością już nad nimi pracuje.

W sieci pojawiły się pierwsze informacje na temat drugiej generacji wokółusznych słuchawek od Apple. Informacje na temat AirPods Max 2 podał nie kto inny, jak znany w świecie Apple analityk, Ming-Chi Kuo, który przekazał, że kalifornijska firma szykuje się do ich premiery w przyszłym roku. A to nie jedyna nowość, która się wtedy pojawi.

Słuchawki Apple AirPods Max 2 w przyszłym roku?

Słuchawki i coś jeszcze. Tak zapowiada się 2024 rok

Ming-Chi Kuo, niezawodny insider ze świata Apple podaje, że AirPods Max 2 zadebiutują na rynku w przyszłym roku. Sugeruje on, że druga generacja wokółusznych słuchawek Apple zadebiutuje w drugiej połowie 2024 roku. Co ciekawe, pojawiły się także informacje na temat budżetowej wersji słuchawek AirPods, które mają zadebiutować w tym samym czasie. Jeśli oba urządzenia nie zadebiutują w drugiej połowie przyszłego roku, to należy się ich spodziewać w pierwszej połowie 2025 roku.

Również w drugiej połowie 2024 roku na rynku ma zostać zaprezentowany nowy głośnik HomePod Mini 2. Jeśli wierzyć doniesieniom analityka, w przyszłym roku Apple wypuści na rynek kilka nowych urządzeń audio, z czego to właśnie AirPods Max 2 będą tym najważniejszym produktem.

Ming-Chi Kuo zdradza, że w przyszłym roku na rynku mogą pojawić się dwie pary słuchawek AirPods oraz głośnik HomePod Mini 2.

Źródło: Twitter