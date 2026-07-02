Letnia promocja Roborock. Sprzęty tańsze nawet o 47%.

Lato nie jest od tego, żeby stać z odkurzaczem w ręku, dlatego letnia promocja Roborock może trafić idealnie w moment. Roborock dobrze to rozumie i odpala akcję „Rocking Summer Delightfully”, czyli dużą letnią promocję na roboty sprzątające oraz odkurzacze pionowe wet-and-dry. Rabaty sięgają nawet 47 procent, a w promocji znalazło się 30 popularnych urządzeń z różnych półek cenowych. Są tu mocne roboty z serii Saros, modele Qrevo do wymagających mieszkań i odkurzacze F25 do suchych oraz mokrych zabrudzeń.

Letnia promocja Roborock

Letnia promocja Roborock potrwa przez cały lipiec albo do wyczerpania zapasów, więc nie jest to akcja do odkładania na „kiedyś”. Najciekawsze jest jednak to, że obniżki obejmują nie tylko starsze modele, ale też sprzęty z wysoką mocą ssania, zaawansowaną stacją i funkcjami, które faktycznie zdejmują z człowieka część domowych obowiązków.

Letnia promocja Roborock trwa przez cały lipiec

Letnia promocja Roborock „Rocking Summer Delightfully” potrwa od 1 do 31 lipca 2026 roku albo do wyczerpania zapasów. W praktyce oznacza to, że przez cały miesiąc można kupić wybrane roboty sprzątające i odkurzacze wet-and-dry Roborock w obniżonych cenach.

Promocja obejmuje 30 urządzeń. To ważne, bo nie mówimy o symbolicznej przecenie jednego modelu, który zalega w magazynie. W akcji są zarówno sprzęty z najwyższej półki, jak i modele bardziej przystępne cenowo. Dzięki temu letnia promocja Roborock może zainteresować zarówno kogoś, kto chce topowego robota ze stacją, jak i osobę szukającą tańszego urządzenia do codziennego sprzątania.

Wybrane sprzęty są tańsze nawet o 47 procent, a do części modeli można dobrać specjalne zestawy z akcesoriami eksploatacyjnymi albo płynem czyszczącym za 1 zł. To dobry dodatek, bo w robotach sprzątających koszty nie kończą się na samym urządzeniu. Filtry, szczotki, mopy i płyny prędzej czy później i tak trzeba dokupić.

Roborock Saros 20 taniej nawet o 2100 zł

Najmocniej brzmi promocja na Roborock Saros 20. To jeden z najbardziej zaawansowanych robotów w ofercie marki, przygotowany do domów o bardziej wymagającym układzie pomieszczeń. Wersja Saros 20 kosztuje teraz 3599 zł zamiast 5699 zł, co oznacza rabat 36 procent i 2100 zł mniej względem ceny regularnej.

Saros 20 Complete jest dostępny za 4299 zł zamiast 5999 zł. Rabat wynosi tu 28 procent, a przy zakupie wersji Complete można dobrać zestaw akcesoriów eksploatacyjnych za 1 zł. Ten wariant jest propozycją dla osób, które chcą kupić robota i przez dłuższy czas nie martwić się podstawową konserwacją.

Pod względem technicznym Saros 20 ma kilka mocnych argumentów. Moc ssania sięga 36 000 Pa, więc robot ma radzić sobie nie tylko z kurzem, ale też z włosami, sierścią i zabrudzeniami na dywanach. Adaptacyjne podwozie AdaptiLift Chassis 3.0 pozwala dynamicznie dostosowywać wysokość i pokonywać progi do 8,8 cm. To może mieć znaczenie w mieszkaniach z listwami, progami i różnymi poziomami podłóg.

Robot ma też tylko 7,98 cm wysokości, więc łatwiej wjedzie pod meble, kanapy i miejsca, które zwykły odkurzacz często omija. System StarSight 2.0 łączy czujniki 3D i kamerę RGB, dzięki czemu urządzenie mapuje przestrzeń i rozpoznaje ponad 300 typów przeszkód. Do tego dochodzi FlexiArm, który prowadzi szczotkę i mop wzdłuż listew oraz mebli.

