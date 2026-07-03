MOVA V70 Ultra Complete sprząta tam, gdzie musisz poprawiać

Roboty sprzątające przez lata obiecywały koniec biegania z odkurzaczem, ale miały jeden powtarzalny problem: kąty, szczeliny i miejsca pod meblami często zostawały poza ich realnym zasięgiem. MOVA V70 Ultra Complete ma uderzyć właśnie w ten słaby punkt. Nowy flagowy robot sprzątający wchodzi na polski rynek z systemem bardzo mocno wysuwanych padów mopujących i szczotki bocznej. Do tego dochodzi siła ssania 40 000 Pa, bezworkowa stacja bazowa, pokonywanie progów do 9 cm i pełna automatyzacja obsługi mopów. Cena katalogowa wynosi 5999 zł, ale na start przygotowano 10-procentowy rabat obowiązujący do 26 lipca. MOVA V70 Ultra Complete nie próbuje więc być po prostu kolejnym robotem do salonu — chce rozwiązać te problemy, które zwykle wychodzą dopiero po kilku tygodniach używania takiego sprzętu.

MOVA V70 Ultra Complete

MOVA V70 Ultra Complete wchodzi do Polski

MOVA V70 Ultra Complete trafia do oficjalnej sprzedaży w Polsce 1 lipca 2026 roku. To flagowy robot sprzątający marki, który ma pokazać, że automatyczne sprzątanie nie musi kończyć się tam, gdzie zaczynają się kąty, progi, niskie meble i trudniej dostępne szczeliny.

Największym wyróżnikiem modelu jest system MaxiReachX. To mechanizm, który pozwala wysuwać pady mopujące aż na 17 cm, a szczotkę boczną na 12 cm. W praktyce chodzi o dotarcie do miejsc, z którymi standardowe roboty często mają problem: przestrzeni między meblami a ścianą, narożników, listew i obszarów pod niskimi elementami wyposażenia.

MOVA V70 Ultra Complete ma też bezworkową stację bazową, bardzo wysoką moc ssania, zaawansowaną nawigację i system pokonywania progów. Cena katalogowa została ustalona na 5999 zł. Do 26 lipca robot jest dostępny z 10-procentowym rabatem startowym.

MOVA V70 Ultra Complete

Najważniejszy punkt to zasięg ramion

W robotach sprzątających często nie chodzi o to, czy urządzenie poradzi sobie na środku pokoju. Tam zwykle radzi sobie większość modeli. Prawdziwy test zaczyna się przy ścianach, nogach stołu, szafkach kuchennych, kanapie, komodzie i wszystkich miejscach, gdzie kurz lubi zbierać się na granicy zasięgu.

MOVA V70 Ultra Complete próbuje rozwiązać ten problem przez mocno wysuwane elementy robocze. Pad mopujący wysuwa się na 17 cm, a szczotka boczna na 12 cm. To sporo, szczególnie jeśli porównamy to z klasycznym ruchem robota, który zwykle musi podjechać jak najbliżej przeszkody i liczyć na to, że boczna szczotka zrobi resztę.

Tutaj idea jest inna. Robot ma nie tylko jechać obok problematycznego miejsca, ale realnie wejść w nie swoim mopem albo szczotką. W codziennym użyciu może to ograniczyć ręczne poprawki po sprzątaniu. A właśnie te poprawki najczęściej odbierają robotom część uroku, bo po automatycznym cyklu i tak trzeba sięgnąć po klasyczny odkurzacz albo mop.

MOVA V70 Ultra Complete

FlexScope pomaga wjechać pod niskie meble

Drugim ważnym elementem jest nawigacja FlexScope z chowanym czujnikiem DToF. To rozwiązanie ma pomóc utrzymać smukły profil robota, a jednocześnie zachować precyzyjne mapowanie przestrzeni. Chowany laser ma znaczenie tam, gdzie liczy się każdy centymetr wysokości.

