Roboty ECOVACS w Warszawie. Na żywo robią duże wrażenie!

ECOVACS po raz pierwszy zorganizował w Polsce spotkanie dla mediów i od razu pokazał, że nie chce być kojarzony wyłącznie z robotami odkurzającymi. W Warszawie zaprezentowano pełniejsze spojrzenie na inteligentny dom: od robotów sprzątających DEEBOT, przez roboty koszące GOAT, po roboty do mycia okien WINBOT i urządzenie do czyszczenia basenów ULTRAMARINE. Byłem tam i widziałem je wszystkie na żywo.

Senthoorran Rajendran prezentuje roboty sprzątające ECOVACS.

Ważnym elementem wydarzenia było także oficjalne przedstawienie firmy DLF Trade jako autoryzowanego dystrybutora ECOVACS w Polsce. O planach rozwoju marki mówił Sławomir Radacki, Prezes Zarządu DLF Trade, a przedstawiciele ECOVACS, Leo Liu oraz Senthoorran Rajendran, przybliżyli uczestnikom portfolio i najważniejsze technologie. Najwięcej uwagi przyciągał DEEBOT X12 OmniCyclone, czyli flagowy robot sprzątający z technologią FocusJet, mocą ssania 22 000 Pa i bezworkową stacją OMNI. To wydarzenie pokazało jedno: nowości ECOVACS mają wchodzić do domu, ogrodu, na szyby i do basenu, a nie stać w kategorii ciekawostek dla fanów gadżetów.

Pierwsze takie spotkanie ECOVACS w Polsce

Warszawskie wydarzenie miało dla marki szczególne znaczenie, bo było pierwszym spotkaniem dla mediów organizowanym przez ECOVACS w Polsce. To nie był więc tylko pokaz kilku nowych urządzeń, ale sygnał, że producent chce mocniej zaznaczyć swoją obecność na naszym rynku.

Na miejscu pojawili się przedstawiciele ECOVACS oraz DLF Trade, czyli firmy, która została oficjalnie zaprezentowana jako autoryzowany dystrybutor marki w Polsce. O partnerstwie i planach rozwoju opowiedział Sławomir Radacki, Prezes Zarządu DLF Trade. Następnie głos zabrali Leo Liu oraz Senthoorran Rajendran z ECOVACS, pokazując uczestnikom kategorie produktowe i najważniejsze modele.

To ważne, bo w przypadku robotów domowych sama specyfikacja nie wystarcza. Liczy się dostępność, dystrybucja, wsparcie po zakupie i to, czy klient wie, gdzie szukać informacji oraz serwisu. DLF ma odpowiadać za rozwój marki na polskim rynku, a ECOVACS przywiózł do Warszawy portfolio, które wyraźnie wykracza poza klasyczne odkurzanie.

Sławomir Radacki, Prezes Zarządu DLF Trade

DEEBOT X12 OmniCyclone czyli flagowiec od podłóg

Najmocniej wyeksponowaną nowością ECOVACS był DEEBOT X12 OmniCyclone. To obecnie flagowy robot sprzątający podłogi w ofercie producenta i jednocześnie model, który dobrze pokazuje kierunek rozwoju tej kategorii. Nie chodzi już tylko o to, żeby robot sam jeździł po mieszkaniu. Chodzi o radzenie sobie z plamami, dywanami, sierścią, kurzem, płynami czyszczącymi i obsługą po sprzątaniu.

DEEBOT X12 OmniCyclone korzysta z technologii FocusJet, czyli wstępnego rozmiękczania plam. To rozwiązanie ma pomóc przy zaschniętych zabrudzeniach, które dla wielu robotów są trudniejsze niż zwykły kurz czy piasek. Do tego dochodzi Mop Roller Smart Cover, który nie tylko podnosi rolkę mopa, ale też ją osłania, żeby nie miała kontaktu z włóknami dywanów podczas odkurzania.

Robot ma system BLAST, zwiększający przepływ powietrza do 22 l/s, oraz moc ssania 22 000 Pa. To oznacza, że DEEBOT X12 OmniCyclone ma nie tylko przecierać podłogę, ale też skuteczniej zbierać kurz, włosy i większe zabrudzenia. System ZeroTangle 4.0 ma ograniczać plątanie się włosów i sierści, co przy zwierzętach w domu szybko staje się jedną z najważniejszych funkcji.

Ważna jest też bezworkowa stacja OMNI. Zastosowano w niej pierścień Quick-clean Scraper Ring, który pozwala bezdotykowo usuwać kurz z wewnętrznych ścian jednym przyciskiem. Stacja mieści dwa pojemniki na płyny: standardowy środek czyszczący oraz płyn do uporczywych zabrudzeń. Użytkownik może korzystać z inteligentnego przełączania między nimi i ustawiać strefy w aplikacji.