Stacja RockDock automatyzuje codzienną obsługę robota. Odpowiada za mycie mopów w temperaturze do 100°C, suszenie ciepłym powietrzem i opróżnianie pojemnika na kurz. Właśnie tu widać, że Saros 20 nie jest tylko robotem jeżdżącym po podłodze, ale częścią większego systemu, który ma ograniczyć ręczną obsługę.

Letnia promocja Roborock

Roborock Qrevo Edge 2 Pro dla domów z dywanami

Drugim mocnym punktem, który obejmuje letnia promocja Roborock, jest Roborock Qrevo Edge 2 Pro. Model kosztuje teraz 2799 zł zamiast 4599 zł, co daje rabat 39 procent. W zestawie można dobrać płyn czyszczący 480 ml za 1 zł. Trzeba też pamiętać, że ten model jest dostępny wyłącznie w sieci Media Expert.

Qrevo Edge 2 Pro celuje w domy, w których jest dużo dywanów, wykładzin, dzieci, zwierząt i codziennego bałaganu. Ma moc ssania 25 000 Pa oraz podwozie AdaptiLift, które automatycznie unosi robota. Dzięki temu urządzenie ma skuteczniej czyścić nawet gęstsze wykładziny o włosiu do 3 cm.

Ciekawym rozwiązaniem jest zostawianie mopów w stacji dokującej podczas pracy na dywanach. To praktyczne, bo wilgotny mop i dywan to połączenie, którego nikt nie chce testować w salonie. Robot ma więc rozdzielać odkurzanie dywanów od mycia twardych podłóg w bardziej rozsądny sposób.

Qrevo Edge 2 Pro ma też dobrze radzić sobie przy ścianach i meblach, czyli tam, gdzie zbiera się piasek, kurz i sierść. To ważne, bo robot sprzątający często przegrywa nie na środku pokoju, ale właśnie przy krawędziach. Jeśli sprzęt ma ograniczyć ręczne poprawki, musi docierać tam, gdzie brud faktycznie zostaje.

Letnia promocja Roborock

Roborock F25 Ultra do mokrego i tłustego bałaganu

Letnia promocja Roborock obejmuje także odkurzacze pionowe wet-and-dry. Najciekawszy z nich to Roborock F25 Ultra, który kosztuje teraz 2099 zł zamiast 3399 zł. Rabat wynosi 38 procent, więc cena spada o 1300 zł.

To sprzęt do sytuacji, w których klasyczne odkurzanie nie wystarczy. Kuchnia po gotowaniu, przedpokój po deszczu, zaschnięte plamy, tłuste zabrudzenia, rozlane płyny — właśnie tu odkurzacz wet-and-dry ma najwięcej do powiedzenia. F25 Ultra łączy czyszczenie gorącą wodą i parą, wykorzystując technologie VaporFlow oraz WaveFlow.

Według założeń ma to pomagać przy usuwaniu zaschniętych i tłustych zabrudzeń, ale bez ryzyka dla delikatniejszych powierzchni, w tym podłóg drewnianych. Do tego dochodzi automatyczne dozowanie detergentu, samoczyszczenie i suszenie. W praktyce chodzi o to, żeby po sprzątaniu nie zaczynało się drugie sprzątanie samego urządzenia.

F25 Ultra nie zastępuje robota sprzątającego, ale dobrze go uzupełnia. Robot ogarnia regularne sprzątanie podłóg, a wet-and-dry wchodzi wtedy, gdy trzeba szybko usunąć konkretny bałagan. To szczególnie przydatne w domach, w których kuchnia, przedpokój i salon są codziennie intensywnie używane.

Tańsze roboty też obejmuje letnia promocja Roborock

Nie każdy potrzebuje topowego modelu za kilka tysięcy złotych. W letniej promocji Roborock są też tańsze roboty, które mogą być lepszym wyborem do mniejszych mieszkań i codziennego sprzątania.