MOVA V70 Ultra Complete ma dzięki temu łatwiej wjeżdżać pod niskie łóżka, komody, szafki kuchenne i inne meble, które dla części robotów są fizyczną barierą. To praktyczne, bo brud pod meblami jest zwykle niewidoczny do momentu, aż coś się przesunie albo kurz zacznie wychodzić bokiem.

Połączenie wysuwanych ramion i niskiego profilu dobrze pokazuje kierunek tego modelu. To nie jest robot stworzony tylko do dużych, otwartych przestrzeni. Ma radzić sobie tam, gdzie mieszkanie jest bardziej skomplikowane, a sprzątanie wymaga docierania pod meble i przy krawędziach.

MOVA V70 Ultra Complete

40 000 Pa i walka z kurzem w dywanach

MOVA V70 Ultra Complete ma siłę ssania na poziomie 40 000 Pa. Za pracę odpowiada silnik obracający się z prędkością do 150 000 obrotów na minutę. To liczby, które jasno ustawiają ten model w segmencie najmocniejszych robotów sprzątających.

Duża moc ma znaczenie szczególnie przy dywanach, sierści, piasku i drobnym kurzu zalegającym głębiej w strukturze włókien. Samo jeżdżenie po powierzchni nie wystarczy, jeśli robot nie potrafi wyciągnąć zabrudzeń z materiału. Tu MOVA stawia na bardzo mocne ssanie oraz podwójną szczotkę główną TroboWave.

Ten zestaw ma też ograniczać problem plączących się włosów. To ważne w domach ze zwierzętami albo długimi włosami, bo czyszczenie szczotki potrafi szybko zamienić „bezobsługowego” robota w urządzenie wymagające regularnej ręcznej interwencji. Według danych producenta robot zbiera 99 procent dużych zanieczyszczeń.

MOVA V70 Ultra Complete

Mopowanie z dociskiem i wysoką prędkością

Odkurzanie to tylko część historii, bo MOVA V70 Ultra Complete mocno stawia też na mopowanie. Silnik mopa obraca się z prędkością 300 obrotów na minutę, a system FlexiPress Mop Pad dociska pad do podłoża z siłą 15 N.

To ma pomóc przy zaschniętych plamach i nierównych powierzchniach. Pad może unosić się o 2 mm i opadać o 1 mm, a do tego dostosowywać kąt nachylenia o 5 stopni. Brzmi technicznie, ale cel jest prosty: mop ma lepiej przylegać do podłogi, zamiast tylko ślizgać się po niej bez realnego kontaktu.

W praktyce może to mieć znaczenie w kuchni, przedpokoju, jadalni i wszędzie tam, gdzie na podłodze pojawiają się zaschnięte ślady, tłuste zabrudzenia albo plamy po codziennym użytkowaniu. Robot ma nie tylko przetrzeć podłogę, ale faktycznie docisnąć mop tam, gdzie trzeba.

MOVA V70 Ultra Complete

MOVA V70 Ultra Complete pokonuje progi do 9 cm

Jedną z najmocniejszych deklaracji w specyfikacji jest system StepMaster 3.0. MOVA V70 Ultra Complete ma pokonywać progi o wysokości do 9 cm, w tym połączone prowadnice drzwi przesuwnych. To bardzo ważne w domach, w których roboty zwykle zatrzymują się na przejściach między pomieszczeniami.

Wysokie progi, listwy, szyny drzwiowe i różnice poziomów podłogi potrafią zrujnować automatyczny plan sprzątania. Robot może mieć świetną mapę, mocne ssanie i dobrą stację, ale jeśli nie przejedzie z jednego pomieszczenia do drugiego, jego użyteczność natychmiast spada.

Tutaj MOVA stawia na ruch przypominający wspinanie się. Robot unosi korpus i ma płynniej przechodzić przez przeszkody. Jeśli działa to tak, jak zapowiada marka, V70 Ultra Complete może być ciekawą propozycją dla mieszkań i domów, które nie są idealnie płaską przestrzenią z katalogu.