Cena DEEBOT X12 OmniCyclone wynosi 5999 zł, ale w Media Expert kupisz go za około 4900 zł. Kliknij tutaj, aby przenieść się do sklepu online.

DEEBOT X12 OmniCyclone

DEEBOT T90 PRO OMNI T50 OMNI Gen 3 i T30e OMNI

Obok flagowego X12 pokazano także inne roboty sprzątające z serii DEEBOT wyposażone w stację OMNI. DEEBOT T90 PRO OMNI i DEEBOT T50 OMNI Gen 3 mają szczególnie dobrze sprawdzać się w mniejszych oraz węższych przestrzeniach, gdzie liczy się zwrotność i dokładność przy krawędziach.

DEEBOT T90 PRO OMNI korzysta z technologii TruePass, dzięki której potrafi pokonywać progi o wysokości do 4 cm. To praktyczne w mieszkaniach, gdzie między pokojami są listwy, nierówności albo wyższe przejścia. Model ma też system Triple Lift, pozwalający unosić mop rolkowy na 20 mm, oraz wspiera BLAST, czyli technologię pozwalającą wykorzystać wysoką moc ssania przy zredukowanym poziomie hałasu. Cena DEEBOT T90 PRO OMNI wynosi 3399 zł (w Media Expert znalazłem go za 2790 zł).

DEEBOT T50 OMNI Gen 3 został wyposażony w system TruEdge 2.0. Łączy on boczną szczotkę sięgającą narożników z ruchomym mopem, który utrzymuje odstęp 1 mm od krawędzi. W praktyce chodzi o sprzątanie miejsc, które często zostają niedoczyszczone: przy ścianach, meblach i listwach. Cena tego modelu wynosi 2149 zł (w Media Expert kupisz go za 2123 zł).

Najbardziej przystępną cenowo propozycją z pokazanych robotów sprzątających był DEEBOT T30e OMNI. Oferuje moc ssania do 20 000 Pa oraz systemy ZeroTangle 3.0, OZMO Turbo 2.0 i TrueMapping 2.0, czyli tworzenie mapy domu i optymalnych tras sprzątania. Jego cena to 1699 zł (znalazłem go w Media Expert za niecałe 1400 zł).

Senthoorran Rajendran prezentuje roboty sprzątające ECOVACS.

GOAT czyli robot koszący który bierze się też za krawędzie

Nowości ECOVACS nie kończą się na podłogach. Ważną częścią prezentacji były roboty koszące GOAT, szczególnie dlatego, że najnowsze modele zostały wyposażone w podkaszarkę żyłkową. To wspierany AI trymer TruEdge, który ma rozwiązać jeden z najbardziej irytujących problemów robotów koszących: niedokończone krawędzie.

Do tej pory często wyglądało to tak: robot skosił trawnik, ale później i tak trzeba było wyjść z ręczną podkaszarką i poprawić miejsca przy obrzeżach. ECOVACS GOAT ma przekształcić ten dwuetapowy proces w jedną zautomatyzowaną operację. TruEdge wykorzystuje szybko obracające się elastyczne żyłki do przycinania trawy, a kamera AI odróżnia trawę od innych obiektów i pomaga rozpoznać granice ogrodu.

Robot koszący ECOVACS w widoczną podkaszarką

Modele GOAT A3000 LiDAR PRO i GOAT A1600 LiDAR PRO są przeznaczone do średnich i dużych ogrodów. Mają zapewniać wysoką wydajność cięcia oraz dobre pokrycie rozległych terenów. GOAT A1600 LiDAR PRO kosztuje 6499 zł, a GOAT A3000 LiDAR PRO 9499 zł.

Dla bardziej złożonych ogrodów przygotowano GOAT O1200 LiDAR PRO oraz GOAT O800 RTK. Oba modele mają radzić sobie z wąskimi ścieżkami i omijaniem przeszkód dzięki systemowi AIVI 3D. GOAT O800 RTK kosztuje 3499 zł, a GOAT O1200 LiDAR PRO 4299 zł.

Robot koszący ECOVACS

WINBOT czyli roboty od okien które chcę mieć u siebie

ECOVACS mocno podkreślał też kategorię robotów do mycia okien WINBOT. Marka ma tutaj długą historię, bo już w 2011 roku jako pierwszy masowy producent wprowadziła serię robotów do czyszczenia okien opartą na technologii podciśnienia zamiast magnesów.

Najbardziej zaawansowanym modelem w aktualnej ofercie jest ECOVACS WINBOT W3 OMNI. Jego stacja OMNI korzysta z technologii Vortex Wash, czyli pierwszego w branży automatycznego, bezdotykowego mycia nakładek czyszczących. Stacja ma także zintegrowany kabel zasilający i zabezpieczający oraz możliwość zasilania robota z akumulatora.

