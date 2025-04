Sezon na zmiany właśnie się zaczyna! Wiosna 2025 to czas świeżości, eksperymentów i modowych inspiracji prosto z paryskiego Fashion Week. Niezależnie od tego, czy uwielbiasz nonszalancki artystyczny nieład, czy preferujesz elegancki minimalizm, teraz jest najlepszy moment, by odświeżyć swój look! Pomoże Ci w tym sprzęt marki Shark.

Akcesoria marki Shark do stylizacji włosów.

Gotowi na każdą okazję

Nie każdy lubi odwiedzać salony fryzjerskie, ale uwierz, dziś die musisz wychodzić z domu, aby osiągnąć salonowy efekt! Innowacyjne urządzenia marki Shark to Twój sprzymierzeniec w tworzeniu modnych fryzur – szybko, łatwo i bez wysiłku. W tym sezonie postaw na suszarko-lokówkę FlexStyle, suszarkę SpeedStyle Pro Flex oraz suszarko-lokówkę SmoothStyle, które pozwolą Ci w kilka chwil stworzyć wymarzoną stylizację.

Shark sugeruje, jakie będą najmodniejsze fryzury tej wiosny

Swobodne fale w stylu boho – naturalny look, który osiągniesz w kilka sekund dzięki FlexStyle z technologią Coanda.

w stylu boho – naturalny look, który osiągniesz w kilka sekund dzięki z technologią Coanda. Gładkie koki i sleek bun – elegancka fryzura na specjalne okazje. Użyj SpeedStyle Pro Flex z końcówką FrizzFighter Anti-Frizz i uzyskaj lśniący efekt bez puszenia się włosów.

– elegancka fryzura na specjalne okazje. Użyj z końcówką FrizzFighter Anti-Frizz i uzyskaj lśniący efekt bez puszenia się włosów. Curtain bangs – grzywka w stylu lat 70. nadal króluje! W szybki sposób odświeżysz jej kształt dzięki Shark SmoothStyle, który doda objętości i ułoży włosy bez konieczności ich mycia.

Suszarko-lokówka FlexStyle (HD440EU)

Poznaj swoje nowe ulubione urządzenia!

FlexStyle (HD440EU) – suszarko-lokówka 2 w 1 z technologią Coanda, automatycznie owija włosy wokół cylindra, tworząc sprężyste fale i loki w kilka sekund.

SpeedStyle Pro Flex (HD542EU) – ultralekka suszarka, która błyskawicznie wysuszy włosy, eliminując puszenie i nadając im zdrowy połysk.

SmoothStyle (HT212EU) – idealna do szybkiego odświeżenia fryzury. Posiada tryb do mokrych i suchych włosów, zapewniając perfekcyjny wygląd każdego dnia.

Suszarko-lokówka FlexStyle (HT212EU)

Gdzie kupić sprzęt marki Shark?

Produkty tego przedsiębiorstwa są dostępne w popularnych sieciach handlowych, takich jak Media Expert, RTV Euro AGD oraz w oficjalnym sklepie na Allegro. Sprawdź ofertę tutaj. Jeśli znajdziesz czas, sprawdź polecane suszarki dla mężczyzn.

Autor tekstu: Natalia Bajek.