MOVA V70 Ultra Complete

AI rozpoznaje ponad 300 obiektów

Współczesny robot sprzątający musi nie tylko dobrze czyścić, ale też nie robić szkód. MOVA V70 Ultra Complete korzysta ze sztucznej inteligencji, która rozpoznaje ponad 300 rodzajów obiektów. Ma to chronić przedmioty, kable, drobne przeszkody i zwierzęta domowe.

To istotne, bo automatyczne sprzątanie działa najlepiej wtedy, gdy nie trzeba przed każdym cyklem przygotowywać mieszkania jak do inspekcji. Jeśli robot lepiej widzi i rozumie przestrzeń, użytkownik może zostawić mu więcej swobody.

W aplikacji można też personalizować sprzątanie. Da się definiować własne przeszkody, bezpieczne dystanse i strefy podwójnego czyszczenia. To przydatne w domach, gdzie niektóre miejsca wymagają mocniejszego przejazdu, a inne lepiej omijać albo czyścić delikatniej.

MOVA V70 Ultra Complete

Bezworkowa stacja EcoCyclone i mniej obsługi

Stacja bazowa to dziś jeden z najważniejszych elementów flagowego robota. MOVA V70 Ultra Complete ma stację z bezworkowym, zmywalnym pojemnikiem na kurz EcoCyclone. Ma on ograniczać powstawanie nieprzyjemnych zapachów i zapewniać do 100 dni pracy bez ingerencji użytkownika.

Najważniejsze jest jednak to, że nie trzeba kupować jednorazowych worków. To obniża koszty eksploatacji i zmniejsza liczbę materiałów, które regularnie lądują w koszu. Według danych MOVA takie rozwiązanie może pozwolić oszczędzić nawet kilkaset złotych rocznie na jednorazowych akcesoriach.

Stacja odpowiada też za mycie mopów w wodzie o temperaturze 100°C. To ma pomagać w rozpuszczaniu tłuszczu i utrzymaniu higieny padów. Po myciu mopy są suszone gorącym powietrzem w temperaturze 70°C, a cały proces suszenia trwa 60 minut.

MOVA V70 Ultra Complete

Stacja, która czyści także siebie

MOVA V70 Ultra Complete wykorzystuje udoskonaloną stację myjącą JetSpray Dryboard 2.0. Ma ona 20 dysz wodnych, rogi o 40-stopniowym nachyleniu i zoptymalizowany mechanizm zgarniający. Wszystko po to, żeby brud nie osadzał się na elementach bazowych.

To ważne, bo stacje dokujące w robotach sprzątających potrafią być paradoksalnie tym miejscem, które samo wymaga częstego czyszczenia. Jeśli robot pierze mopy i zrzuca brud do stacji, sama baza musi być zaprojektowana tak, żeby nie zamieniała się w mokry, nieprzyjemny obowiązek.

Do tego dochodzi akumulator 6400 mAh, automatyczne zdejmowanie mopów oraz system DuoSolution z dwoma niezależnymi pojemnikami na płyny o łącznej pojemności 600 ml. Dzięki temu robot może korzystać z różnych środków w zależności od potrzeb, a użytkownik nie musi za każdym razem ręcznie mieszać i dolewać wszystkiego od nowa.

MOVA V70 Ultra Complete

Cena MOVA V70 Ultra Complete i promocja na start

Sugerowana cena katalogowa MOVA V70 Ultra Complete wynosi 5999 zł. Robot trafił do sprzedaży w Polsce 1 lipca 2026 roku, a do 26 lipca można kupić go z 10-procentowym rabatem startowym.

Model będzie dostępny w największych sieciach handlowych w Polsce: RTV Euro AGD, Media Expert, Al.to, Max Elektro, MediaMarkt, Neonet, Komputronik, na Allegro oraz w oficjalnym sklepie MOVA.

MOVA V70 Ultra Complete w Media Expert.

To sprzęt z wyższej półki, więc nie będzie wyborem dla kogoś, kto szuka prostego robota do okazjonalnego odkurzania. MOVA V70 Ultra Complete celuje raczej w osoby, które chcą możliwie pełnej automatyzacji, mają trudniejszy układ mieszkania i oczekują od robota czegoś więcej niż przejazdu po otwartym fragmencie salonu.

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