Roborock Saros 10R kosztuje teraz 2899 zł zamiast 3999 zł, co oznacza rabat 27 procent. Do tego można dobrać akcesoria za 1 zł. Roborock Qrevo Edge 5V1 jest dostępny za 1599 zł zamiast 2599 zł, czyli taniej o 38 procent. Jeszcze niżej schodzi Roborock Qrevo 5AE, który kosztuje 1199 zł zamiast 1999 zł. Tutaj rabat wynosi 40 procent.

To pokazuje, że promocja nie jest skierowana wyłącznie do osób polujących na flagowce. Jeśli ktoś chce po prostu wejść w automatyczne sprzątanie i nie potrzebuje najbardziej zaawansowanego modelu, Qrevo 5AE za 1199 zł wygląda jak jeden z ciekawszych punktów wejścia.

W kategorii odkurzaczy wet-and-dry pojawia się też Roborock F25 ACE Combo za 1699 zł zamiast 2599 zł. Rabat wynosi 34 procent. To opcja dla tych, którzy chcą sprzętu do odkurzania i mycia, ale niekoniecznie potrzebują topowego F25 Ultra.

Letnia promocja Roborock i Rozkoszny w tle

Letnia promocja Roborock „Rocking Summer Delightfully” celebruje współpracę marki z nowym partnerem, czyli Michałem Korkoszem, znanym jako Rozkoszny. To kulinarno-lifestyle’owy kontekst, który dobrze pasuje do lata, gotowania, domowego bałaganu i sprzętów, które mają oddać człowiekowi trochę wolnego czasu.

Nie ma co jednak udawać, że najważniejsza jest tu kampanijna otoczka. Dla kupującego liczą się ceny, rabaty i konkretne modele. A te są dość mocne, zwłaszcza przy Saros 20, Qrevo Edge 2 Pro i F25 Ultra.

Letnia promocja Roborock opiera się więc na prostym pomyśle: mniej sprzątania, więcej czasu na siebie. Hasło pasuje do sezonu, ale w domu liczy się efekt. Jeśli robot ma odkurzać, myć, omijać przeszkody, czyścić mopy i sam opróżniać pojemnik, to nie jest już gadżet do pokazania znajomym. To sprzęt, który ma realnie zdjąć z głowy powtarzalny obowiązek.

Letnia promocja Roborock

Który sprzęt Roborock wybrać w promocji?

Jeśli chcesz najmocniejszego robota z promocji, patrz na Saros 20. Ma dużą moc ssania, niską konstrukcję, zaawansowane rozpoznawanie przeszkód, FlexiArm i stację RockDock. To model dla osób, które chcą wysokiej automatyzacji i mają bardziej wymagające mieszkanie albo dom.

Jeśli masz dużo dywanów, dzieci, zwierzęta i chcesz robota przygotowanego na intensywne sprzątanie, Qrevo Edge 2 Pro wygląda bardzo ciekawie. Jego największym argumentem jest połączenie 25 000 Pa, podnoszonego podwozia, pracy na dywanach i zostawiania mopów w stacji.

Jeśli największy problem to mokry brud, kuchnia, przedpokój i szybkie usuwanie plam, Roborock F25 Ultra będzie bardziej trafionym wyborem niż robot. To pionowy odkurzacz wet-and-dry, który ma radzić sobie z zabrudzeniami suchymi i mokrymi, gorącą wodą, parą oraz automatyczną obsługą po sprzątaniu.

Jeśli budżet jest ważny, warto spojrzeć na Qrevo 5AE za 1199 zł albo Qrevo Edge 5V1 za 1599 zł. To tańsze wejście w sprzęt Roborock, bez skakania od razu na modele za ponad 3000 zł.

Przy okazji zobacz naszą recenzję odkurzacza myjącego podłogi Roborock F25 Ace Pro.