Kiedy Burger Drwala 2023 w McDonalds? Znana data! A cena?

Nie wiem skąd fenomen tej kanapki ale w dniu premiery w McDonalds ustawiają się wręcz “kilometrowe” kolejki. Kiedy Burger Drwala 2023? Chyba już znam datę. Co ciekawe, może on się pojawić wcześniej niż w ubiegłych latach. A jaka będzie jego cena?

Kiedy Burger Drwala 2023? Podobno burger ma pojawić się wcześniej? Ile będzie kosztował Burger Drwala w 2023 roku?

Zacznijmy może od tych bardzo przykrych ale chyba oczywistych dla każdego wiadomości. Burger Drwala w 2023 roku będzie droższy. W ubiegłym roku wersja klasyczna oraz ta z kurczakiem kosztowała 24,90 zł. Opcja z żurawiną wyceniona była na 26,40 zł, natomiast podwójny kosztował 29,90 zł. Nie sądzę, że ta cena będzie taka sama. Dlaczego? Dziś standardowe burgery w McDonalds są bardzo drogie. Przykłady? McRoyal 19,70 zł, WieśMac 19,70 zł, BigMac 19,90 zł. Najdroższe są warianty Maestro, za które musimy zapłacić 26,90 zł.

Ile będzie kosztował Burger Drwala w 2023 roku?

W ubiegłym roku za wspomniane burgery płaciliśmy o wiele mniej. McRoyal – 14,80 zł, BigMac – 14,90 zł, Maestro – 20,90 zł. Skoro mamy około 5 zł drożej na kanapce, nie zdziwiłbym się, gdyby Burger Drwala w 2023 roku kosztował powyżej 30 zł za samą kanapkę, skoro w tamtym roku potrafił być dużo droższy od pozostałych pozycji z menu McDonalds. A już na pewno będą to okolice ceny, którą wydajemy na Maestro, czyli 27 zł. Drogo, jak na burgera z sieciówki. Jedno jest pewne – zainteresowanie, jak co roku, będzie bardzo duże. Zapewne pracownikom McDonalds robi się już teraz gorąco na myśl o tym, że niebawem wróci Burger Drwala, a z nim ogromne kolejki do restauracji.

W ubiegłym roku była to druga połowa listopada. Czy tak będzie tym razem? Podobno fani Burgera Drwala będą mogli go spróbować nieco wcześniej. Mowa o 15 listopada. Jest to jednak trochę przesada, patrząc na to, że rok temu kanapka “zawitała” do sieci 23 listopada. Czy faktycznie tym razem sezonowy burger trafi do oferty dużo wcześniej? Nie sądzę. Osobiście celowałbym, tak jak w ubiegłych latach, w okolice 22 listopada. Wiele wskazuje na to, że to właśnie wtedy pojawi się popularna kanapka. Jeśli nie chcecie tak długo czekać, poniżej załączam film, w którym pokazana jest domowa wersja Burgera Drwala. Wygląda świetnie. Smakuje zapewne równie dobrze.