Na Allegro będzie sprzedawany alkohol. Tak, dobrze czytasz

Na Allegro, największej w Polsce platformie e-commerce, możemy kupić prawie wszystko. Wyjątkiem są napoje procentowe, które do tej pory nie były dostępny w ofercie sprzedawców prowadzących swoją działalność w serwisie. To wkrótce ulegnie zmianie, ponieważ wiele wskazuje na to, że na Allegro będzie sprzedawany alkohol. Jak to będzie wyglądać?

Na Allegro będzie sprzedawany alkohol

Już teraz na Allegro znajdziemy interesujący nas produkt, jednak są wyjątki. Jednym z nich jest alkohol, który do tej pory nie był możliwy do kupienia za wykorzystaniem największej w Polsce platformy e-commerce. Wkrótce to ulegnie zmianie, ponieważ jak zdradza rzecznik prasowy spółki, Marcin Gruszka.

Alkohol na Allegro? Tak, na platformie e-commerce pojawią się napoje alkoholowe.

– Pracujemy nad wprowadzeniem możliwości zakupu alkoholu online. Z naszych badań wynika, że klienci są tym zainteresowani. powiedział na łamach portalu Dziennik Gazeta Prawna rzecznik prasowy Allegro

Pozycja Allegro w Polsce jest nie do ruszenia i wydaje się, że już niedługo się umocni, a to wszystko dzięki sprzedaży alkoholu. Alkohol na Allegro będzie mógł być legalnie sprzedawany ze względu na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2022 roku, który uznał, że jeżeli alkohol może być sprzedawany w sklepach stacjonarnych, to nie ma przeciwwskazań, aby nie był dostępny w sklepach online. Jak będzie wyglądało to w przypadku sprzedaży na Allegro?

Wyłączenie dostarczenie paczki kurierem

Alkohol na Allegro to coś, co wkrótce może stać się faktem, jednak aby wszystko odbywało się legalnie, potrzebne są pewne ograniczenia. Co prawda firma nie podała jeszcze szczegółów, jednak już teraz wiemy, że dostarczenie paczki z napojami wysokoprocentowymi będzie możliwe tylko i wyłączenie za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Napoje wysokoprocentowe pojawią się w sprzedaży na polskiej platformie e-commerce. Fot. mat. wł. Napoje wysokoprocentowe pojawią się w sprzedaży na polskiej platformie e-commerce. Fot. mat. wł.

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, zamawianie alkoholu na Allegro nie będzie możliwe z dostarczeniem do paczkomatów inPost czy innych maszyn paczkowych. Powodem jest bark możliwości rezerwacji wieku zamawiającego, gdyby została wybrana taka opcja dostarczenia przesyłki. Dlatego też to kurier będzie odpowiedzialny za weryfikację wieku zamawiającego – już teraz w niektórych przypadkach może poprosić o dokument tożsamości.

Źródło: opr. wł./DGP