WINBOT W3 OMNI ma stację z przyssawką generującą ponad 800 N siły, a masa 10 kg daje stabilne oparcie dla robota. Za poruszanie po szybie odpowiada algorytm WIN-SLAM 5.0, a mycie wspiera TruEdge Scrubber i system spryskiwania trzema dyszami. Dostępnych jest osiem automatycznych trybów czyszczenia, od szybkiego odświeżenia po walkę z mocniejszym brudem. Urządzenie ma 12-stopniowy system bezpieczeństwa i komunikaty głosowe w języku polskim. Cena WINBOT W3 OMNI wynosi 2999 zł (w Media Expert znalazłem go za 2699 zł).

Drugim modelem ze stacją OMNI jest WINBOT W25 OMNI, wyceniony na 2699 zł. Jest też WINBOT W2S OMNI, którego stacja może działać jako mobilne źródło zasilania dzięki akumulatorowi pozwalającemu na nawet 110 minut pracy. Model W2S OMNI ma też automatycznie zwijany i rozwijany kabel połączony z linką bezpieczeństwa, 12-stopniowy system zabezpieczeń oraz TruEdge Scrubber.

Najmniejszym modelem jest WINBOT MINI 2 za 1299 zł. Ma 21,5 cm długości i 5,5 cm wysokości, więc nadaje się do okien z kratami, barierkami i mniejszych szklanych powierzchni o boku poniżej 30 cm. Siła ssąca wynosi 8000 Pa, linka zabezpieczająca wytrzymuje do 1600 N, a zabezpieczenie po utracie zasilania pozwala robotowi utrzymać się na szybie przez 30 minut.

Roboty ECOVACS myjące okna

ULTRAMARINE P1 czyli robot do basenu

ECOVACS pokazał też kierunek, który w Polsce nadal brzmi bardziej niszowo, ale dobrze uzupełnia wizję pełnego smart home. ULTRAMARINE P1 to robot do czyszczenia basenów, wyceniony na 2399 zł.

Urządzenie korzysta z technologii zasysania i filtracji wody UltraPure o wydajności blisko 18 000 litrów na godzinę. Podwójny filtr Dual-Layer ma wychwytywać ponad 10 rodzajów zanieczyszczeń z 99-procentową skutecznością, a cztery niezależne szczotki rolkowe odpowiadają za szorowanie i stały kontakt z czyszczoną powierzchnią.

ULTRAMARINE P1 ma 10-stopniowy system ochrony, obejmujący odporność na chlor, promieniowanie UV i korozję, a także wodoszczelność IP68. Akumulator 5200 mAh zapewnia do 3 godzin pracy i możliwość wyczyszczenia powierzchni do 180 m² na jednym ładowaniu. Dzięki SmartNavi, bezprzewodowej konstrukcji i aplikacji mobilnej robot sam planuje trasy, omija przeszkody i pozwala dobrać tryb pracy do kształtu oraz typu basenu.

Robot do czyszczenia basenów marki ECOVACS

Nowości ECOVACS pokazują szerszy pomysł na dom

Najciekawsze w warszawskiej prezentacji było to, że ECOVACS nie pokazał pojedynczej premiery, tylko pełny ekosystem. Podłogi ma ogarniać DEEBOT, trawnik GOAT, okna WINBOT, a basen ULTRAMARINE. To już nie jest rozmowa o jednym robocie do odkurzania, który ma zastąpić klasyczny odkurzacz. To próba przejęcia kilku najbardziej powtarzalnych obowiązków w domu i wokół niego.

Nowości ECOVACS są też dobrze ustawione cenowo w kilku poziomach. Kto chce topowego robota sprzątającego, patrzy na X12 za 5999 zł. Kto szuka tańszej opcji ze stacją OMNI, ma T30e OMNI za 1699 zł. W ogrodzie ceny zaczynają się od 3499 zł, a przy robotach do szyb od 1299 zł. To nadal sprzęt premium, ale portfolio nie składa się wyłącznie z najdroższych modeli pokazowych.

Pierwsze spotkanie ECOVACS w Polsce było więc czymś więcej niż prezentacją technologii. To był sygnał, że marka chce mocniej wejść do świadomości polskich użytkowników i pokazać, że roboty domowe nie kończą się na odkurzaniu salonu. Jeśli DLF dobrze rozegra dystrybucję i edukację rynku, nowości ECOVACS mogą trafić do osób, które chcą mniej sprzątać, mniej kosić, mniej myć okna i mniej ręcznie pilnować rzeczy, które da się zautomatyzować.

Roboty ECOVACS myjące okna

Ceny produktów ECOVACS pokazanych w Warszawie