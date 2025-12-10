Crocsy na nogach Sturridge, Podolskiego i Cissé. O co chodzi

Crocs znów robi zamieszanie, tym razem wchodząc w świat piłki nożnej z przytupem, a właściwie… w wygodnych klapkach. Marka ogłosiła współpracę z trzema wielkimi nazwiskami futbolu: Danielem Sturridgem, Lukasem Podolskim i Djibrilem Cissé, tworząc kampanię „Play Hard. Rest Easy.”, która ma pokazać, że piłka to nie tylko 90 minut biegania po murawie, ale cały rytuał wokół gry — od przygotowań, po regenerację i momenty, które nadają tej pasji prawdziwego charakteru.

Crocs nawiązuje współpracę z Danielem Sturridgem, Lukasem Podolskim i Djibrilem Cissé, tworząc kampanię „Play Hard. Rest Easy.”.

Crocs podkreśla, że futbol to o wiele więcej niż wynik meczu. To atmosfera w szatni, żarty w drodze na trening, spontaniczne celebracje, presja przed gwizdkiem i ulga, kiedy emocje opadają. To czas, kiedy sport miesza się z osobowością, stylem i luzem, a zawodnicy mogą być po prostu sobą. Marka wpisuje się w ten klimat, stając się wygodnym towarzyszem zarówno dla graczy, jak i fanów — i to właśnie ma wybrzmiewać w całej kampanii: daj z siebie wszystko na boisku, a potem odpoczywaj tak, jak lubisz.

Ambasadorzy, którzy tworzą momenty – nie tylko wyniki

Ambasadorzy zostali dobrani nie tylko za swoje sukcesy, ale za to, że potrafią tworzyć momenty, które zapadają w pamięć. Każdy z nich ma inną historię, styl, energię — i to sprawia, że razem tworzą fajny, różnorodny zestaw osobowości. Kampania wystartowała teaserem, w którym trio zostało przedstawione symbolicznie poprzez charmsy Jibbitz: muzyczne akcenty Cissé, ikoniczna lewa noga Podolskiego i charakterystyczna celebracja Sturridge’a. Prosty, ale trafiający pomysł, który od razu oddaje ich vibe. W kolejnych odsłonach fani mogą zobaczyć ich w naturalnych, codziennych sytuacjach — np. przyjeżdżających na treningi z bagażnikami pełnymi Classic Clogs, gotowych wnieść swoją osobowość w każdy moment dnia.

Crocs nawiązuje współpracę z Danielem Sturridgem, Lukasem Podolskim i Djibrilem Cissé, tworząc kampanię „Play Hard. Rest Easy.”.

Daniel Sturridge — energia, styl i celebracja, której nie da się podrobić

Pierwszą gwiazdą kampanii jest Daniel Sturridge — dwukrotny zdobywca Ligi Mistrzów i były reprezentant Anglii. Piłkarz, którego nie sposób pomylić z nikim innym. Słynął z techniki, lekkości, błysku i celebracji, które zna cały świat. Dzisiaj, oprócz futbolowej legendy, jest też osobowością medialną, człowiekiem, który potrafi bawić, inspirować i wprowadzać energię, kiedy tylko pojawia się przed kamerą. Sturridge to klasyczny przykład, jak wygląda „Play Hard. Rest Easy.”: pełne skupienie podczas gry, a potem styl, luz i charakter, który przenosi się na każdą część jego życia.

W kampanii mówi: „Rytuały poza boiskiem w piłce nożnej są ogromne – każdy ma inny sposób, aby się odprężyć lub wejść w odpowiednią mentalność przed meczem. Zawsze lubiłem słuchać muzyki przed meczem, a po nim często grałem w domino z rodziną – coś, co nadal robię, żeby się zrelaksować. Gdy buty lądują na półce, przychodzi czas na komfort, więc Crocs to dla mnie oczywisty wybór.”

Crocs nawiązuje współpracę z Danielem Sturridgem, Lukasem Podolskim i Djibrilem Cissé, tworząc kampanię „Play Hard. Rest Easy.”.

