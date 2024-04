Najpierw marka wzbudziła zainteresowanie… posiadaczy ogródków, którzy z przyjemnością wykorzystywali ich praktyczność. Między innymi, rzecz jasna. Dziś Crocs współpracuje z topowymi gwiazdami, takimi jak Post Malone, Justin Bieber czy uznanymi markami jak Balenciaga. Zobacz Crocs Echo Storm. To nowość, która zainteresuje fanów streetwearu ale i nie tylko.

Crocs Echo Storm – połączenie chodaków ze sneakersami

Czy da się połączyć chodaki ze sneakersami? Crocs Echo Storm udowadnia, że tak! Wystarczy spojrzeć na te buty, które łączą innowację z designem. Oczywiście, najwięksi fani mogą zauważyć podobieństwo do modelu Echo Log, jednak są to zupełnie inne projekty. Producent zdecydował się zastosować w Echo Storm “pluszową”, neoprenową skarpetę z siateczkową wentylacją. Co daje użytkownikowi? Przede wszystkim wygodę niezależnie od tego, jak długo będzie korzystał z obuwia. Dodatkowo warto zauważyć małe, praktycznie niewidoczne otwory wentylacyjne, które dochodzą do do podeszwy i przecinają jej środkową części. Na tym nie koniec. Warto przyjrzeć się bliżej wkładce LiteRide. Ona również wpływa na komfort użytkowania butów.

Crocs Echo Storm - buty z przyszłości. To chodako-sneakersy

Przeanalizujmy kolejny, najważniejszy chyba element tego obuwia. Oczywiście, chodzi o podeszwę. W tym przypadku, co raczej nikogo nie zdziwi, mamy do czynienia z gumowym elementem, który jest w pewnym stopniu wizytówką marki Crocs. Taki materiał to trwałość, niezależnie od warunków, w jakich będziemy korzystać z butów. Fani tego przedsiębiorstwa z pewnością zwrócą uwagę na to, że nie z tyłu zniknął charakterystyczny pasek przy pięcie. To sprawia, że Echo Storm przypomina bardziej sneakersy niż chodaki. Z resztą, nie jest to żaden przypadek. Marka Crocs chce w pewnym stopniu porzucić wizerunek producenta jednego – znanego wszystkim – typu obuwia, gdyż chce, by kojarzono ją z firmą, która potrafi wybiegać w przyszłość.

Na koniec kwestia kolorystyki, która również zaskakuje – ale tak pozytywnie. Przede wszystkim mamy trzy warianty – biały, czarny i seledynowy. Wyglądają świetnie, prawda? Logo “Crocs” tym razem umieszczono pod przednim ściągaczem. Do jakich outfitów pasuje ten model? Z jednej strony można je uznać za obuwie uniwersalne, aczkolwiek osobiście szedłbym w tematy typowo lifestylowe. Jedno jest pewne – jeśli je założymy, z pewnością będziemy cieszyli się wysokim komfortem, z czego słynie obuwie Crocs. Ile kosztuje model Echo Storm? Cena na stronie producenta to 459,90 zł.