Lukas Podolski — mistrz świata, ikona stylu i człowiek blisko ludzi

Drugą legendą jest Lukas Podolski — mistrz świata, ulubieniec kibiców i ikona stylu gry, którą kojarzy każdy fan futbolu. Jego lewa noga przeszła do historii, a on sam zawsze był blisko ludzi — z drużyną, fanami, społecznością. 130 spotkań w reprezentacji Niemiec i 49 goli mówią same za siebie. Podolski nie tylko zdobywał bramki, ale też wyznaczał kierunek poza boiskiem. Współtworzył Baller League — format stworzony dla pokolenia wychowanego na szybkim, kreatywnym futbolu. Do tego festiwal Glücksgefühle, który łączy sport, kulturę i społeczność. On po prostu żyje w rytmie „Play Hard. Rest Easy.”.

W kampanii podkreśla: „Piłka nożna dla mnie to nie tylko gra, ale także ludzie – fani, społeczność, drużyna, trenerzy. To więź na i poza boiskiem, poprzez grę, muzykę, kreatywność i innowacje. Kampania ‘Play Hard. Rest Easy.’ doskonale oddaje ten sposób życia, z Crocs w centrum, inspirując nowe pokolenie do odważnego wyrażania stylu i kontaktu ze światem futbolu.”

Crocs nawiązuje współpracę z Danielem Sturridgem, Lukasem Podolskim i Djibrilem Cissé, tworząc kampanię „Play Hard. Rest Easy.”.

Djibril Cissé — szybkość, efektowność i styl, który nie kończy się na murawie

Ostatnim ambasadorem jest Djibril Cissé — były reprezentant Francji i człowiek, którego nie sposób przeoczyć. Na boisku był szybki, efektowny i nieustraszony. Po karierze piłkarskiej poszedł w stronę, która idealnie do niego pasuje: muzyka, moda, ekspresja, odważny styl. Cissé pokazuje, że odpoczynek nie musi oznaczać schowania się w cieniu. Wręcz przeciwnie — to moment, żeby pokazać siebie w pełni, tak jak lubisz.

Cissé podkreśla: „Zawsze byłem zwolennikiem kreatywnego wyrażania siebie i eksperymentalnego stylu. Tworzenia estetyki, która jest autentyczna dla ciebie i twoich pasji. Crocs to nie tylko wygodne buty po zakończeniu meczu – to obuwie, które możesz całkowicie uczynić swoim. Kampania ‘Play Hard. Rest Easy.’ jest częścią stałego zaangażowania w świat futbolu, a kolejne ekscytujące ogłoszenia pojawią się wkrótce.”

Crocs – komfort, styl i pełna swoboda wyrażania siebie

Całość wpisuje się w szerszą ideę Crocs, która od lat konsekwentnie stawia na komfort, lekkość i autentyczność. Marka jest globalnym liderem casualowego obuwia i od początku działa w duchu prostego, ale trafnego przesłania: tworzyć rzeczy wygodne, funkcjonalne i takie, które pozwalają ludziom wyrażać siebie. Kampania z trzema ikonami futbolu to naturalny krok — połączenie sportowej energii z codziennym luzem i stylem, który każdy może dopasować do siebie.

Na koniec – futbol, styl i trochę luzu

Cała ta współpraca to fajny przykład na to, jak piłka nożna potrafi wyjść poza stadion i wejść w codzienność — taką zwykłą, między treningiem, obowiązkami i chwilą odpoczynku. Sturridge, Podolski i Cissé pokazują, że każdy z nas ma swoje rytuały, swoje sposoby na reset i swoje małe momenty, które nadają rytm dniu. A to, co nosimy, jak się czujemy i jak pokazujemy swój styl, jest częścią tej historii.

Kampania „Play Hard. Rest Easy.” nie robi z piłki filozofii, tylko przypomina, że sport to też emocje po meczu, kreatywność, muzyka, ludzie i osobowość, której nie da się zamknąć w wyniku 3:1. To taki sygnał, że niezależnie od tego, czy grasz zawodowo, czy tylko kibicujesz z kanapy — każdy zasługuje na moment luzu po „swojej wersji” 90 minut.

Sprawdź przy okazji Crocs Echo Storm.